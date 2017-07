DE RUITER-KODEN

Stortingsrepresentant Freddy de Ruiter vender hjem uten planer om å rappe ordførerklubba.

Etter tre perioder som fast stortingsrepresentant for Aust-Agder og Arbeiderpartiet er Løvebakken i ferd med å bli historie for Freddy de Ruiter. I oktober settes 48-åringen sluttstrek for mer enn tolv år i rikspolitikken. Enda lenger om tiden han var vararepresentant også legges inn i regnestykket. I fjor vår gjorde øyestadmannen det kjent at han ikke ville stille til gjenvalg. Avgjørelsen ble imidlertid ikke tatt over natten.

– Det var en avgjørelse jeg tok for to og et halvt, tre år siden. Dette har jeg jobbet lenge med, så jeg tror det skal bli veldig greit, forteller han.

Familiesituasjonen med en sønn som har autisme krever mer tilstedeværelse av pappa i årene som kommer.

Jeg skal også forsøke å ikke være hornet på veggen

Syvende far i huset

Det er tidlig torsdag formiddag. 7-åringen Elias er fulgt til SFO. Kona Inger og Freddys datter Elise (20) er på tur i New York og han er hjemme i Arendal. En dobbel americano og et halvt rundstykke med brunost står på bordet på kaféen ved Torvet i Arendal. Å invitere til hjemme hos-reportasje hadde han ikke så lyst til denne gangen.

– Samtidig vil jeg alltid være politisk interessert og samfunnsengasjert. Jeg skal også forsøke å ikke være hornet på veggen eller syvende far i huset. Det er vel kanskje den største utfordringa, ler han.

Meninger kommer han alltid til å ha. Det tror han alltid bare er sunt.

Jeg må være en av de mest kjedeligste stortingsrepresentantene

Hemmelig lærerjobb

Før Freddy satte kursen for nasjonalforsamlingen og stortingsleilighet i Grønnegata i Homansbyen på Oslo vest jobbet han som lærer. I en periode på Blakstad videregående skole i Froland og i seks år frem til 2005 på Åmli videregående skole. Til høsten bytter han ut talerstol med kateter.

– Det går mot en undervisningsjobb og det ser jeg egentlig veldig fram til. Det å ha en normal jobb, samtidig som den gir en mye, en kan gi mye og en kan utrette mye, er viktig. Jeg har alltid satt å jobbe med mennesker høyest, sier han.

Hvor Arbeiderpartiets fremste representant for Aust-Agder de siste tolv årene skal skrive på tavla er foreløpig en vel bevart hemmelighet.

– Jeg tenkte du ville spørre om det. Nå er det sånn at det skal jeg ta med kollegene og andre, men jeg har fått en undervisningsjobb i fylkeskommunen. Mer enn det vil jeg ikke si.

Bak brilleglassene blir øynene store og skarpe. Blikket forteller at temaet ikke er noe poeng å fortsette å pirke i. Det er alltid da det er interessant å spørre mer. Sam Eyde videregående skole peker seg ut som høyaktuell.

– Jeg sier at jeg har fått undervisningsjobb i fylkeskommunen. Jeg hadde permisjon fra fylkeskommunen så de har vært behjelpelige med å skaffe meg en interessant undervisningsstilling, hinter han.

Før han kommer så langt skal leiligheten som ligger et steinkast fra den legendariske puben «Lorry» og et like langt steinkast unna Slottet, pakkes ned. Kontoret på stortinget skal også tømmes. Det påpekes at han nevner puben først.

– Jeg er ikke noe utelivsmenneske. Jeg tror jeg må være en av de mest kjedeligste stortingsrepresentantene som har vært der inne. Det har ikke vært mange pils jeg har tatt på byen i Oslo. Det tror jeg kan telles på ei hand på de tolv årene, sier han.

Sykehuset

I perioden de Ruiter har vært på stortinget har det rast i sykehusdebatt i hjemkommunen. Politikeren mener det viktigste han har gjort på tinget er å sørge for at sykehuset i Arendal fortsatt er i drift.

– Det er uten tvil det viktigste, å sørge for at sykehuset i Arendal ikke har blitt lagt ned. Det har ikke vært noe enmannsshow, men jeg tror jeg har spilt en ganske viktig rolle, mener han.

