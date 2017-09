Gøy med gulrøtter

Folk strømmet på til Tromøy gulrotfestival på Bjellandstrand gård søndag ettermiddag.

Ustabilt vær med kraftige regnbøyer stoppet ikke folk fra å ta turen ut på Tromøy gulrotfestival.

Folkestrøm

Folk strømmet på til Bjellandstrand. Langs veien innover til gården kunne du blant annet besøke gulrotkjelleren, delta på historisk vandring med spørsmål eller få med deg oppvisning i feltritt. Inne på området til Bjellandstrand myldret det av barn og voksne som koste seg med ulike aktivieter. Konsert, underholdning, konkurranser, stands, smaksprøver, grilling av mais, gulrotkaker i fleng og historisk vandring var noe av det de besøkende kunne oppleve på gulrotfestivalen. Sjeldent har det vel vært så mange mennesker samlet på Bjellandstrand gård noen gang, og ut i fra folkemengden å dømme var festivalen en stor suksess.

Gulrotfløyte

Visste du at du kan lage fløyte av en gulrot? På et av bordene var det dekket opp med bøttevis av gulrøtter. Her fikk barna instruksjon gjennom en filmsnutt på en datamaskin som sto på bordet. Med kniv og borr ble gulrøttene holet ut og laget hull i, og spenningen var stor om det var noen som til slutt klarte å få lyd ut av gulrotfløyta. De fire barna Leander, Mathias, Nicoline og Christian prøvde så godt de kunne og følge instruksjonene, men selve fløytelyden var det vanskelig å få til.

– Det er veldig morsomt, men ikke så lett, sa Leander idet han febrilsk prøvde å blåse gjennom gulrota for å få lyd.

Kakekonkurranse

Det var også invitert til kakekonkurranse, og da var det så klart gulrotkake som sto på menyen. Tretten gulrotkaker i like mange ulike varianter ble levert inn. Kokk Geir Jacobsen, konditor Reidun Lien, kokk Åshild Veråsdal og kakeelsker John Thomas Michelet var hyret inn som jury, og de fikk en vanskelig oppgave med å velge ut en vinner blant de mange kreative kakene på bordet. Juryen fokuserte på smak, lukt, utseende og at du tydelig ser gulrot i kaka. Vinnerkaka var bakt av unggutten Brage, som i følge juryen hadde bakt en særdeles god gulrotkake med mye smak som var crunchy og delt med flere lag.

