«Man hører det, men tror ikke det kan være så ille»

Det finnes barn i Arendal som ikke får en eneste gave til jul – heldigvis finnes det også mange organisasjoner som stiller opp for å hjelpe.

Julenissens verksted skal snart oppstå i en sydligere og litt mindre magisk variant hos Kirkens bymisjon i Arendal. De er en av organisasjonene og bedriftene som tar ansvar for å samle inn midler og dele ut gaver til de barna i Arendal kommune som har aller minst.

Stort behov

– Jeg har aldri fått så mange barneklemmer i mitt liv, forteller Trygve Bergland om førjulstida i 2014. Da var han og Merete Haslund de eneste fast ansatte i Kirkens bymisjon i Arendal, og tok på seg å dele ut gaver til folk som har det tøft for første gang. I dag har de utvidet til syv ansatte og fra å dele ut mellom 20 og 30 pakker det første året har de gått til 100 pakker årlig. Likevel klarer de ikke å hjelpe alle.

Haslund er leder for Kirkens bymisjon i Arendal og hun forteller at flere barn enn de fleste tror har det tøft før, under og etter høytida.

– Vi har litt lett for å tenke at alle sikkert har det likt som oss. At det kanskje er litt knapt av og til, men folk klarer seg greit. Selv om man hører at det er barn som ikke får en eneste pakke til jul tenker man at det ikke kan være så ille, men det er det faktisk, sier hun.

Helsesøster

Gavene finansieres med penger gra Gjensidigestiftelsen til Kirkens bymisjon sentralt. I år har avdelingen i Arendal fått litt mindre enn tidligere år, men de får også støtte fra Lions og fra forskjellige kvinneforeninger og er sikre på at de kommer i mål.

For å nå barna som har det tøffest snakker Kirkens bymisjon med helsepersonell på skolene. De snakker igjen med lærerne og sørger for at foreldrene blir spurt om de vil ha hjelp til å ordne en pakke til barna. Årlig får de inn rundt 200 forespørsler fra familier som ikke har råd til gaver til barna.

– De menneskene er i den mest sårbare situasjonen som er, de har rett og sett ikke råd til å gi ungene sine det de ønsker. Og jeg syns det er litt viktig å poengtere at alle kan havne i en sånn situasjon, sier Haslund.

I tillegg til at organisasjonen tilbyr julegaver, arrangerer de en fest like før jul i samarbeid med HomeStart og Frelsesarmeen. Her er familier som har det tøft i hverdagen invitert for å få seg et skikkelig julemåltid og en hyggelig fest.

Fine gaver

De ansatte har taushetsplikt om hvem som mottar gavene, og de jobber hardt for at barna skal få noe de virkelig ønsker seg.

– Det er et av ønskene fra Gjensidigestiftelsen når de donerer penger, at det skal være noe barna virkelig vil ha. Når vi har begrensede midler prøver vi å nå flest mulig, men samtidig vil vi at det vi gir skal ha en viss verdi, sier Trygve Bergland som er ansvarlig for bymisjonens åpne barnehage.

Sammen med Jorunn Aanonsen jobber han på spreng de neste ukene for å finne gavene barna ønsker seg, sortere de til riktig kjønn og alder og ikke minst få pakka alt sammen inn.

– I fjor pakka Skalleberg gavene inn for oss, det hjalp veldig, men jeg sto fortsatt en hel dag for å få sortert alt sammen, forteller Aanonsen.

De sier at ungdom gjerne ønsker seg gavekort så de kan kjøpe litt klær, at noen ønsker seg sminkesett og at dukker, biler og lego alltid står på ønskelista.

– Tøft

Midt i desember skal bymisjonen for fjerde år på rad kjøre Arendal rundt som lokale varianter av julenissen og hans hjelpere. De forteller at prosessen er fantastisk og givende, men samtidig tøff.

– Vi tenker ikke så mye over at folk kan ha det så tøft. Å møte mennesker i en så sårbar situasjon gjør noe med deg. Jeg må bruke litt tid på å komme meg igjen når jeg kommer ut i bilen av og til, forteller Haslund.

– Både når vi er ute og leverer og i etterkant får vi så mye takknemlighet. Takkebrev og mailer, sier Bergland.

De tre håper alle sammen at flere av dem som har det tøft skal tørre å be om hjelp og benytte seg av de tilbudene som finnes. Haslund mener det i bunn og grunn er veldig enkelt, og ikke burde være flaut på noe vis.

– Det handler egentlig bare om å være medmennesker for hverandre.