Freddy tar ikke hele æren. Han er ydmyk nok til å dele den med mange.

– Ikke minst de tillitsvalgte, alle de ansatte, de pårørende, organisasjonene, politikere og innbyggerne her. Det har vært et teamarbeid, men jeg tror likevel det er den ene saken jeg vil løfte frem for Aust-Agder, sier han.

Om helseforetaket og myndigheter bare hadde fått kjøre på er de Ruiter sikker på at det ikke hadde vært noe sykehus i Arendal.

– Verken i Arendal eller i Flekkefjord. Hadde ledelsen i helseforetaket fått det som de vil hadde vi hatt et sykehus i Kristiansand. Om ikke det hadde vært realisert hadde det vært i nærheten nå og det kan hende at det allerede hadde vært påbegynt, sier han.

Få timer etter samtalen med Arendals Tidende var Freddy igjen ute på barrikadene for å gå i forsvar i sykehusdebatten. Et mistillitsforslag fra de ansatte mot sykehusdirektør Jan Roger Olsen fordi de mener han snakker ned 2.500 sykehusansatte. Kravet er at han må gå av. de Ruiter går enda lenger og krever også styreleder Camilla Dunsæds retrett. I august vil han bringe mistillitssaken inn for helse- og omsorgsminister Bent Høie. Dermed vil sykehussaken følge med helt til han går ut av Stortinget i oktober.

Jeg ønsket å gjøre en forskjell for de som har det aller vanskeligst

Førstevalget hele veien

I siste periode har Freddy sittet i helse- og omsorgskomitéen på Stortinget. En komité som er av den krevende typen. I alle de tre periodene har austegden fått førstevalget oppfylt hver gang.

– Da jeg kom inn på Stortinget ønsket jeg meg utdanningskomitéen. Det var det jeg kjente best, skolepolitikk og utdanning. I andre periode hadde jeg lyst til å gjøre noe annet, sier han.

Etter å ha lagt noen kilometer og timer under bildekkene gikk han inn i transportkomitéen for å kjempe for ny E18 mellom Arendal og Tvedestrand. I den siste perioden fikk han uttelling for et brennende ønske om å jobbe enda mer for de aller mest sårbare i landet vårt og ikke minst sykehuset.

– Jeg visste at helse- og omsorgskomitéen er en knalltøff komité. Mye tøffere en de andre jeg har sittet i, men jeg fikk innvilget det også. Først og fremst ønsket jeg å gjøre en forskjell for de som har det aller vanskeligst og for å gjøre en jobb for sykehuset i både Arendal, Flekkefjord og andre steder som er utsatt, sier han.

Jeg blir helt skremt over hvordan mennesker i systemet kan oppføre seg

Enkeltsakene

Helse- og omsorgskomitéen kaller han tøff og krevende fordi området er komplisert. Det er veldig mange ulike sykdommer, diagnoser og sammensatte problemer. Freddy mener den viktigste grunnen for å gå inn i enkeltsaker er å avdekke systemsvikt og skape ny politikk.

– Det er veldig mange mennesker som dette utenfor alle systemer. På grunn av helse, diagnose og andre ting er det mange som sliter med systemene i hverdagen, og pårørende som har den problematikken knyttet til barn og så videre. Jo mer en dypdykker i den problematikken, jo mer skremt blir en. Overbygningen er et veldig godt velferdssamfunn, men under der er det en del ting som ikke er fullt så greie, sier han.

Kunnskap om enkeltmennesker som sliter har gitt han mye mer kunnskap og i flere tilfeller har han gått hardt ut for å få til endring. Blant annet i «Bydel Bjerke»-saken i Oslo, der en fostermor ble fratatt fostersønnen sin av barnevernet med begrunnelse om at det var uenighet om avlastning. Hva som ligger bak å gå inn i en enkeltsak som rikspolitiker er ikke bare enkelt å svare på.

