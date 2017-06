Ferie på fyret

Å tilbringe late feriedager på Store Torungen fyr i havgapet utenfor Arendal er slett ikke umulig.

Fyret med beliggenhet i Raet Nasjonalpark har overnattingsmuligheter. Gjennom et samarbeid mellom foreningen Torungens Venner og Aust-Agder Turistforening er et mulig å leie seg inn på både Store Torungen fyr og Lille Torungen fyr. Mens det store fyret har overnattingsmuligheter for inntil 26 personer samtidig, er det ikke mulig å overnatte på Lille Torungen. Tårnrommet på Lille Torungen leies imidlertid ut for dags- eller kveldsopphold. I år ikke før 1. juli på grunn av vedlikeholdsarbeid, ifølge nettstedet Kystled.no.

Les også: Slutt på «bæsj and carry» på Store Torungen

Over tusen i fjor

Ifølge styreleder Bjarne Hiis i Torungens Venner registrerte Aust-Agder Turistforening 1.122 overnattinger på Store Torungen fyr gjennom hele fjoråret. Lille Torungen har vært utleid ved 15 anledninger.

– Det stopper ikke her. Antall dagsbesøkende er stadig økende og en rekke bedrifter og organisasjoner tar turen ut til fyret. Det er ikke få kopper kaffe Knut (Mørland journ.anm.) har servert i løpet av sesongen, heter det i årsmeldingen.

Mørland er fyrforvalter på fyrene ved innseilingen til Arendal, som i eldre dager ble omtalt som de tvende fyr, fordi det er to tårn ute på holmene. I tillegg til de registrerte besøkende mener Hiis det i løpet av sommeren er flere tusen mennesker som legger turen til fyrene. I flere år har Lille Torungen også vært scene for Canal Street, der flere kjente artister har holdt konsert. 26. juli i år gis scenen i havgapet til Bjørn Eidsvåg.

Tror på økning

Hiis har stor tro på at besøkstallene til fyrene vil øke. Blant annet er transportmulighetene nå langt bedre enn de har vært tidligere. Torungen Adventure er etablert med ny båt for inntil 12 personer og muligheter for å booke båttransport enklere enn før. Opprettelsen av Raet Nasjonalpark vil trolig også påvirke interessen for fyret, som er ganske unikt beliggende utaskjærs på en måte som ikke er så vanlig langs norskekysten.

– Sannsynligvis kommer besøket til å bli enda mer, sier Hiis.

Et nytt vakuumtoalett ble før sommeren høytidelig spylt i gang av stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad og varaordføreren i Arendal. Å kunne gå på toalettet på Store Torungen er nå langt bedre enn før.

–Der gjør man som man pleier å gjøre og så trykker man på en knapp. Det er som et vakuumtoalett som på tog og fly. Det har vært etterlengtet, sier Hiis.

Magi på fyret

Styrelederen for foreningen som passer på de historiske fyrene på Torungene trekker frem ordet magi på spørsmål om hvorfor man bør overnatte på Store Torungen fyr.

– Det bør man gjøre fordi det er en magisk opplevelse. Det å være der ute i havet og så kanskje ha stjernehimmel over seg og lyssveipene fra fyret over deg hvert tjuende sekund, det er magisk, sier Hiis.

Ikke minst det å våkne på fyret har magiske dimensjoner, mener han. Det er stillhet, selv om det er masse lyder fra havet og fuglelivet.

– Det er mange fyr i Norge, men de ligger gjerne på en odde og du kan kjøre til trammen. Her må du et stykke ut i havet og det er ikke så vanlig her i landet. I England og Frankrike ser du slike fyr ute i havet, men ikke så ofte her, så dette er unikt i Norge.