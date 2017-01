Den frivillige håndballhæren

Tribunebenkene er stappfulle, Svermens faste plasser preges av svart og rødt og 14 spillerøyne har blikket festet på en liten ball. Før håndballkampens spenning kan trollbinde publikummerne i Sør Amfi har over 80 frivillige vært i full sving. Her er historien om Arendals største dugnadsgjeng.

Det er kampdag for ØIF Arendal Elite. Klokka er 9.30 og det er åtte timer til spillere og publikummere skal innta Sør Amfi, men for ti frivillige er dagen allerede i gang.

Gutta på gulvet

– Fire millimeter til Vidar, roper Helge Parnemann med et lurt glimt i øyet.

Han og nevnte Vidar Nilsen står med en 80 kilo tung blå rull i armene. 30 av disse rullene skal legges ut og skyves på plass før håndballgulvet med de riktige oppmerkingene og sponsorklistremerkene er klart for kamp.

– Forresten, litt tilbake. Nei! Litt til siden igjen, flirer Parnemann før han lar en stakkars utslitt gulvlegger få fred.

Sportslig leder Per Carsten Michelsen har ansvar for å legge til rette for de frivillige før kamp. Han inspiserer gulvet som i løpet av de siste månedene har måttet tåle en god del bank, spark og svette, og konkluderer med at det er på tide å gi det en vask.

Kostbar vask

Den velkjente skuremaskinen som aller mest minner om plentraktorklipperens ukjente bror finnes frem, og sitrusvask til en verdi av 2500 kroner plaskes utover gulvet før Per Carsten tar maskinen fatt. Før industrivaskeren har gjort sitt må «gutta på gulvet» ned på alle fire med vaskefiller i nevene. De svarte merkene som etter intensive kamper er vanskelige å fjerne.

«Javel, nyvaska gulv i dag» poengterer en av de frivillige til sportslig leder Michelsen et par timer senere. Du får en del citrusduft med på kjøpet når du kjøper gulvrens for to og et halvt tusen kroner.

«Hæren

Supporterklubben «Svermen» er godt kjent for de fleste, med sitt fengende navn, sine bråkete tutere og sine svære flagg. I løpet av en kampdag er også spillerne, publikummere, VIP-publikummere, sponsorer, trenere og ledere å finne i Sør Amfi.

Midt blant alle disse sørger tribuneverter, teknikere, gulvleggere, billettører, servitører, kioskdamer og kioskmenn og diverse andre frivillige for at alt går på skinner. Disse har ikke sitt eget navn slik «Svermen» har. I denne artikkelen velger vi imidlertid å kalle dem for «Hæren». For med totalt rundt 100 mennesker, hvorav omtrent 85 er representert på hver eneste hjemmekamp kunne de nesten ført sin egen krig. De er organisert i egne rekker, de har egne ansvarsområder, og alle vet akkurat hvor de har sin plass.

FRIVILLIGHÆREN – Omtrent 85 i sving hver kamp, totalt rundt 100 personer

– Tribuneverter, VIP-tiprettelegging, vakthold, gulvlegging, mediemedarbeidere.

– Fikk i 2014 Arendal kommunes frivillighetspris.



Pensjonisttrim

Etter at gulvet er lagt og teipet, og tribunen er rullet ut venter et par rolige timer i Sør Amfi. De frivillige får seg litt mat og noen går hjem for en pust i bakken. På toppen av den ene tribunen er tre av gulvleggerne klare for rushet som venter de siste timene før kampstart. Frode, Jan Petter og Arnor forteller med en alvorlig mine at det er viktig for pensjonister som dem å få seg litt trim.

– Vi må alle starte på gulvet vet du, sier Jan Petter med et lurt smil.

De mange søndagene som blir brukt oppe på idrettsarenaen på Myra tenker de ikke så mye på.

– Det er interessen for håndball som gjør at vi er her, sier Jan Petter.

Frode forteller at han prøvde å gi seg da hans sønn var ferdig å spille i ØIF.

– Men jeg ble så rastløs, så jeg startet opp igjen, ler han.

Unngå tribunetrøbbel

Like nedenfor er Unni Moen i full gang med å gjøre tribunene klare for publikum. Tribuneverten forteller at hun har vært med som frivillig for ØIF siden laget rykket opp i 2009. Under kampen passer hun på at publikumsrompene presses så godt sammen på benkene at alle kan få plass. Det er totalt plass til rundt 2000 tilskuere i hallen dersom Unni gjør sin jobb på skikkelig vis. Til tross for at mange søndager går med til å jobbe frivillig for ØIF, savner ikke Unni søndagsmiddagen denne ettermiddagen.

