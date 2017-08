Innredet dronningens kunststall

Flere aktører fra Arendal har bidratt til Dronning Sonja Kunststall ved Slottet i hovedstaden.

Kong Harald Vs gave til Dronning Sonja da hun fylte 80 år 4. juli i år har mange spor til Arendal og arendalitter. Under selve åpningsarrangementet i den restaurerte slottsstallen fra slutten av 1800-tallet var produsent Dag Tynes i produksjonsselskapet D3 sterkt involvert. Tynes er også produsent for flere andre arrangementer lokalt, som Arendalsuka og TedX.

Trakk i trådene

Under den direkteoverførte TV-sendingen på NRK 1 denne julidagen hadde arendalsmannen en fremtredende rolle i forbindelse med et kulturinnslag for dronningen og hennes gjester, noe observante lokale TV-seere la godt merke til. Tynes var arendalitten som trakk i trådene som produsent da en annen kunstnerisk arendalitt entret stallgulvet i rommet som før andre verdenskrig og før det var vanlige å kjøre bil var stallplass for kongefamiliens hester.

Skam

Sammen med sangeren Nils Bech, som for alvor ble et kjent navn gjennom NRKs enormt populære TV-serie «Skam», fremførte balletdanseren Silas Henriksen en ballet på stallgulvet rett foran føttene på den norske kongefamilien, en danseoppvisning som avsluttes ut av døren på stallen mot Parkveien.

32 år gamle Henriksen er danser ved Den Norske Opera og Ballet. Arendalsdanseren var forøvrig også på scenen med Bech under Øyafestivalen i en konsertfremføring som fikk terningkast seks i VG og hvor anmelderen trekker frem at han ikke tør tenke på hvor lang tid det har tatt å øve inn den imponerende koreografien.

Lokal innredning

Båndene mellom Arendal og den nye kunststallen på Slottet, som er åpen for publikum, stopper ikke der. Ballettdanseren er sønn av grunnleggeren av det anerkjente møbelsnekkerverkstedet Henriksen Snekkeri AS i Arendal. I et program NRK 1 har laget om kunststallen kommer dronning Sonja med spontan skryt av det nye interiøret. Utstillingsvegger, skranker, bokreoler og benker er snekret og satt sammen på Stoa og montert i kunststallen av møbelsnekkere med base i Arendal.

– Det er veldig gøy fordi det er Snøhetta som har tegnet

Spontan skryt

– Det er noen flotte møbler dere har skapt. Kjempeflott, sier dronningen.

– Tusen takk, svarer møbelsnekkerne Jaroslaw Mrozik og Piotr Wieder.

–Å ja! Hvor er dere fra? spør dronningen.

–Arendal. Henriksen, lyder svaret.

–Arendal ja? Fantastisk flott arbeid, skryter hun og fortsetter videre på omvisningen med NRK.

Her kan du se NRK-programmet (Dronningen møter snekkerne fra 24 minutter ut i programmet).

Prestisjeoppdrag

Daglig leder Ivar Grødal ved Henriksen Snekkeri er glad for å ha levert interiør til dronningens kunststall. Oppdraget kom fra arkitektkontoret Snøhetta.

– Det er veldig gøy fordi det er Snøhetta som har tegnet elementene. Det er stjernearkitektene i Norge og de som har anbefalt Slottet å bruke oss, forteller Grødal.

Han forteller at fra oppgaven kom gikk det i underkant av to måneder å bygge innredningen. Ifølge Grødal har ikke dronningen vært involvert i direkte kontakt med møbelsnekkerverkstedet, men med Snøhettas arkitekter der hun har kommet med innspill til materialvalg og så videre. Henriksen Snekkeri var ikke tilstede under åpningen av kunststallen.

– Det har vært mange håndverkere involvert med å restaurere, så kun arkitekten fikk være med, men vi forventet ikke å være der, sier han.