Nye drømmer for Lassens hus

Bli med på innsiden av Lassens hus på Tyholmen, som på folkemunne i flere år ble kalt for “skammens hus”.

Bak dørene til Lassens hus skjuler det seg mange bevaringsverdige skatter, og det 208 år gamle huset bringer fram barnlig eventyrlyst om å gå på oppdagelsesferd i en svunnen tid.

Historisk eventyr

Blomstrete og mønstrete tapeter, skarpe farger og solide tømmergulv forteller om en mange års historie. Huset avdekker flere tidsepoker, noen fra 1800-tallet, andre fra det mer moderne samfunnet på 40- og 50-tallet i vårt eget århundre. Små rom, store rom, gamle kjøkkeninnredninger, malerier i taket, små kott, gamle pinnestoler og nedstøvede møbler. En vandring gjennom huset byr på et historisk eventyr. Det bærer preg av livet til avdøde Ragnhild Marie Lassen, som bodde i huset fra 1937 og fram til hun døde i 1995. Arkitekt Leif Engh kjøpte huset i 1995, men har etter det vi kjenner til verken bodd der eller gjort noen utbedringer på de 19 åra han eide huset.

Lang strid

Huset er kjent for en langvarig strid mellom huseier og vernemyndighetene, og fikk på folkemunne navnet «Skammens hus» på grunn av husets forfall, som mange mente var en skam for trebebyggelsen på Tyholmen. Kommunen kjøpte huset høsten 2014 etter en lang og stridig kamp med huseier. Mange engasjerte seg i saken om Lassens hus der Engh nektet å vedlikeholde bygget på grunn av avslag fra kulturminneavdelingen og vernemyndighetene om å rive en innvendig skillevegg, fordi de mente den var verneverdig. Ifølge Ingunn Lofthus Drange fra Arendal Eiendom KF var Engh genuint opptatt av eldre trebygninger, og han hadde et oppriktig ønske om å bevare og finne fram til den opprinnelige stilen i huset. Han søkte vernemyndighetene om å rive en vegg i tredje etasje i en sal som var bygget om til to rom, og han ville bringe salen tilbake til sin opprinnelige stand. Da sa kulturminneavdelingen på Fløyheia at det måtte bevares. Det likte Engh dårlig, og han nektet å bruke millioner på bygget. 12 år etter at han sendte søknaden fikk han likevel innvilget å rive veggen, men da var han lei av hele huset og solgte det til kommunen for 2,75 millioner, uten å tjene ei eneste krone på salget. Ifølge Ragnar Bakken og Ingunn Lofthus Drange fra Arendal Eiendom KF opprettholder kommunen planen om å rive veggen.

– Ja den skal rives, vi kaller den skammens vegg, sier Bakken idet vi i blir tatt med på en omvisning i huset.

Ærverdig forfall

Etter at kommunen overtok bygget har det blitt malt og det skiller seg ikke lenger ut som skammens hus i området der det ligger vegg i vegg med Arendal gamle rådhus. Mange har lurt på hvordan huset er fatt innvending, og den siste tiden har det blitt arrangert omvisninger i huset gjennom blant annet Arendal historielag.

– Noen blir skuffet når de kommer inn her, de tror at det skal være samme stil som i Arendal gamle rådhus. Huset bærer imidlertid preg av stort forfall og det er mye som må gjøres her før vi kan bruke det til noe. Det har ikke vært gjort noe siden Ragnhild Marie Lassen bodde her, og hun gjorde nok heller ikke de store oppgraderingene i huset. Nå ser det mest ut som en byggeplass, forklarer Bakken idet han åpner døra og tar oss med inn i det omtalte huset.

Slitne gule vegger, gamle møbler og en svær byggtørker er det første som møter oss idet vi kommer inn i det første rommet på bakkenivå. Bakken forklarer at det står byggtørkere og varmepumper flere steder i huset for å tørke det opp. Da kommunen overtok huset var det svært fuktig. Lofthus Drange husker godt lukta som var i huset de første gangene hun var her etter at oppkjøpet, og hun grøsser lett ved minnene.

– Nå går det an å puste her, men du skulle kjent den lufta som var her før, det var rett og slett helsefarlig. Nå er det imidlertid tørket opp og det er overraskende lite fuktskader i treverket, sier hun.

Konturene av et ærverdig hus skinner likevel gjennom både forfall og bygningsmaterialer. Gjennom rommene ser vi hvordan eierne av huset har brukt tapet og farger, noe er helt fra husets opprinnelse, mens andre rom bærer mer preg av cirka 40-tallet.

Lofthus Drange er datteren til arkitekten som målte opp huset etter overtakelsen i 1995. Nå har hun ansvar for huset, og forteller at hun selvfølgelig har tatt med faren på en omvisning.

– Det er jo litt pussig at han jobbet med huset på den tiden, og at jeg nå er så involvert i det, smiler hun.

Se min hage

Idet vi går opp gjennom etasjene, til sammen fire etasjer pluss loft, forklarer Bakken og Lofthus Drange engasjert om husets historie, og om fremtidige planer. Om alt går slik de ønsker skal huset bygges om til «Drømmenes hus» øremerket psykisk helsevern. Planene er nøye gjennomgått og søknaden sendes om få dager og skal behandles i juni.

– Huset er egentlig perfekt. Vi må selvfølgelig gjøre en stor jobb, men vil samtidig beholde husets opprinnelige preg. Vi ser for oss at huset skal være et aktivitetshus med alt fra kafé til dagtilbud av ulik art, forklarer Bakken.

