Fra 1850 til 2016

Fakta: Helle Songe-Møller Alder: 40 år

Barn: To, en på fem år og en på syv år

Sivilstand: Gift

Utdannelse: University of Brighton i England

Yrke: Interiørarkitekt og innehaver i Storm interiør

Interiørarkitekt Helle Songe-Møller har hatt sitt drømmeprosjekt. På drøyt et år har hun restaurert og modernisert et feriehus fra 1800-tallet på Kolbjørnsvik.

Hele Kolbjørnsvik er et vernet område, så et slikt renoveringsprosjekt må gjøres innenfor visse regler.

– Det handler om å tilbakeføre huset til sitt opprinnelige uttrykk. Man skal se at det er et gammelt hus, det skal være ekte sprosser og det skal ha en opprinnelig fasade, sier interiørarkitekten.

Sjanset

Hun har drevet Storm Interiør i Arendal i fire år og har mange prosjekter i ulik størrelse. – Jeg har mange totalrenoveringsprosjekter, men også en del nybygg jeg har jobbet med. Drømmeprosjektet mitt er når jeg kan starte helt fra bunnen av, sier hun. Songe-Møller tok en sjanse for fire år siden. Hun hadde jobbet i en annen bransje en stund, men da hun og mannen bestemte seg for å flytte ned til Arendal igjen, visste hun at det var på tide. – Jeg tenkte at nå gjør jeg det bare. Jeg har jo ingenting a

nnet å tape enn stoltheten min, og det var da det passet, sier hun. Litt etter litt har hun bygd seg opp, og får nå forespørsler fra hele landet. Per dags dato har hun ventelister, både på totaltrenoveringsprosjekter og mindre oppdrag. – Jeg får oppdrag fra andre steder i landet, og det er kjempemoro. Å reise bort litt av og til er deilig, en jeg liker aller best å være her, sier hun og legger til at hun av og til tar oppdrag i Bærum hvor svigerfamilien bor. – Da planlegger jeg det gjerne slik at vi får besøkt dem i samme slengen, sier hun.

Beholdt det gamle

En ting som var viktig for Songe-Møller, var at de skulle beholde noe av den gamle sjarmen i feriehuset. Sammen med TRAFO Arkitektur og Sørensen & Moen Bygg begynte de å planlegge

fremgangen. – Alt måtte rives ned. På et punkt var det kun pipa og yttervegger som stod igjen, sier interiørarkitekten. Prosjektet startet høsten 2015, og ett år senere, sommeren 2016 stod feriehuset ferdig. De har beholdt mye av det gamle preget i det opprinnelige bygget, mens de i nybygget har gjort alt litt mer moderne. – I nybygget har vi for eksempel ingen lister, verken rundt vinduer eller langs veggene. Dette er for å gi et moderne og stilrent uttrykk. I den gamle delen har vi valgt å bruke lister for å gi et mer tradisjonelt uttrykk, sier Songe Møller.

Kontraster har vært viktig for interiørarkitekten, og man ser tydelige kontraster mellom de to delene av huset. I den tradisjonelle har de brukt panelvegger og bjelker i taket, mens de i den nye har valgt å bruke gipsvegger og høyt tak for å gi en kontrast mot det lave bjelketaket i naborommet.

God hjelp



I dette prosjektet fikk Storm Interiør ganske frie tøyler, noe interiørarkitekten var svært fornøyd med – Kundene har jo selvsagt sine meninger de også, men det er veldig gøy når man får frie tøyler i starten, sier Songe-Møller. Hun hadde kjennskap til familien fra før, og visste dermed litt om hva slags stil de likte. Interiørarkitekten forteller at familien har vært veldig fornøyd med renoveringen, og på spørsmål om noe er forandret på i etterkant, er svaret et soleklart nei. – Heldigvis ikke, ler Songe-Møller. – De må jo selvfølgelig få endre og styre som de vil, det er jo deres hjem. Men jeg må innrømme at det er litt moro når jeg ser at de har beholdt det slik jeg satt det opp, sier hun, og bemerker at selv pyntegjenstander står likt som det gjorde da hun var ferdig med dekoreringen sommeren 2016.

Detaljer



Songe-Møller er svært opptatt av detaljer, og har fått spesialbygd både TV-benk, garderobeskap og hyller. Alt er målt og tilpasset ned til millimeteren for å gi et best mulig helhetsinntrykk i ferieboligen. – Det har vært mye jobb, men med så gode samarbeidspartnere har vi ikke hatt noe særlig problemer under renoveringen. Anette Saxe fra TRAFO Arkitektur har vært helt rå på tegninger og søknader, og Sørensen & Moen har en kjempeflink møbelsnekker som har vært til veldig god hjelp, sier hun og fortsetter: – Det viktigste i slike prosjekter er å ha en åpen dialog med samarbeidspartnerne, og å kunne være tilgjengelig om det trengs for å løse eventuelle problemer på stedet.

Songe-Møller er opptatt av at man skal leve i hjemmet sitt, og at man ikke skal bo i et utstillingshjem. – Hjemme hos oss er det en miks av gammelt og nytt, og det bærer preg av ting som skal pusses opp. Jeg er ikke like opptatt av detaljer hjemme som på jobb, men jeg tror kanskje mannen ville ha sagt noe annet, ler interiørarkitekten.