– Jeg bor på Nedenes og har tilknytning til Øyestad, også har jeg sønner som har spilt tidligere. Dessuten er mannen min veldig interessert i håndball. Vi blir som en familie etter hvert, smiler hun.

Med seg på «tribunelaget» har Unni fem til syv andre frivillige, avhengig av hvor stort arrangementet er.

ØIF ARENDAL HERRER ELITE – Rykket ned til 2. divisjon i 2006/2007

– Vant 2. divisjon og rykket opp til 1. divisjon i 2007/2008

– Spilte første elitekamp 26. september 2009

– Endte på fjerdeplass i 2010 og 2011, og på sjetteplass i 2012.

– Vant både Norgesmesterskapet i håndball for menn i 2014 og eliteserien i 2014/2015



Ingen kamp uten…

Uten scoringsmusikk og kommentarer blir det vanskelig å holde en håndballkamp på elitenivå, publikum vil også gjerne vite hvordan det ligger an med stillinga. Nede på gulvet er «gulvguttene» ferdige med sin jobb og Magne Tengelsen og Knut Georg Kvifte er i gang med å rigge seg til. Mens Magne er den som oppdaterer storskjermen under kampen, er Knut Georg speaker. Før kampstart er de begge to tekniske altmuligmenn. De ser på hverandre og ler litt når de får spørsmål om det tekniske noen gang har streiket under kamp. Etter at Sør Amfi avløste Nedeneshallen som arena for lagets kamper i 2013 måtte teknikerne vende seg til en del ny teknologi.

– Kuba gikk i svart under kampen en gang, sier Knut Georg og peker på den digre boksen som henger ned fra taket i flerbrukshallen.

– I første eller andre kamp var det noen som snubla i kontakten, etter det har vi begynt å teipe den hver gang, supplerer Magne.

Denne gangen skal imidlertid alt være på stell, og når de to kompanjongene får selskap av Øystein Kristiansen som styrer scoringsmusikken er det bare å vente på kampstart.

SØR AMFI – Ble åpnet 3. september 2012

– Tatt i bruk av ØIF i 2013

– Landsdelens største innendørs håndballanlegg

– Kostet omkring 270 millioner kroner å bygge

– 7000 kvadratmeter gulvflate

– Plass til 2000 publikummere, med mulighet for å utvide til 3000



Smøreteam

For ØIF er sponsorene livsviktige, både store og små. Oppe i VIP-rommet er oppdekningen til middag i full gang, og Finn Tore Pedersen som best er kjent som Peder Brannmann for de fleste har programmet for dagen klart. Når VIP-gjestene ankommer kommer også trener Marinko Kurtovic for å fortelle om planer og forventninger før kampen, deretter serveres middagen.

Reidun Heia Pedersen har kontroll på VIP-gjestene som holder seg på planet nedenfor. Mor til kaptein Eirik Heia Pedersen deler ut kaffe, frukt og kakao til lagets viktige bidragsytere. Selv har mor Pedersen en naturlig tilknytning til laget, men hun forteller at hun er veldig imponert over de mange andre frivillige som fortsetter å hjelpe til selv etter at deres egne barn er «pensjonert» fra håndballrekkene.

– De kommer fordi de trives her, og vi har det hyggelig. Dette er absolutt verdt å bruke en halv søndag på, smiler hun.

– Ikke forstyrr

Billettørene får plutselig litt å gjøre. Det nærmer seg kampstart og publikummerne begynner å ankomme. Jørn Holmestrand som leder supporterklubben Svermen er i ferd med å gire seg opp og kikker bortover mot stortromma som må på når supporterånden skal piskes i gang.

– Bortsett fra gutta som underholder har jeg den fineste rollen på huset, skryter Jørn med et smil.

Akkurat denne kampen blir litt annerledes enn de fleste for Jørn og gjengen. «Svermen» har invitert 80 asylsøkere til å oppleve kampen sammen med dem.

– De får mat, flagg, tuter og gratis inngang. Så vi satser på at de skal få en skikkelig opplevelse, smiler han.

Etter hvert som arendals nyeste innbyggere ankommer kampen kan ansiktsuttrykkene bekrefte at opplevelsen ble skikkelig, og vel så det.

Mens tribunene fylles opp inntar den rødkledde hæren kampposisjon. Kiosken bemannes, publikum vises til riktig plass, hjelpsomme enkeltpersoner gjør sponsorenes VIP-opplevelse enda litt bedre og scoringsmusikken kommer akkurat der den skal. De som var tidlig på for å legge gulv og rigge til kan imidlertid ta seg en hvilepause. De vil helst ikke forstyrres under kampen.

Film: Se forberedelsene og den frivillige håndballhæren i full sving på kampdag.