En iskald historie

Byens nye isbod er på kollisjonskurs med Arendalsuka.

En svart kasse på 20 fot har inntatt sentrum. Utenpå står det at du ikke kan kjøpe lykke, men du kan kjøpe is. Inni ligger litervis av fersk hjemmelaget gelato, eller italiensk iskrem. Når du tar deg en forsommerstur til byen tenker du kanskje ikke så mye på den nye isbaren. Ikke mer enn at du tar deg en tur innom hvis du vil ha en søt og kald fristelse i varmen, eller noterer at noe nytt er på plass og går videre.

Det som nå har endt opp som melk, sukker og fløte til salgs i et beger har imidlertid en forhistorie som innebærer fire års forsiktig cafedrift, 1,2 ­millioner kroner og et helt nytt syn på den kalde medisinen mot overveldende sommervarme.

Smak på smak

12. mai 2017 er kvelden før dagen. Mia Christina Nilsen og Boris Prajlak skal lage litervis av italiensk iskrem fra bunnen av. For tre dager siden fikk de levert 300 liter melk og fløte som de brukte to timer på å bære opp trappene til produksjons­lokalet i tredje etasje i den gamle bygården. Nå har melk, fløte, glukose, dextrose, skummet melkepulver og vanlig sukker stått og godgjort seg i en pasteuriseringsmaskin i et døgn og den er klar til å transformeres til gelato som skal serveres fra bakker på den store åpningsdagen. Mia viser stolt frem isen som allerede er ferdig produsert og lager klar ­porsjoner med yoghurtsmak, banansmak, sjokolade­­smak og til og med en sorbet basert på mørk sjokolade. Hun er fornøyd med resultatet, men føler seg langt fra ferdig.

– Den må ha hakket mindre sukker, sier hun og nikker mot yoghurtsmaken.

Tidligere i vår var Mia og Boris på gelato­kurs i Malmø og forrige uke hadde de besøk av en lærer utdannet ved gelato­universitetet i Bologna.

– Jeg kunne ønsket meg mange flere kurs, men vi har fått lære det grunn­leggende, sier Mia før Boris fortsetter:

– Vi skal være litt ydmyke. For to måneder siden kunne vi ingenting, men det er moro og vi gleder oss til å åpne.

Langdradd

Å glede seg har samboerparet som har drevet Cafe Victor siden 2013 gjort ganske lenge.

Det er snart to år siden de sendte søknad til kommunen om å få lov å sette isbaren i Tollbodgaten i sentrum, like rundt hjørnet fra der de har cafe­virksomheten sin. De hadde da drevet cafeen på nøkternt vis, sørget for overskudd og oppgradert både kjøkken, inventar og uteområde gjennom flere år. De hadde arbeidet seg opp egenkapital i selskapet og lekte med tanken på å ivestere i noe nytt fremfor å ta ut overskuddet.

– Det høres rart ut å si, men det sto mellom å lage isbar og å kjøpe en leilighet i Kroatia. Jeg er fra Kroatia og vi er på ferie der hver sommer, ler Boris.

I Kroatia serveres gelato hele sommeren gjennom, og til tross for at de to har lagt sin elsk på den typen is var planen i utgangspunktet kun å ha kuleis fra Hennig Olsen.

– Hadde det ikke vært kjærlighet for isen hadde vi kjøpt to disker fra Hennig Olsen og kjørt på. Det hadde vært plug-and-play. Hadde vi kun gått etter penger hadde vi gjort det, sier Boris som er økonomen blant de to.

Med andre ord et langt enklere prosjekt, uten behov for et eget produksjonslokale og kursing i kunsten å lage gelato.

– Vi sendte søknad til kommunen, men søknadsprosessen stoppa helt opp. Så vidt vi har forstått var det fordi noen andre også søkte om å sette opp isbar i samme område. Vi fikk ikke godkjenningen før i mai i fjor og da var det egentlig for sent, da kunne ikke de som skulle bygge bua gjøre jobben. Og vi fikk også beskjed om at isbua måtte bort under Arendalsuka, forteller Boris

De to tok ikke vedtaket så tungt. De valgte å utsette prosjektet ett år for å være sikker på at de fikk gjennomført det på et ­skikkelig vis.

– Da gikk vi over til Con-Serv i Grimstad. De tok en 20 fots kontainer og strippa alt unntatt fire stolper og gulv. Derfra har de bygga alt som vi ville og vi er utrolig fornøyde, sier Boris.

Syv minutter

«Seven minutes in heaven» eller sju minutter i himmelen er en kjent lek for barn tidlig i tenårene, hvor to personer blir låst i et skap i syv minutter. For is­­elskere er nok det som foregår i Cafe Victors produksjonslokaler nærmere himmelen enn et skap på en barnebursdag. Det tar nemlig nøyaktig syv minutter fra Mia heller isbasen i en maskin som rører og fryser massen, til nærmest ferdig gelato kommer ut. Det er oreo-is som er under produksjon akkurat nå, og sjokoladesaus, most kjeks og sjokoladebiter helles utover iskremen. Mia har lært mye om gelato-produksjon de siste månedene og deler gjerne på kunnskapen.

– Det som er med gelato er at det er mye mer melk enn fløte i det, men så tilsetter du andre ting som glukose, dextrose, skummet melkepulver og vanlig raffinert sukker. Sammen binder det seg og du får en kremete konsistens. Når du spiser føler du nesten at den er varm i munnen og du får mange smaker frem. Sammensetningen av sukkertypene, melka og at den får modne i pasteuriseringsmaskinen gjør at den kan ligge i en showcase på 13 grader og fortsatt ta seg godt ut og få smakene frem, forteller hun ivrig før hun heller en ny omgang av isens base i maskinen.

