Industri på Pusnes er historie: Fra Pusnes Gaard til MacGregor i Barbu

Med desembers flyttelass ble punktum satt for 250 års industrihistorie på tuppen av Tromøy.

Siden 1744 har virksomheten på Pusnes preget Arendal, og for 141 år siden fikk det som etter hvert utviklet seg til bedriften vi kjenner som MacGregor Norway på Pusnes sin spede start.

Da sakene ble pakket på Pusnes ble et nesten 250 år langt kapittel avsluttet. Arendalitter skal nå starte nye kapitler i boliger på tomta, mens en av Arendals største arbeidsplasser flyttes inn til Barbu for å fortsette sin historie.

Vemodig

De tre ansatte og den ene pensjonisten Arendals Tidende treffer i gangene i bygget på Pusnes vedgår at det er vemodig å forlate stedet og byggene hvor den lokale bedriften har så lang historie. Samtidig som flytting til nye lokaler er spennende preger en ny runde med nedbemanning arbeidsplassen. Før de flytter vil de ta seg tid i et par timer til å dykke ned i den lange ­historien Pusnes har på Tromøy. Gjennom oppgang, nedgang og overgang.

Marit Høvik arbeider med kommunikasjon for MacGregor, hun er på plass sammen med sekretær Hanne Johansen og ingeniør Egil Fossum. Fossum og Johansen har i tillegg til sine vanlige jobber arbeidet med å kartlegge den lange historien til virksomheten på Pusnes. I tillegg er Paul Vidar Nilsen på plass, Arendals Tidende skrev om ham da han gikk av med pensjon i november, og med 49 års erfaring har han god innsikt i mye av det som har skjedd mens det har vært næringsdrift på tomta.

Skutebygging

Bedriften som i dag er en stor arbeids­plass i Arendal har utspring hos bondesønn Gunder Berthelsen som flyttet til Arendal midt i gullalderen for seilskuter. Han slo seg sammen med Arve Arvesen og begynte å bygge båter i Pusnesbukta hvor Pusnes Gaard allerede lå. I løpet av tre år var briggskipene «Amal» og «Argo» og barkskipene «Pusnes» og «Egden» bygget, angivelig med tømmer fra nærområdet. Utfra denne virksomheten ble Pusnes støperi og mekaniske verksted etablert i 1875. På veggene på Pusnes gaard henger bilder av alle de fire skipene. Her har nemlig de ansatte på Pusnes etablert et eget museum med plansjer og produkter fra produksjonen.

EIERSKIFTER OG ØKONOMI: 1875: Gunder Berthelsen grunnlegger Pusnæs Støberi & Mek. Verksted, bedriften eies av denne familien frem til 1962. 1962: I juli 1962 blir Ludvig Saxe ansatt som ­administrerende direktør, og etablerer «Det nye Pusnes» eid av ham, ­Kristiansand Mek. Verksted og Kristiansand Jernstøperi. 1971: Hansen Tangens rederi overtar aksjemajoriteten i Pusnes.

1978: Etter konkursen ved Pusnes Mek. Verksted juni i 1978 blir A/S PUSNES Marine and Offshore Services ­etablert og eid av Horten Verft (70%) og Superior Oil (30%). 1986: Aksjene fra Horten Verft og Superior Oil blir overdradd til Skeiegruppen. I 1988 fører et dårlig regnskapsår til konkurs

