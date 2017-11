Går aldri lei av å grave frem hisøyhistorie

Til tross for at Ulrik Sissener Kirkedam og Hisøy historielag har gitt ut 15. lokale historiebøker mener de det er flust av lokalt stoff å ta tak i videre.

– Det er fortsatt enormt mye spennende å ta tak i. Vi har ikke klart å dekke alle skipsbyggeriene for eksempel, forteller leder av Hisøy historielag Ulrik Sissener Kirkedam og legger til at 16. bok kommer allerede i februar for å markere 125 års-jubileet til den folkekjære ferja Kolbjørn.

I motsetning til de fleste andre historielagene i Arendal gir ikke Hisøy historielag ut årbøker. Grunnen til det er ifølge Kirkedam at de vil jobbe ordentlig med materialet sitt, og de vil heller gi ut boka når de føler seg klar enn innen en bestemt dato. Historielaget har gitt ut bøker helt siden 1980-tallet og er selv godt fornøyd med den siste i rekken.

– Jeg er veldig fornøyd med denne boka, og den er blitt veldig populær også. Det er fine bilder med god kvalitet og historier mange kan kjenne seg igjen i, eller finne kjentfolk i, forteller han.

Boka er trykket opp i et opplag på 1000 bøker.

Interesse

Kirkedam håper at historiebøkene han jobber med kan bidra til å vekke interessen for Hisøys historie. Historielaget har vokst i antall medlemmer og antall deltakere på møter de siste årene. Kirkedam er imidlertid ikke fornøyd enda.

– Vi nærmer oss 250 medlemmer. Vi har fått mange nye gjennom nettsida vår. Likevel vil vi gjerne ha ti prosent av øyas befolkning som medlemmer, eller støttemedlemmer, så vi sikter til det dobbelte.

Et av tiltakene de vil gjøre for å engasjere flere er å åpne arkivet sitt for interesserte Hisøyfolk. Han forteller at de får mange henvendelser fra mennesker som er nysgjerrige.

– Folk mellom 40 og 60 er gjerne opptatt av familien sin og hvem som har bodd i huset deres. Vi har etter hvert fått et stort arkiv, og det vil vi åpne for publikum til høsten, sier han.

Rørende

Han lover at det er mye spennende materiale, både fra tida da Hisøy var egen kommune og fra de siste 25 årene når Hisøy har vært innlemmet i Arendal.

– I januar hadde vi et møte da Hisøy hadde vært 25 år uten å være egen kommune. Det var spennende for vi hadde både rådmenn, skolesjefer, sosialsjefer og ordførere fra gamle Hisøy kommune som fortalte. Noen fortalte noen gode historier og de står gjengitt i boka, forteller Kirkedam.

Av eldre historie trekker han særlig frem historien om seks unge gutter som forsøkte å dra til England under krigen. De ble tatt og tre av dem ble henrettet av tyskerne. Historien har vært kjent tidligere, men i boka kan du nå lese brevet en av guttene sendte til sin forlovede fra dødscella. Det har ikke vært publisert før.

– Den har nå fått sin endelige fullstendige historie så langt det går an for oss vertfall. Med brever fra den dødsdømte Olaf Andersen, han var en ung gutt, en hisøygutt. De guttene var de første som ble skutt og henrettet av tyskere i hele Norge. Det er veldig sterkt å lese hvordan en dødsdømt ung mann takker for forholdet. Det rører meg veldig. For hele historien har jeg levd meg inn i, jeg prøver å sette meg inn i menneskenes skjebner når jeg skriver. Og det er flotte og sterke historier.

Historien og bildene kan du lese i sin helhet i helgens magasin.