Utover kvelden skal hun gjøre det igjen, og igjen, og igjen, sånn at isbaren skal være full av fristende smaker til åpningen neste dag.

Stort

Utstyret Mia arbeider med har kostet rundt 600 000 kroner, halvparten av budsjettet til gelato-prosjektet. Å bygge boden kostet i overkant av 350 000 kroner, produksjonslokalet måtte pusses opp så det ble enkelt å holde rent og elektrikere og rørleggere har også tatt et jafs av budsjettet. Mia og Boris ­forteller at de har vært opptatte av å ha en nøktern drift for å sikre overskudd, og at pengene de har investert i isboden er en drøm om å utvide virksomheten som går i oppfyllelse.

Som privatpersoner representerer boden 1,2 millioner kroner som de kunne tatt ut i overskudd. Som forretningsdrivende innebærer den et ansvar for flere ansatte, flere risikofaktorer og en større ­virksomhet å holde oversikt over. Planen da de etablerte boden var å holde åpent fra mai til september, det får de imidlertid ikke lov til. Under Arendalsuka må isboden fjernes, for å gjøre plass til telt og stands fra frivillige organisasjoner.

Mia og Boris reagerer på at de som jobber hele året for å holde liv i sentrum, og velger å satse på å skape liv og arbeids­plasser fremfor å ta ut overskudd, må flytte seg til fordel for frivillige organisasjoner som er i Arendal en uke i året.

– Vi skulle ønske vi kunne ha den under Arendalsuka også, men den uka blir dessverre slutt, sukker Mia oppgitt.

– Vi har vært i mange runder med kommunen, men Arendal by har tatt samtalene for oss. Vi hadde en forståelse for at vi skulle få stå her i 2017, men at gata allerede var leid ut under Arendalsuka i 2016. At vi ikke fikk holde åpent under Arendalsuka i fjor var en viktig årsak til at vi valgte å utsette ­prosjektet ett år, forteller Boris.

I år forsøkte de å være tidlig ute for å sikre salg under Arendalsuka, svaret var imidlertid fortsatt nei.

– Ikke stort nok

Arendal kommune har retten på sin side når de nekter Boris og Mia og ha boden oppe under den politiske festivalen. Cafe Victor har nemlig fått god­kjenning for isbaren, under forutsetning av at de kan bli nødt å flytte den under store arrangement. Nei-svaret handler om brannsikkerhet og at bodene skal være tilgjengelige fra begge sider. Boris mener imidlertid nei-et er for tynt. Han understreker at de regner med å kunne omsette for mellom 100 000 og 150 000 under den politiske uka og at de må avslutte sesongen før planlagt taper de også penger på. Arendal kommune har forpliktet seg til å jobbe for liv i sentrum gjennom prosjektet Levende lokaler som Norsk design- og arkitektursenter står bak. Kommunen er en av fire pilot-­kommuner hvor strategier for å skape liv i sentrum skapes og testes ut. Boris og Mia mener vedtaket om at de må flytte boden er blottet for helhetstenkning.

– Vi har jo allerede fått godkjent søknaden og vår bod står ikke i veien for en lastebil. Du kan komme forbi med en semitrailer hvis du vil. Når teltene kommer blir det trangt, men vi har til og med tilbudt oss å kjøpe opp to teltplasser for å få lov å stå her. Jeg syns vi har fått arrogante svar og at det ikke er forståelse for oss som prøver å overleve i utelivsbransjen i Arendal. Arendalsuka ville vært en stor bidragsyter til vår økonomi og vi tror også isboden kunne vært et godt tilskudd til Arendalsuka, sier han før Mia bryter inn.

– Vi taper omsetning og de ansatte taper arbeid. De kunne vært i arbeid ut september, men nå har vi forberedt dem på at det er slutt når Arendalsuka starter, sier Mia.

Boris mener byens utelivsbransje er en stor bidragsyter til den suksessen Arendalsuka opplever, gjennom at de leier ut lokalene til aktører som vil holde foredrag.

– Selvfølgelig tjener vi penger på det, men hva om vi ikke hadde arrangert debattene?

Det hadde ikke gått, ­kapasieteten er sprengt som den er. Arendal er ikke stort nok til at vi skal jobbe mot hverandre. Vi har prøvd å rekke ut ei hånd, men føler ikke at vi får noe tilbake, sier han.

Sommerklare

Lørdag 13. mai klokken 10.00 åpner isbaren for første gang. Som mange andre dager denne våren har lørdagen med seg kald vin og grå skyer, men noen kunder kommer bort for å smake på det nye tilskuddet til sentrumsdriften.

Mia forteller ivrig om tanken bak de ­forskjellige smakene.

– Norge henger litt etter på dette her med håndverksiskrem. Det er ganske nytt fordi vi har hatt Diplom-is og Hennig Olsen som har holdt disse fortene gående i ganske mange år. Det er det vi er vant med og har vokst opp med, så dette er litt annerledes for mange, smiler hun.

Nå venter en sommer hvor Boris, som arbeider som økonom ved siden av å drive cafeen må stå opp grytidlig hver eneste morgen.

– Jeg kommer tidlig på morgenen før jeg skal videre på min jobb, setter basen også kommer Mia og lager isen, forteller han.

Lange dager og nye arbeidsoppgaver ser de to imidlertid lyst på, så lyst at de håper å kunne fortsette driften langt utover de tidige høstdagene i Arendal sentrum.