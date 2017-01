Dama på søppelbilen

Av 30 ansatte er kun to kvinner, Silje Wahlgren er en av damene som lever av å tømme mitt og ditt søppel.

RenoNordens kontor på Stoa har ansatte renovatører som tar seg av søpla i Arendal, Grimstad og Froland på oppdrag for Agder renovasjon. Blant 30 ansatte er kun to kvinner.

– Kanskje det er en litt «nasty» jobb for de fleste jenter!

Silje er godt pakket inn i refleksgul jakke og arbeidsbukse for å beskytte mot regnet når Arendals Tidende møter henne en regnfull dag på Ovelandsheia i Froland. Hun tror ikke yrket som renovatør, eller mer folkelig sagt «søppeltømmer», frister så mange jenter og det kan være forklaringen på hvorfor de fleste av hennes kollegaer er mannfolk. Selv synes hun jobben er helt topp og i tillegg til deltidsjobbing tidligere har hun vært fast ansatt i elleve år.

– Jeg gjør ikke noe av det. Jeg har vokst opp med det. Fra skolealder har jeg holdt på med søppeltømming for pappa kjørte søppelbil også likte jeg å være med. Jeg gikk heller på jobb med pappa enn å gå på skolen, og da jeg ble gammel nok tok jeg sertifikat med lastebil for å kjøre selv, forteller hun mens hun tømmer en av de to dunkene en privathusholdning på Ovelandsheia har fylt opp med plast og matavfall.

– Vi har en del griser og grisehumor, så jeg må si ifra hvis det blir for ille og ta dem i nakken, ler hun.

Fem meter

Wahlgren og RenoNorden sin oppdragsgiver er Agder renovasjon hvor Anita Aanonsen Jernquist er daglig leder. Hun forteller at hun er imponert over jobben renovatørene gjør og særlig over Silje som trives i et tøft mannsdominert yrke.

– Jeg var med renovasjonsbilen før jul for, for å se hvordan det nye beholdersystemet fungerer i praksis. Vi fulgte blant annet Silje og så hvordan de arbeidet med de nye beholderne gikk, og hvordan folk hadde plassert beholderne, forteller hun til Arendals Tidende.

Den daglige lederen understreker at renovatøren gjør en viktig jobb for alle husholdninger, men at noen av dem de besøker kan være flinkere å sette dunkene nærme søppelbilen sine stopp.

– Vi ser at det tar noe lengre tid å tømme for renovatørene med beholderne fordi de må trilles frem og tilbake, og vi forsøker å få folk til å holde seg innenfor fem meter fra der renovasjonsbilen stopper, sier hun.

– Fryktelig tungvint!

På jobb bytter Silje og hennes kollega på å kjøre og å tømme dunker. Mens hun går frem mot førerhuset for å innta sjåførplassen forteller hun at den nye hverdagen med nye dunker ikke føles som noe særlig fremskritt for henne og kollegaene. Dette til tross for at dunkene både skulle være bra for helse, miljø og sikkerhet, og enklere å tømme, i tillegg til at de er mindre innbydende for rotter.

– Fryktelig tungvingt er det, ting tar lengre tid! Det er ikke lettere for oss, sier hun litt småirritert og fortsetter:

– Systemet er greit, men når alle skal ha dunkene åtte-ti meter vekk må vi trille bort til bilen, også tilbake. Det er noe dritt. Og de høye matavfallsdunkene har gjerne bare en eller to poser i seg. Da bøyer jeg meg heller nedi og henter posene, og jeg tror ikke det er noe særlig HMS-vennlig.

Hun mener innbyggerne i Arendal, Grimstad og Froland kunne trillet dunkene frem til veien der hvor søppelbilen stopper slik at arbeidet hadde blitt lettere.

– Står dunkene for langt unna henger vi på en lapp med at det er for lang avstand, men jeg mener det skulle vært nullmetersgrense. Det hadde vært mye mer praktisk, slår hun fast før hun sier seg ferdig med en av dagens mange adresser og kjører søppelbilen videre nedover Ovelandsheia.