– Det er vanskelig fordi det er så mye urettferdighet. Jeg tenker at hvis det er ting som er åpenbart urettferdig og det er folk som sliter og omsorgs- og helsetjenesten, barnevern eller skole ikke fungerer for veldig sårbare mennesker og pårørende. Om jeg ser at det er mulig å gjøre noe ved å gå inn, så prøver jeg, men det er klart at jeg har jo begrenset kapasitet. Jeg kan jo ikke ta tusenvis av saker, men jeg vil si at jeg har engasjert meg i det som har vært de verste og groveste sakene, sier han.

«Bydel Bjerke»-saken er et skrekk-eksempel. de Ruiter trekker frem Grimstad kommunes rot med helse- og omsorgstilbudet ved Landviktun som en skrekkelig sak. En sak som har fått fylkeslegen til å reagere kraftig.

– Jeg blir egentlig helt skremt over hvordan mennesker i systemet kan oppføre seg og hvordan politikerne kan oppføre seg og ikke evner å ta parti med de som virkelig trenger oss. Det er det som har skremt meg mest de siste åra. Mange politikere på ulikt nivå skyver systemet foran seg og nekter å ta affære. Det synes jeg er ille, og en av grunnene til at jeg har engasjert meg, det er det få som gjør, sier han.

Freddy, navnet betyr «Fredelig hersker», ifølge et oppslag i navneleksikon. Han ønsker seg flere politikere som engasjerer seg i enkeltmennesker. Det vil fordele byrden, mener han. Det kan føre til endring.

– Enkeltsaker på materielle ting som veier, vann og kloakk, en bygning som står for nærme naboen, det engasjerer politikere. Det synes jeg er helt greit, men når det gjelder mennesker vil de ikke engasjere seg. Jeg klarer ikke å skjønne det, sier han.

Måten kommunen har opptrådt på er en skandale

Ta lærdom

Politikerne i Arendal får ros for å ha engasjert seg i saken om det eldre ekteparet Gunvor og Charles, som gjerne ville få sine siste dager sammen på omsorgssenteret, selv om det bare var hun som da var pleietrengende. Arbeiderpartiet lokalt var først avventende. Opposisjonen presset knallhardt på.

– Jeg synes politikerne i Arendal er ganske gode. I den saken burde de ha gått inn tidligere. Jeg var en av de som sendte signaler til mine egne på et veldig tidlig tidspunkt om at her bør dere gå inn. Verken posisjon eller opposisjon var tydelige nok der og da. De ventet nok litt for lenge, men de skal ha all ære for at de faktisk gikk inn og tok grep. Det synes jeg var veldig bra, for det er det ikke så mange kommuner som gjør, sier han.

Hans oppfatning av den saken er at det er mye god lærdom for politikerne i den – av og til må en engasjere seg i enkeltsaker for å få til endring i politikken og ikke bare følge administrasjonens anbefalinger, selv om det kan være tøft og vanskelig å gå imot årtier med kunnskap og erfaring i forvaltning av kommunens tjenester. de Ruiter mener Arendal kommune både nå og i forrige periode med borgerlig styre, har vært blant de beste på å ivareta innbyggere og brukere i helse- og omsorgssammenheng. Nabokommunen Grimstad får derimot det glatte lag. Et unntak han trekker frem er tidligere ordfører Hans Antonsen, som han mener tok situasjonen og pårørende på alvor.

– Grimstad kommune synes jeg er helt forferdelig og en av de verste. Landviktun, bolig for mennesker med sterkt nedsatt funskjonsevne, er det jeg har engasjert meg mest i. Måten kommunen har opptrådt i de sakene der, på tross av hvordan pårørende og andre har skreket opp i årevis, er en skandale. Så hvordan kommunen der behandler sine aller mest sårbare, hvor lite lydhøre politikerne er og hvor dårlig det administrative apparatet fungerer, det er bare trist og tragisk, sier han.

de Ruiter forteller at han ble truet etter at han tok opp Landviktun-saken i spørretimen på Stortinget for noen år tilbake.

– Hovedverneombudet og tillitsvalgte i Grimstad ba meg om å holde kjeft og trekke spørsmålet. Jeg stilte det selvfølgelig, humrer han.

Jeg har aldri gått med en statsrådsdrøm i magen

Statsråd? Nei takk

Politikeren gir i det hele tatt lite inntrykk av å være opptatt av posisjoner. Ministerposisjoner har han aldri drømt om. Han tror det er en sterk overdrivelse at det er som statsråd man får gjort ting.

