Hjelper familier med autisme

– Vi vil gjerne ha dem inn så tidlig som mulig.

Kristin Haug Fenheim jobber som autismekonsulent på sykehuset i Arendal. Hun forteller om fortvilte foreldre som ønsker å hjelpe barna sine. Barna trenger imidlertid hjelp til å forstå og til å bli forstått, og til tross for at mye er vanskelig kan enkelte ting læres.

Ukjent opphav

Når oppstår autisme? Og hvordan? Svaret på de spørsmålene finnes ikke i dag. Dersom du tar en CT-skanning av hjernen til en person med autisme kan du ikke se noen forskjell fra en frisk persons hjerne. Ingen svulst, utvokst eller u-normalitet. Det man vet er at det er arvelig, at det rammer en persons motorikk, kommunikasjon og oppførsel, og det finnes i mer og mindre alvorlig grad.

– Vi kan ikke påvise det med blodprøver heller, men vi tar blodprøver likevel. Fordi forskningen går fremover, og har du blodprøver som slår ut innenfor et visst område kan du også få autistiske trekk, forteller Fenheim.

Når et barn, en ungdom eller en voksen sjekkes for autisme er det tre kjerneområder man fokuserer på. Det første er hvordan barnet fungerer sosialt sammen med andre.

– Den andre er kommunikasjon, forteller Feheim og fortsetter:

– Og da er kommunikasjon mye mer enn å snakke. Generelt er en stor del av kommunikasjon hvordan man ser ut, hvor man ser og hvordan man beveger seg. Hvis jeg sitter sånn her og snakker til deg er ikke det god kommunikasjon, sier Fenheim mens hun snur seg med siden til og snakker inn i veggen.

Det siste kjerneområdet er hvor fleksibel personen er i handling og tankemønster. For eksempel om gulrøtter må være kuttet på en bestemt måte for at man skal spise dem eller at legofigurer må være plassert på et svært nøyaktig vis.

Hele familien

Når et barn i en familie har autisme kan det påvirke hele familien. Feheim forteller om barn med vanskelig søvnmønster hvor foreldrene er helt utslitt av å ut å kjøre bil eller trille vogn midt på natta.

– Autister mangler gjerne et hormon som heter melatonin som hjelper barnet i innsovningsprosessen. For noen kan det hjelpe, men ikke for alle, sier hun.

I tillegg har mange et vanskelig forhold til mat. For eksempel at de bare vil spise kalde fiskeboller, bare skalkene på brødet eller aldri pålegg som stikker utenfor brødet. Feheim forteller om fortvilte foreldre som er redd barna ikke får i seg nok næring, men sier det av en eller annen grunn sjelden er tilfellet.

– Vi forstår ikke helt hvorfor, men vi sender blodprøver til ernæringsfysiolog og de viser at barna ikke mangler noen ting, sier hun og understreker at det likevel ikke er udramatisk.

– Det som er så vanskelig er at det påvirker hele familielivet. Si at en familie er på ferie og et autistisk barn kun vil spise karbonader og ikke ute på restaurant, men inne på hotellrommet. Da må familien alltid ha med en kjølebag med karbonader, og mens mor kanskje spiser buffet sammen med de andre barna må far være på hotellrommet hvor barnet spiser karbonader. Familielivet blir innskrenket, sier hun.

Fare kan også være noe autister ikke klarer å vurdere, verken for seg selv eller andre. Det kan virkelig være vanskelig i en familie, sier Feheim.

– Kanskje et barn har en lillesøster eller lillebror som gråter. Da vil barnet kanskje ha slutt på den skrikingen, og kaster en ipad i hodet på babyen for å få den til å være stille. Disse barna krever konstant overvåkning.

Spekteret

Innen autisme snakker man om spekteret, og i autismespekteret finnes de forskjellige diagnosene og alvorlighetsgradene. Synlige og merkbare plager som å trenge å stå å gynge frem og tilbake, bli fascinert av en liten del av en gjenstand, ha problemer med å prate og ikke like nærkontakt eller øyenkontakt plager denne gruppa av autister aller mest.