etter at en gjeldssanering ikke fører frem. 1989: Skeiegruppen får igjen «tilslaget» på A/S PUSNES Marine and Offshore Services, og etablerer tre nye aksjeselskap, 100 prosent eid av Skeiegruppen: PUSNES AS, Nylands Marine Service, Porsgrunn Stål og Maskin. Pusnes Produksjon, Nyland produksjon og Tromøy sveiseservice blir også etablert. 1991: Bjarne Skeie selger aksjene til ABB Norge. 1996: ABB selger aksjene til Aker Olje og Gass-Teknologi ASA. Aker Olje og Gass-Teknologi ble fusjonert med Maritime Group. Det nye selskapet, Aker Maritime ASA, blir nye eiere av Maritime Pusnes AS. 2002: Leif Haukom blir ny administrerende direktør i Maritime Pusnes AS, Pusnes Produksjon blir solgt til NLI. 2008: Eierne endrer navn til Aker Solutions og Aker Kværner Pusnes AS nye navn blir Aker Pusnes AS. 2013:MacGregor (datterselskap til Cargotec) kjøpte Aker Pusnes AS som har 350 ansatte i selskaper i Norge, Storbritannia og Korea.



De fire rusler ut døra i hovedbygget fra 50-tallet for å vise frem noe av det de har samlet fra Pusnes’ historie. Gården var midtpunktet da det hele startet, og den har vært i bruk som kurslokale helt frem til flyttingen.

Initiativet til å samle historien til driften på tomta ble tatt for rundt ti år siden, og den får trolig bli stående til tross for at hele eiendommen og alle byggene er solgt til den 40 år gamle arendalitten Simon Venemyr Ottersland.

Vafffeljernstøperi

Et for mange ukjent kapittel i Pusnes’ historie er det vi kan døpe støperi­perioden. I starten gikk driften nemlig ikke kun på skipsbygging. Pensjonerte Paul Vidar Nilsen forteller at han har hørt at støperivirksomheten startet med at ansatte støpte ovner, vaffeljern og paraply­stativ til privat bruk, og at det ble satt i stor produksjon da eierne innså at det kunne gi flere og trygge ben å stå på.

Når det blir snakk om vaffeljernene er ikke Egil Fossum sen om å etterlyse gamle vaffeljern som kanskje ligger hjemme hos arendalitter. Vaffeljernene som museet på Merdø har et eksemplar av har vaffel­oppskrift og påskriften Pusnes istøpt, og det ønsker historielaget å få tak i til sin egen samling på den gamle gården.

Frem til en stor brann i 1904 ble både kjøkkenovner og praktfulle ovner med forseggjorte dekorasjoner støpt på Pusnes. I tillegg ble gravrammer og kors produsert. På den maritime fronten kan vinddrevne lensepumper nevnes. Marit Høvik peker på to malerier av skip som er hengt opp på en av veggene på gården.

– Her ser du at skipet har lensepumpe, men dette skipet har det ikke. De ble gjerne ikke malt inn, for hvis skipet trengte det kunne det bety at det ikke var i særlig god stand, forteller hun.

Nøtteknekkeren

De ansatte har god innsikt i historien de nå flytter fra. Fossum forteller at oppmerksomheten rundt historien til driften på Pusnes ble vekket rundt 2005. Da hadde Aker Kværner som eide selskapet på den tiden stor suksess med reklamefilmen Nøtteknekkeren hvor moderne og gammelt arbeid dras sammen under slagordet «Har knekt verre nøtter før».

– Da ble det på en måte inn med det gamle igjen, forteller Fossum.

Mauds vinsj

Aller viktigst var trolig produksjonen av vinsjene i selskapets spede start. Helt fra 1875 ble manuelle vinsjer med sveiv produsert. Dampvinsjer ble satt i produksjon rundt 1891.

En bok uten tittel som er funnet i bok­hyllene på den gamle gården beskriver at 54 vinsjer ble laget i året i 1903, og at i 1913 ble hele 400 vinsjer laget årlig. Historielaget har gjort en omfattende jobb for å finne fem til båter som brukte pusnes­vinsjen, og det har lønnet seg.

– Det var et stort øyeblikk da vi fant ut at Maud hadde en pusnesvinsj, sier Fossum.

