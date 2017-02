– Føler vi blir studd bort

18-åringene i Arendal er skuffet over dårlig utelivstilbud, og opplever at de blir forhåndsdømt bare fordi det er unge.



– Siden de la ned Fisherman pub, som heller ikke var det beste tilbudet, har vi ikke hatt noe tilbud. Alle dro dit, og vi hadde det ganske gøy der, sier årets russepresident for Arendal videregående skole, Sander Aksel Guttormsen (19) og festsjef Kim Arne Karlsson (18).



Ikke godt nok

Begge går siste året på Barbu og er russ i år. Etter at de fylte 18 gledet de seg stort til å teste ut bylivet. De savner et nytt sted i Arendal der ungdommene kan gå ut i helgene. Det eneste tilbudet for 18-åringer i dag er Café Lindvedske på Tyholmen, men det er ikke godt nok mener Sander og Kim Arne.

– Det er egentlig ikke et utested, men en kafé med noen høgtalere. Det er trangt der og vi får følelsen av at vi er på en låve. Det er alt for mye folk og vi blir stående som sild i tønne uten å nesten kunne bevege oss, bare det å ta seg fram til disken er nesten med livet som innsats, sier de to.

De er skuffet over at ingen tør, eller har lyst til å åpne et sted for dem, for selv om de bare er 18 år, har de lyst til å smake på utelivet og kjenne på det å bli voksen.

– Nå føler vi at vi blir studd bort, sier Sander skuffet.

– Skikkelig tørke

De mener at selv om noen 18-åringer oppfører seg dårlig, oppfører likevel de fleste seg veldig bra. De syns det er urettferdig at de blir forhåndsdømt bare fordi de er unge.

– Det er alltid noen som ikke kan oppføre seg når de er ute og drikker, men det gjelder ikke bare oss, det gjelder like mye fulle 40-åringer, sier de to russeguttene og slår armene oppgitt ut.

De syns det er dumt at de ikke får sjansen til å vise at de faktisk kan oppføre seg på byen. Nå må de i stedet arrangere hjemmefester, noe de mener ikke er et godt alternativ.

– På et utested er det mer kontrollerte former. Det blir ofte litt vilt på hjemmefester. Der risikerer vi at folk som ikke er invitert kommer og det er en større risiko for at ting blir ødelagt. Det er sjeldent det er direkte hærverk, men det forekommer ofte uhell og vi har ikke så mye kontroll. Dessuten er det kjedelig å rydde og vaske dagen etter, sier Sander.

Ifølge Sander og Kim Arne er ikke aldersgruppen kravstore til lokaliteter. Det trenger heller ikke ligge midt i Pollen.

– Vi savner et sted der vi kan sitte å prate i tillegg til å danse og ha det gøy. Vi vil gjerne ha begge deler, vi er ikke bare ute etter høy musikk. Vi trenger heller ikke være rundt Pollen å henge med 40-åringene der. Nå har det vært skikkelig tørke, så vi er ganske sultne etter et eget utested, sier de fortvilet.

– Vi er unge nå

De tror at den største grunnen til at utelivsbransjen ikke vil satse på 18-åringene, er at det ikke er lønnsomt. De

– Vi er jo ikke de mest ressurssterke i samfunnet, men hvis de hadde satt ned prisene litt, sånn som de gjør når vi har russekro, så hadde vi hatt råd til å kjøpe mer, argumenterer de.

Påstandene om at det blir mye bråk og hærverk syns de er urettferdig. De kjenner seg ikke igjen i det.

– Det er jo alltid noen som driter seg ut, men stort sett oppfører de fleste seg bra, men dessverre så er det jo de negative episodene som får mest oppmerksomhet.

De forteller om lite bråk på russekroene, som er på Castelle på torsdager.

– Hittil har vi hatt fire russekroer og det har ikke vært en eneste slåsskamp. Vi har også invitert russen fra både Risør og Tvedestrand og det har bare vært god stemning. Det er bedre at folk setter pris på oss istedet for å dømme oss, samtidig handler det også om å unne de unge å ha det gøy. Alle har jo vært unge en gang, men vi er unge nå, og vi har behov for å kunne gå ut å ha det gøy sammen. Du kan jo kalle denne perioden før vi blir 20 for en slags opplæring i å gå på byen i kontrollerte former, sier de.

– Flaut

I mangelen av egnede utesteder i Arendal, er det eneste alternativet å reise til Grimstad hvis de skal kjenne på utelivsfølelsen.

– Der er det liv, og vi får mer følelse av å være på et utested, en klubb. Vi er ganske lei av å gå på kafé på lørdagskveldene, sier festsjefen, og syns det er litt flaut at de må til nabobyen for å gå ut.

– Vi er en større by enn Grimstad, og det er flaut at vi må dit fordi vi ikke har noe sted å være. Det blir dessuten veldig dyrt med buss eller taxi fram og tilbake, og det blir mer stress også, sier Kim Arne.

De tror at grunnen til at det fungerer i Grimstad er fordi utestedene med 18-årsgrense er flinke til å lage kule arrangementer som appellerer til unge og trekker folk tidligere ut.

– Denne helgen skal de for eksempel ha bearpointturnering, og det er jo kjempekult. Da kommer det masse folk, og det gjør ikke noe at det er inngangspenger, forteller guttene fornøyd, og legger til at Grimstad fortjener skryt for satsningen.

– De lager mange kule eventer som retter seg mot de unge og ikke mot 40 åringene med fulle lommebøker som skal imponere damene. Vi bruker penger vi også, men det er kjedelig å bruke penger på et sted som vi ikke trives, sånn som på Lindvedske, sier de.