– Det er den formen for autisme man kan oppdage før barnet er tre år. Det er vanlig å tro at det er en alvorlighetsgrad som forsvinner i voksen alder på grunn av navnet, men sånn er det ikke. Man kaller det barneautisme fordi den er såpass utpreget at man kan oppdage den hos små barn, forteller Fenheim.

Foreldrene til et barn med autisme kan oppleve det som vanskelig at de ikke får samme nærhet som andre.

– Det kan være sårt fordi de ikke får samspill, og barnet vil kanskje ikke være sammen med søsken. Da er det viktig å si at det ikke betyr at barnet ikke er gla i foreldre eller søsken, men de bruker medmennesker på en annen måte.

Oppdages sent

Fenheim ønsker at barn i sykehusets dekningsområde som har autisme skal komme inn til utredning og behandling så raskt som mulig. Da kan et program som heter EIBI og står for tidlig og intensiv adferdsmessig behandling settes i gang. Her får barna et skreddersydd program som går over 40 timer i uka og hvor både skole eller barnehage, foreldre, familie, helsepersonell og alle andre som er i forbindelse til barnet involveres.

For de barna som ikke er hardest rammet kan det derimot ta tid før man oppdager autismen.

– Språket kommer når det skal og mye av utviklingen skjer som den skal. Jenter ligger ofte litt foran gutter i utvikling og da kan det være enda vanskeligere å oppdage. Det blir litt kamuflert, sier Feheim.

Hun forteller om 17-åringer som har kommet inn til utredning og som kan ha slitt med depresjon eller bare blitt oppfattet som sære hele livet.

– Da snakker vi for eksempel med foreldrene om hvordan de var da de var fire-fem år. Foreldrene har gjerne fått kritikk for at de ikke har hatt god nok oppdragelse eller følt at de ikke får det til, da kan diagnosen nesten bli en lettelse, sier hun.

Vanskelige samtaler

Noen autister misliker øyekontakt, andre har veldig intens øyekontakt, noen ser alltid blide ut uansett hvordan de har det, mens andre alltid ser sure ut. Behandling er krevende, men mye kan læres.

– De finner spesialemner som at de kan veldig mye om dinosaurer. Ikke som en vanlig femåring som er opphengt i dinosaurer, men helt ekstremt på detaljnivå. Jeg har opplevd et barn som kunne alt om potene til et pattedyr, et som visste hvem som ble født og døde på forskjellige årstall og et som lærte meg om lingvistikk. Jenter er gjerne opptatt av vanligere ting enn gutter, men de går fryktelig dypt inn i det. Justin Bieber er et eksempel vi ser mye, sier hun og fortsetter med å fortelle hvordan interessene kan komme i veien for behandling og relasjoner.

– Den ekstreme interessen forstyrrer samtaler man har med barna. Hvis jeg for eksempel prøver å snakke med et barn om en hendelse, så finner barnet en eller annen krok i det jeg sier som har med interessen å gjøre. Da mister de fokus på det vi snakker om og må fortelle om den interessen, sier hun.

Feheim forsøker å dele samtalen opp i hva hun vil fortelle først, og siden la barna fortelle det de er opptatt av. Dette i seg selv er en øvelse å forstå og forholde seg til.

– Det er har den kognitive fungeringa å gjøre. Noe kan læres, og andre ting kan ikke læres, sier hun og presenterer noen eksempel.

– Man kan lære at andre mennesker syns det er ubehagelig om man står for nærme eller sitter for nærme og prater. Da sier vi at de kan gå helt frem, også ta ett skritt tilbake. Eller at når man setter seg ved siden av noen skal det være plass til to hender mellom dere.

Barn med autisme kan lære noe om hvordan de skal forholde seg til andre og hvordan de skal gjøre seg forstått. Menneskene rundt kan bidra med forståelse og en god dose tålmodighet.

– Det verste jeg gjør er å fortelle familien til et lite barn at det har autisme, for det er ikke en sykdom som man kan ta en pille for å bli kvitt. Det går ikke over, men man kan jobbe med det, sier autismekonsulenten.