– Jeg tror ikke det er sånn at hvis en blir statssekretær eller statsråd så får du til så mye for hjemfylket ditt. Du får nok til ting, men du er nok minst like bundet opp som en stortingsrepresentant. For meg har det vært en helt fantastisk reise og å få lov til å representere Aust-Agder. Jeg har alltid vært veldig opptatt av politikken og ikke posisjoner. Jeg har aldri gått med en statsrådsdrøm i magen, sier han.

de Ruiter har heller aldri tatt for gitt at han har sittet trygt i nominasjonsprosessene i fylkespartiet. Han har alltid vært redd for å bli kastet.

– Det er en av de tingene som skal bli helt herlig nå å slippe. Det er ikke til å stikke under stol at de har vært tøffe. Jeg har ikke alltid vært en kandidat som alle vil ha, sier han.

Synet på nei til fylkessammenslåing, klart fokus på sykehuset i Arendal og bompengedebatten i Lillesand mener han er grunner for at han ikke er ønsket alle steder.

– Det var kanskje jeg som sørget for at den bommen kom opp på hver side av Lillesand. Slike ting har nok ikke gjort at de lengst vest har trykket meg tett til brystet. Det kan jeg forstå, men jeg har hatt et mandat fra innbyggerne om å forvalte flertallets syn. Så splittet som dette fylket har vært på en del ting, har gjort det naturlig å representere det store flertallet. Jeg synes noen har vært for feige og trukket seg unna når det har kommet opp sånne konflikter, men de har vært viktige å ta. Ellers hadde det store flertallet tapt, for eksempel i sykehussaken, hvis ikke noen hadde klort seg fast og sagt at nei, hør her, dette går ikke, sier han.

Nå er det som i FNs sikkerhetsråd, hun har vetorett

Kona har veto

Han forstår at enkelte mener han kan bli litt mye. Stilen og tonen er ikke alltid like diplomatisk. Det er hans egne ord. Noe comeback i lokalpolitikken vil han ikke utelukke, men ordførerklubba ligger trygt i Arendal enn så lenge.

– Nå har min kone holdt ut med meg og mitt arbeid i så mange år at nå blir det hun som har det avgjørende ordet. Nå er det som i FNs sikkerhetsråd, hun har vetorett hjemme, og det skulle bare mangle. Nå er det hennes tur, sier han.

Han stiller ikke til valg lokalt i 2019. Eller?

–Nei, hehe, ler han.

Ordførerkjedet i Arendal sikter han ikke på. Han mener det kler Robert C. Nordli godt.

– Vi har en glimrende ordfører. Jeg har ikke noen intensjon om å overta der. Jeg tror ikke jeg hadde klart å gjøre en bedre jobb enn Robert, sier han.

Han mener han har valgt å gå ut av rikspolitikken selv.

– Det sier seg selv at så mye jeg har vært borte fra hjemmet og med såpass utfordrende familiesituasjon vi har, med en sønn som har autisme, skulle det bare mangle at jeg ikke skulle stille opp på en helt annen måte når jeg skulle hjem. Ellers hadde det ikke vært noen vits å komme hjem, hvis jeg bare skulle ha skaffet meg massevis av ting å gjøre. Sånn blir det og skal det være og det føler jeg meg veldig bekvem med, sier han.

Han har ikke oversikt over hvor mange dager han har vært vekk fra familien årlig de siste tolv. Det kunne sikkert ha vært mer om han ikke hadde prioritert å kjøre mellom Oslo og Arendal ofte.

I en alder av 46 år fikk Freddy sin første tatovering. En puslebrikke med nøkkel i. Symbolet for autismegåten. Han håper den kan bli løst. En av de siste innstillingene han har vært med på til Stortinget handler om å få på plass en helhetlig plan for autisme i hele landet. En plan som vil være viktig for mange, også sønnen, selv om Freddy gir ros til Arendal kommune og spesialisthelsetjenesten for oppfølgningen i hans situasjon.