Han sikter til skuta som Roald Amundsen fikk bygget etter at han ble den første til å nå Sydpolen i 1911. I kappløpet mot Sydpolen brukte Amundsen Fram som han fikk låne av Fridtjof Nansen. Seks år senere, i 1917 døpte Amundsen Maud som han ville forsøke å nå Nordpolen med. Fram var i for dårlig forfatning, men noen av delene som fungerte godt tok Amundsen med seg til Maud. En av de delene var vinsj nummer 1135 fra Pusnes. Ansatte på tromøybedriften har gjort en omfattende jobb for å finne ut at det faktisk er vinsjen derfra som er på skuta, og det hele startet med en tilfel­dighet. Bilder fra vraket som var et yndet mål for dykkere da det lå i Cambridge Bay på sydsiden av Victoria Island nord for Canada kom på trykk i et blad.

Etter et omfattende og kostbart arbeid er vraket av Maud nå på vei tilbake til Norge og Asker hvor båten først ble bygget.

En annen kjent båt som sannsynligvis har pusnesvinsj er Ammonia. Ammonia er søsterskipet til Hydro som ble senket under tungtvannssabotasjene under annen verdenskrig.

Dette er noe av det som er blitt ­produsert og drevet på Pusnes ­gjennom tidene: • Manuelle vinsjer, dampvinsjer

og elektriske vinsjer

• Ovner

• Gravrammer

• Vaffeljern

• Paraplystativ

• Kors

• Gjerder

• Veiskilt

• Lensepumper

• Seilskuter • Ferjer

• Mindre lasteskip

• Lektere

• Tauebåter

• Fiskekuttere

• Hvalbåter

• Fryseskip

• Tankbåter

• Dekksmaskineri

• Laste- og losse­system

til offshore



Fagforening

Mens brannen satte en stopper for støperivirksomheten fortsatte skipsbyg­gingen og produksjonen av vinsjene. Både ferjer, mindre lasteskip, lektere, tauebåter, fiskekuttere, hvalbåter, fryseskip og tankbåter ble sjøsatt fra Pusnes. For arendalittene er nok ferjene Skilsø, Kolbjørn og Flosta best kjent.

Rundt 500 mann var i sving på verftet under skipsbyggerperioden på starten av 1900-tallet og bedriften var tidlig ute hva fagforeningsarbeid angår. Allerede i støperitiden var Pusnes en stor arbeids­plass, og mange kom fra Næs jernverk hvor det var dårlige tider. Bedriften fikk sin egen syke- og begravelseskasse i 1883, og det var helt spesielt i norsk industri. Av denne ble det betalt sykepenger, og dersom man var syk fikk man også gratis lege og medisiner.

På 20- og 30 tallet opphørte skipsbyg­gingen og det var nedgangstider på Pusnes. Noe reparasjonsarbeid fikk selskapet, og driften ble holdt i gang. Mot slutten av 30-årene begynte oppdragene igjen å ta seg opp med leveranse av fiskefartøyer.

Moderne skipsarbeid

I etterkrigstiden var det behov for det meste. Også båter. Og i 1950 gikk både produksjon av vinsjer og båter godt.

Pusnes Mekaniske verksted fikk problemer med å følge med utviklingen og da 101 båter var produsert på Pusnes ventet slutten for båtbyggingen.

I 1962 kom nye eiere inn, en enorm opp­rydningsprosess ble gjort i verkstedet som angivelig ble betegnet som Sørlandets største skrapsentral før den tid. Det ble satset på utvikling av produktene, salg og effektivisering av produksjonen. Siden ble den elektriske vinsjen utviklet og enda viktigere var det at det kunne tas ut patenter på dekkmaskinerier. Dette gjorde bedriften relevant i hele verden. Oljeeventyret i Nordsjøen tok nok en gang Pusnes-bedriften ut på nye eventyr. 1977 ble en viktig milepæl i moderne historie. Da leverte bedriften på Pusnes det første bauglasseutstyret i samarbeid med Statoil. 125 lasse- og lossestystemer er levert frem til dags dato.

I dag står bedriften igjen midt nedgangs­tider, men historien har vist at etter nedgang følger opptur og historien vil igjen vise hva som venter bedriften etter flyttingen til Barbu.