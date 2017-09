Ettertraktet natursvineri

Griser som har løpt i skogen og spist kvister, gress og ugress hele sommeren er på vei til slakteriet for å tilfredsstille etterspørselen etter kortreist svinekjøtt.

– De er noen skikkelige b-dyr, ler Trinelise Udjus.

Sammen med Kristian Lauvland driver hun familiegården i Reddal i Grimstad. I seks år har omtrent 30 kuer stått i fjøset hennes og produsert 200 tonn melk i året, men nå er gårdsdriften utvidet til også å gjelde griser.

– De er faktisk utrolig sjarmerende dyr, vi ble overraska over hvor godt vi liker å holde på med gris, forteller Trinelise.

Egenrådig

24 griser ligger henslengt i hvert sitt skur. At en journalist ankommer sammen med matmor og matfar kunne ikke brydd dem mindre. Anmodninger i sterk og svak brutalitetsgrad om å stå opp blir glatt avblåst. De mindre brutale ­anmodningene går ut på litt godmodig kosing på nesa, mens de mer brutale går ut på litt klapping, roping og noen dask på skinka. Grisene lever imidlertid sitt eget liv. De står opp når de vil. Legger seg når de vil. Løper i skogen når de vil. Og ruller seg i gjørma når det passer dem.

– De er veldig artige dyr å jobbe med. Jeg trives med å bare være her og se til de, kose med de. Så har de god plass å bevege seg på.

De får løpe mye og herje som de vil i gjørmebad. Så er det bra for landskapet også, de spiser gress, røtter, lyng, noe av det vi kaller ugress rett og slett, sier Trinelise.

Blir gjentatt

De to unge bøndene trekker på skuldrene og gir opp. Til tross for at de gjerne ville at grisene skulle vise seg fra sin beste side når de skulle bli fotografert, er ikke egenrådige svin som veier mellom 80 og 100 kilo noe å tulle med. Idet den svinaktig gode fotosesjonen er gitt opp begynner de å fortelle om hvordan de fant på å skaffe seg griser.

– Det var egentlig Kristian sin ide, sier Trinelise og fortsetter:

– Det ble hugget her. Så lurte Kristian på om vi skulle ha noen griser til å rote opp jorda for å gjøre det til beite for ungkuene, men så syns vi det var overraskende gøy med gris. Derfor har vi tatt en sesong til.

I fjor hadde de fem griser, en av dem, Grisejenta ble overvintret og i våres fødte hun elleve grisunger. Tolv er kjøpt inn.

Når vinteren kommer denne gang har de to bestemt seg for å ikke overvintre noen.

– Det tar for mye plass i fjøset. Vi vil nok gjøre dette igjen til neste år, men da kjøper vi inn alle grisungene på våren, forteller Kristian.

For at nye griser skal få gå i skogen neste år er de ikke i tvil om.

– Jeg tror det blir på samme nivå til neste år, vi skal ikke ha det så mye større, sier Kristian.

Plussprosjekt

Når ingen lenger maser på grisene finner de selv ut at det er på tide å stå opp. Rosa og svartflekkede kravler de ut av skjula sine. Noen kommer bort for å hilse på, mens andre koser seg med et morgen­gjørmebad.

Trinelise forteller at hun er gla i dyra og liker å stelle for dem, men at det er hardt arbeid å drive gården. Mens det er hennes fulltidsjobb har Kristian arbeid på siden.

– Når man har dyr er det et stort ansvar. Det er levende vesener man må sørge for at har det bra. Jeg liker jobben til tross for at det er utfordringer. Alle jobber har vel sine fordeler og ulemper. Jeg står opp klokka seks om morgenen og er som regel ikke ferdig før tidligst klokka sju, sier hun.

Til tross for at Trinelise og Kristian synes det er gøy å drive med gris må økonomien gå ihop for at de skal kunne fortsette. De selger hele og halve griser levert fra slakteriet, og i år er det aller meste av kjøttet solgt allerede.

– Vi håper det skal gå i pluss, men noe særlig fortjeneste blir det ikke. Det er ikke derfor vi driver på med det, forteller de to.

– Godt liv

Klokka bikker mot tolv og de svarte og rosa beista ser ut til å ha bestemt seg for å starte dagen. De vralter rundt i gjørma og rister av seg søla. Mens noen springer og leker kommer andre bort for litt kos. Som gårddrivere har Kristian og Trinelise blitt nødt til å vende seg til tanken på at dyr de er glade i blir sendt til slakt. Når dette magasinet går i trykken er et grisekull allerede sendt til slakter Jens Eide, mens resten ender sine dager i oktober.

– Det er alltid trist den dagen de blir slakta, men det er noe med å slakte de og vite at de har hatt et godt liv. Også vet man hvor maten kommer fra på denne måten, det betyr noe for oss og de som kjøper kjøttet, forteller de to.