– Det som har vært bakgrunnen for forslaget, som jeg var initiativtaker til, er at jeg har truffet mange foreldre som sliter med et dårlig tilbud enten fra sykehuset eller kommunen. Enten for oppfølgning, veiledning, skoletilbud, barnehagetilbud eller botilbud, ja hele pakka. Tanken er at det skal være et likeverdig tilbud uansett hvor du bor, sier han.

Rundt 50.000 har diagnosen autisme i landet i dag. Det spenner fra de nesten uten synlige til utbredt grad. Det er stor forskjell på nivåene, men alle trenger oppfølgning gjennom livet. Tilbudet i landet er varierende.

– Dette gikk enstemmig gjennom i Stortinget, det er tverrpolitisk enighet, noe som er sjeldent når forslaget kommer fra opposisjonen. Det er veldig dårlig stilt på dette området i Norge, sier han.

Også på andre områder med kroniske sykdommer og diagnoser er det mange som har det vanskelig i dette landet. Spesielt når det er snakk om sammensatte lidelser.

– To nabokommuner kan være vidt forskjellige på hvordan livet til mennesker blir. Det er en av grunnene til at vi tar tak i dette, sier han.

Nyhetsbyrået

Det internasjonale nyhetsbyrået Reuters kjenner mange til. Nyhetsbyrået «de Ruiters» har mange lokaljournalister fått erfare. Brenner Freddy for noe kan redaksjonene være sikre på at han snart er på tråden for å uttrykke sin mening. De siste årene har han et høyt antall presseoppslag både lokalt og nasjonalt. Etter hvert har sosiale medier på mange måter blitt en ventil, men tradisjonelle medier er viktig for stortingsrepresentanten.

– Både for å formidle synspunkter og å utfordre. Politikk og medier er gjensidig avhengig av hverandre, og så har vi ulike roller å spille. Det er ikke alltid vi politikere er like glade i mediene, men samtidig er vi avhengige. Det er et elsk og hat-forhold. Norske medier er i internasjonal sammenheng veldig ordentlige. Noen ganger kan jeg irritere meg over å ikke komme på, men det er en helt annen sak, sier han.

Nyhetsdekningen og håndteringen av saker i norske medier mener han er seriøs. Samtidig er han som mange andre bekymret for pressens rammebetingelser og mulighet til å drive god journalistikk samtidig som det skal være butikk.

– Utviklingen går i retning av mer lettbeint og mindre nøyaktig journalistikk på grunn av ressurssituasjonen. Det uroer meg litt. Vi trenger gode medier med tid til å sette seg inn i sakene, stille kritiske spørsmål, ta de svakes parti, men og være samfunnskritiske og regulerende for makthaverne og andre, sier han.

Jeg måtte ta meg litt i nakken og si at sånn må du bare ikke gjøre

To minutter fest

Hans knep til andre politikere for å få oppslag i media er å være seg selv.

– Og så vil sikkert kona si at av og til er jeg litt for mye meg selv, humrer han.

Ærlighet og engasjement er nøkkelord. Uengasjerte mennesker er kjedelig. Uengasjerte politikere er deprimerende. Å tåle litt fra mediene har han også lært seg med årene.

–Jeg har nok vært litt hårsår. Jeg mener man må være flink til å godta at mediene ikke skriver akkurat det en ønsker til enhver tid, sier han.

Av og til tråkker man feil.

Et besøk på MC-klubb i Arendal like etter at han var blitt stortingsrepresentant fikk store oppslag. Freddy nektet til Agderposten. I VG innrømmet han å ha vært innom festen med ulovlig ølservering i to minutter. Festlighetene ble til lærdom. I dag sier han at han kanskje var litt naiv og ikke forstod rekkevidden av å gå innom denne festen.

– Det var jo en teit sak. Det var nok en lærdom. Etterpå måtte jeg ta meg litt i nakken og si at sånn må du bare ikke gjøre og gjør du noe så dumt må du ikke prøve å ro deg vekk. Det var en vekker for meg, slik kan man ikke tillate seg som offentlig person, mener han.

Rom for feiltrinn mener han det bør være, men at ting kan bli lagt i arkivet og at man kan gå videre.

– Hvis vi bare skal ha munker som politikere er jeg redd for at det ville bli veldig kjedelig og blodfattig. Vi må ha politikere bredt utvalgt av befolkningen og politikere som dummer seg ut av og til, gjør gale ting som kanskje ikke alltid er helt A4, sier han.