Særlig den store og frodige hagen bak huset har stort potensiale, mener de. For selv om den per i dag er overgrodd og ustelt, har de avdekket flere planter og vekster som fortsatt lever her. På en vandring gjennom den overgrodde hagen beskriver de levende hvordan de tenker at det kan se ut. De drømmer om å kunne ha utekafe med små koselige sittegrupper, og de ser for seg fargerike blomster og kanskje noen frukttrær. Lofthus tar oss med øverst i hagen, hun advarer samtidig om at det kan være sprøyter fra noen av byens løse fugler som av og til tar seg inn i hagen. Helt øverst stopper hun opp og føler seg fram med beina.

– Her er det en gammel dam, sier hun og tramper likegodt rett uti dammen.

– Nå står jeg i dammen, den er som dere ser tørr nå, men den kan fint komme tilbake til sin opprinnelige form og funksjon. Før i tiden hadde de forskjellige skalldyr i dammen, det ga nemlig høy status, forklarer hun.

I tillegg til å komme ut i hagen fra tredje etasje, går det også en passasje gjennom huset fra hovedinngangspartiet.

– Denne planlegger vi å sette i stand igjen, og det kommer til å bli en opplevelse for folk å gå inn der for så og komme ut i den flotte hagen, sier Lofthus Drange og får et drømmende blikk idet hun ser for seg den åpenbaringen folk vil få når de kommer ut i hagen.

Søte dører

Tilbake i huset igjen går turen videre gjennom etasjene. Gjennom rom for rom, etasje for etasje går vi gjennom flere tidsepoker der vi får følelsen av å bli tatt med til en helt annen tid, en annen verden. I andre etasje er det noen rom som er litt lavere under taket enn i resten av huset, her tror de at tjenerskapet bodde, uten at de er helt sikre.

Lofthus Drange viser også fram en helt spesiell dør, og hun stiller seg ved siden av den for å vise hvorfor den er så spesiell. Den er kun halvparten så bred som en vanlig dør, og en stor person ville mest sannsynlig hatt problemer med å gå gjennom denne.

– Jeg syns den er veldig søt. Den ble antakeligvis bygd slik på grunn av plassmangel i gangen her, huset har mange krinkler og kroker, forklarer hun smilende.

Skammens vegg

I den øverste etasjen går vi inn i hallen med den beryktede veggen, som førte til at huset forfalt i årevis av mangel av vilje til å vedlikeholde det. Bakken stryker hånda over veggen idet han påpeker at vi har kommet til veggen som har skapt så mye hodebry for mange.

Nå som godkjenningen er på plass skal veggen endelig rives og rommet skal igjen bli ett, slik det var opprinnelige. Hvis søknaden om drømmenes hus blir godkjent, skal salen benyttes til kafédrift, der brukerne selv skal drive kafeen.

– Vi ser for oss at dette kan bli et hyggelig samlingssted der vi beholder den opprinnelige stilen, med noe nødvendig modernisering for å opprettholde kravene til å kunne bruke huset. Vi har blant annet planlagt å bygge en innvendig heis, eller rettere sagt en løfteplattform, slik at blant andre rullestolbrukere kan komme opp i alle etasjene, forklarer han.

Historien

Huset som i dag er fredet, ble bygget i 1809 av Christian Fürst, som ga huset videre til sønnen skipsreder Johan E. Fürst. Ifølge bygningshistoriske dokumenter fra Aust-Agder-Arkivet har det vært bygget flere hus på tomta før den tid, og det har vært svært mange eiere i tiden før skipsreder og skipsingeniør Tellef Aanonsen Lassen kjøpte eiendommen i 1876. Den første kjente eieren på Tyholmen 12 skal ha vært prokurator Hans Nielsen Friis, som skal ha oppført hus på tomta i 1670. Det var trolig den bygningen som i 1735 ble betegnet som et gammelt stuehus, og som ble revet i 1760. Fram til huset ble revet og bygget opp igjen slik det står i dag, i 1809 av Christopher Fürst, hadde eiendommen hatt cirka ti eiere. Etter at Fürst hadde reist huset overlot han straks eiendommen til sin sønn, Johan Etters Fürst som bodde der fram til han døde i 1846. Enken solgt huset til byfogd Jens Obel Praëm som igjen solgte huset videre i 1856 til havnefogd og skipsreder Andreas Crystie Juell som eide eiendommen fram til Tellef Aanonsen Lassen kjøpte det i 1876. Datteren Ragnhild kjøpte huset på skiftesamlingen til faren i 1935 og bodde der fram til sin død i 1995. Huset fikk tidlig tilnavnet «Lassens hus», og går fortsatt under det navnet i dag.

– Ragnhild Lassens var en av tre ugifte søstre og bodde her fram til bare noen måneder før hun døde. Slik det kan se ut som gjorde hun ikke noen store utbedringer i huset i løpet av de åra hun bodde der, bortsett fra noe oppjustering av kjøkkenet og tapetsering som ser ut til å være fra cirka 40-tallet, og vi ser tydelig hvordan hun har levd her, sier Lofthus.

Ny historie

Fra utsiden skinner huset igjen om kapp med sola blant de hvitmalte bygningene på Tyholmen. Det er ikke lenger mye som vitner om «skammens hus». Om det ærverdige huset blir til et «drømmenes hus» gjenstår å se, men ifølge eiendomsforetaket er det gode sjanser for å at søknaden blir godkjent.

– Vi har gjort en grundig utredning av huset og har helt siden kommunen kjøpte det jobbet med å lage en detaljert plan. Vi har et stort håp om at planen blir godkjent og at huset på sikt få en stor verdig i lokalsamfunnet, sier Bakken før han vrir nøkkelen rundt og igjen låser døra til huset.

Historien om det omtalte huset langs Tyholmens har tatt en ny vending, og en ny historie for fremtiden er satt med nye drømmer og visjoner om å skape liv i gamle verneverdige bygninger i Arendal.