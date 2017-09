“Ekte supportere står sammen”

Gutta i Forza Arendal står oppreist for klubben sin.

For det er sterke følelser fotball handler om. Denne sesongen har supporterne fått kjenne på sinne, aggresjon, glede og fremtidsdrømmer. I helgen starter en ny æra også for Forza Arendal.

– Å være sammen om et lag i med- og motgang gir en følelse, som blir sterkere og sterkere for hvert år. Jeg føler at det er vi som bygger ny stadion og vi som spiller kamper hver søndag. Drømmen om eliteseriespill i 2020 blir ikke mindre når man ser dette, smiler Forza Arendals leder Mads Willumstad mens han skuer utover det som blir hans andre hjem annenhver søndag fremover.

En egen verden

Å støtte et fotballag er ikke en innovativ øvelse for Ola Nordmann. Over 100 000 nordmenn er betalende medlemmer i en norsk supporterklubb, der ett bestemt lag i England er definisjonen på meningen med livet. Noen er passive, noen følger alt på tv-skjermen og titusenvis av dem flyr over Nordsjøen for å følge sitt lag flere ganger i sesongen. Andelen nordmenn med sesongbilletter er også økende. Å følge favorittlaget sitt fra sofaen koster i dag rundt 6000 kroner. I tillegg gir det en ekstra go’følelse at sesongens drakt blir kjøpt inn og testet i god tid før sesongstart i august. Priser på opp mot 1500 kroner med favorittspillerens navn på ryggen betales uten å blunke. Den britiske supporter­kulturen har siden 70-tallet gradvis blitt adoptert av ­supportere som følger norske toppklubber tett. Vålerengas ærverdige supporterklubb Klanen har rundt 10 000 i sine rekker. I Arendal er supporterne i Forza Arendal ennå små. Drømmen er en revolusjon i folks tanker – og annenhver søndag.

– Vårt mål er å skape en supporterkultur som skal engasjere hele byen på kampdager. Drømmen er at byen koker og at stadion fylles opp av mennesker som synger med oss, sier Willumstad.

Oppgjør

Arendal Fotball spilte sine første kamper i 2011. Supportergrupperingen Arendal Ultras så raskt dagens lys. Ultras-supporterne laget liv og røre som skapte frustrasjon både blant spillere, klubb og menige familiefedre som valgte å ­distansere seg fra alkoholbruk på kampdager. Tilropene mot dommere og motstandere gjorde selv dagens søppelbøtter i kommentarfelt på nett forlegne. Etter 2014-sesongen ble Ultras lagt ned og erstattet med Arendal Forza.

– For ekte supportere handler dette om eget lag, eget lag og eget lag. Spillerne hører mye av det som blir skreket, sunget og sagt. Derfor er vi tydelige på alt som kan hjelpe våre spillere skal gjentas til det ikke er mer stemme igjen. Om vi ikke klarer å holde oss i skinnet og for eksempel slenger dritt til egne spillere, da kan spillerne våre bli påvirket negativt. En slik supporterkultur skal ikke kjennetegne Forza Arendal. Det ligger også i navnet vårt. Vi skal heie laget vårt frem, forklarer Willumstad.

For de uinnvidde er «forza» et utvidet begrep for å støtte egen gruppe. Enkelt forklart betyr Forza Arendal: Heia Arendal. En som har stemmen i orden er Stian Fredriksen. Han er lett gjenkjennelig i sin hvite favorittdrakt og kraftige stemmebruk når Mathias Anderssons menn spiller kamp. Han innrømmer at tilrop også i dag kan gå over i aggresjon på tribunen.

– Er dette en fin måte å få ut testosteron og maskulin aggresjon på?

– Det vil jeg ikke svare på, ler han.

Etter litt latter og spøk, svarer han ordentlig:

– Nei, det er nok mange av oss som er mentalt slitne etter 2-3 harde timer på tribunen. Vi er også gode på å hjelpe hverandre når det går for langt, slik at vi ikke faller for fristelsen og slenger dritt om alt og alle. Det har vært en påkjenning å være en engasjert Arendal-supporter så langt i 1.divisjon, sier Fredriksen og sikter til den labre poengfangsten i debutsesongen i 1.divisjon.

– Det er sterke følelser som settes i gang når laget ditt gjør det bra eller dårlig, skjønner du, smiler han.

Både Fone, Willumstad og Fredriksen erkjenner at de alle har gått over egne grenser fra tribunen.

– Noe annet vil være å ljuge, smiler Willumstad.

– Likevel er det nettopp holdningen Forza Arendal skal ha, som gjør at jeg meldte meg inn i 2015, legger Rune Fone til.