Freddy er sikker på at det finnes politikere som aldri har gjort en eneste dum ting. Han plasserer ikke seg selv på den hylla.

– Vi gjør dumme ting og noen av oss gjøre flere dumme ting enn andre. Det må være rom for både tilgivelse og det å kunne glemme ting. Jeg har ikke opplevd at mine dumme ting har blitt hengende ved meg. Hvis en hver går i lønnkammeret og ser finner de nok ikke bare pene ting, sier han.

Jeg er ikke så tonedøv som ordføreren i Arendal

Talent

Datteren Elise er en kunstner med blant annet god pensel. Freddy ler godt og lenge når han får spørsmål om hva som er hans talent.

– Jeg skulle ønske jeg kunne si at jeg er like talentfull som henne til å skrive og male. Jeg vet ikke om jeg har noen kunstneriske talenter. Jeg skal overlate til andre å vurdere talentet mitt, sier han.

Å gå på scenen, ta mikrofonen og slå av en sang. Der er ikke de Ruiter.

– Definitivt ikke! Jeg er ikke så tonedøv som ordføreren i Arendal, men det er ikke langt ifra, ler han.

Kanskje slår han av en trall i skogene ved Mykland i Froland, der familien har kjøpt hytte. Det ble en primitiv hytte fremfor båt, av hensyn til sønnen. I sommer skal hytta males og det skal leses bøker.

– Det er fint å løpe der oppe for sønnen. Det var et av kriteriene. Vi kan kanskje ikke sitte på flyet i fem-seks timer for å reise på ferie, så da var en enkel gammeldags hytte et godt alternativ, sier han.

Hytta til Jonas, partilederen, er i Kilsund. Freddy lover sjefen fred og ro i ferien. Om det blir tid for ferie for Støre.

– Om han har tid til ferie før valgkampen er det han vel unt uten at folk løper rundt og maser på han, sier de Ruiter.

Jeg liker å være litt mer uformell og litt løsere i snippen

Rutinert arvtaker

Valgkampen har den avgående stortingsrepresentanten tenkt å stille seg til rådighet for. Han kan brukes til alt. Noen råd om hva påtroppende, fylkesordfører Tellef Inge Mørland, må passe seg for på Løvebakken vil han ikke komme med.

– Er det noen jeg ikke er bekymret for er det Tellef Inge. Han er en rutinert, dyktig politiker på tross av sin relativt unge alder. Jeg tror han kommer til å gjøre det bra som stortingsrepresentant. Han har ryggrad og jeg tror det blir veldig, veldig bra, sier han.

På den såkalte sørlandsbenken er det som regel gemyttlig, selv om diskusjonene kan være knallharde. Freddy opplever ikke at noen av Agders representanter er uvenner. Håndgemeng og slagsmål, slik vi kan se i nasjonalforsamlinger av og til i andre land, skjer aldri. Ifølge Freddy er det så rolig i det norske parlamentet at det i blant gjerne kunne ha vært litt mer temperatur.

– Vi er veldig siviliserte. Vi er et dannet demokrati, noen ganger litt for dannet. Jeg liker å være litt mer uformell og litt løsere i snippen i debatten av og til. Det er også styrken i det norske demokratiet at vi oppfører oss som folk mot hverandre, sier han.

Inspirasjonen til ønsket om litt mindre snipp kommer kanskje fra tidligere miljøvernminister Thorbjørn Berntsen. Det er en av de norske nålevende politikere de Ruiter ser opp til. Berntsen kalte i 1993 den britiske miljøvernministeren for en «shitbag» i en debatt om sur nedbør og Sellafield-anlegget.

– Han har klar og tydelig tale. Han er tydelig på verdier, ideologi og vet hvor han kommer fra, har begge beina godt plantet på jorden. Til tider kunne han irritere vettet av partiledelsen, men endte som nestleder og miljøvernminister, sier de Ruiter.

Motsatsen. Hvem er politikeren de Ruiter har minst sansen for i landet i dag?

– Det er litt farlig altså. Det kan fort bli litt sånn… jeg tror jeg avstår fra å svare på det, konkluderer han.