Da Magasinet var fluer på veggen i hjemmekampen mot Fredrikstad (endte 1-1) var støtteropene og trommingen skrudd på nesten gjennom hele kampen. Da Fredrikstad utlignet på tampen av opp­gjøret, ble det stille i fjøset. Lillestrøms klassiske supporterklubb, Kanarifansen har gjennom årene fått sitt pass påskrevet av Vålerengas Klanen. Å være «stille i fjøset» er en ingen hedersbetegnelse i supporterlandskapet for en rural klubb.

Ultras er for øvrig en betegnelse på en såkalt sydlandsk supporterstil. I norsk fotball er Lillestrøms «Ultras Felt C» supportergruppen som muligens ligner mest på Ultras-definisjonen, med sterk gruppetilhørighet og felles uniformer. Vålerengas Kjernen defineres inn i den såkalte britiske supporterkulturen, med tribunesang som sentralt element.

Gjøre det enkelt

– For oss er kanskje Ultras Felt C den grupperingen vi ser mest opp til og som vi henter mest inspirasjon fra. Medgangssupportere finnes det nok av, men alle må starte et sted. Vi vil lage liv og gjøre det enkelt å støtte opp om laget, sier Rune Fone.

Han er bror til Arendal Fotballs sportslige leder, Geir Fone. At det av og til går en kule varmt mellom brødrene, ligger i sakens og fotballengasjementets natur.

– Han hører ikke på meg likevel, men jeg holder lite inne når jeg ikke er fornøyd. Det får han tåle, for vi vil det samme begge to. Arendal Fotball skal opp og frem, fastslår han.

Selv om supportergrupperingen tok grep etter 2014-sesongen – for blant annet å bli mer familievennlige, opplever supporterne – paradoksalt nok – at gruppen føles større på bortebane enn i hjemmekamper. Forrige sesong sto den harde kjernen på 20 medlemmer alene på betongen på Bjønnes.

– På bortekampene ønsket andre Arendal-supportere å stå sammen med oss. Et lite paradoks at vi ofte opplever at vi står sterkere borte enn hjemme, mener Fone.

Paradoks

Bortekampen mot Jerv var ifølge de dedikerte herrene et magisk og stolt supporter­øyeblikk. Selve kampen endte 1-1.

– Følelsen av fellesskap tror jeg alle som var samlet der borte ikke glemmer. Å skape slike opplevelser på hjemmebane er ikke bare et supporteransvar, men også et ansvar Arendal Fotball og fotballelskere i hele byen må ta ansvar for. Om vi klarer å beholde plassen i 1.divison er det opp til oss selv, mener supporterne.

Supporterklubben har vært med på ­prosessen for å legge forholdene til rette. Forza har fått tildelt eget hjørne på hovedtribunen med plass til rundt 300 personer. Sitteplasser er fy og bølgebrytere et krav.

– Ekte fotballsupportere står på fotball­kamper. Man synger ikke godt i fosterstilling. Lungene må ha gode arbeids­forhold, forklarer Mads Willumstad.

At supporterkulturen i vår ferske topp­fotball­­by kan bedres og har et stort potensial er de alle skjønt enige om.

– For det første må laget vinne kamper. Skulle vi rykke ned blir det krise, men ny stadion og lyspunkter i spillet gjør at vi er sterke i troen på at klubben og vi supportere ikke får et slag midt i trynet i oktober. En av de viktigste oppgavene til en ekte supporter er troen på eget lag, mener Rune Fone.

Han tror for øvrig ikke at fotball­forbundet engasjerer seg videre i å legge forholdene bedre til rette for norske supportere.

– Hadde kampene vært spilt på lørdager, ville det også blitt enklere for oss å følge Arendal på bortekamper. Den debatten anser jeg som død. Til det er tv-selskapene for sterke, mener han.

Selv om forholdene på Norac vil styrke supporterkulturen betraktelig, med ny, egen seksjon, maner de tre supporterne til enda flere tiltak for å muliggjøre drømmen om en sterk ændalsk supporter­kultur. Trioen tror ikke en ny stadion i seg selv vil føre til en oppblomstring av den harde kjernen på 20 medlemmer.

– En halvering av billettprisene er et godt tiltak. Busser til Myra Idrettspark er ikke å oppdrive og det kan ha spilt inn på at oppslutningen har dalt noe de siste årene. Nå kan vi faktisk samles nede i byen før kamp, gå samlet opp til stadion og eventuelt feire eller deppe i byen etter kamp, sier Willumstad.

For er det følelser ekte supportere må gjennom, er det nettopp glede og sorg. Lørdag blir det bare glede.