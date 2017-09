Byens nye fotballkatedral

I natt er Bjønnes stadion historie. I morgen våkner byen opp til Norac stadion og åpningsfest. Svunnen fortid er byttet ut med en fremtidsrettet fotballkatedral.

– Dette er en ny arena som er tilpasset alle fremtidsscenarier Arendal Fotball måtte behøve, gliser Per Carsten Michelsen.

Behov

I morgen åpner en ny fremtid på Bjønnes-området. Arendal Fotballs sportslige klatretur i divisjonssystemet krever rammer. Naturgresset og vann­problemene forsvant for ni år siden da Bjønnes fikk en sårt tiltrengt oppussing. I retur fikk man kunstgress og en tørr spilleflate. Den gamle hoved­tribunen i betong fra 1954 ble revet i vår. Fra denne tribunen har mang en arendalitt opplevd både Granes fotballbragder, breddefotball, NM på skøyter og mange friidrettsspirer i fremgang. Nå har friidrettsmiljøet fått et løft gjennom oppgraderingen av Lunderød. Fred Anton Maiers legendariske 10 000 meter på Bjønnes i 1965 er fortsatt et varmt minne for dagens besteforeldre­generasjon. Skøyteklubben er som kjent godt plassert i idrettsparken på Myra.

– Det aller viktigste med den nye arenaen er at det blir en ren fotball­stadion, mener Michelsen.

Etter den helt nødvendige oppgraderingen av Bjønnes i 2008, ble også den ærverdige, sentrumsnære arenaen Arendal Fotballs hjemmebane da klubben spilte sine første kamper i 2011.

Det eneste beviset fra fordums stolthet som står igjen, er det gamle klubbhuset med det slitne kampuret på taket. Det nye navnet følger også tidens tegn. Arendal Fotballs styreleder og storsponsor Jan Sigurd Otterleis Norac har kjøpt rettig­hetene til arenanavnet i 10 år fremover.

– Du må være med meg opp på pressetribunen. Der er utsikten fantastisk! Jeg innrømmer at jeg er stolt av det vi i Arendal Fotball og kommunen har fått til sammen, sier Michelsen mens han tusler oppover pressetrappa som er montert inn på den gamle klubbhus-­tribunen.

Fremover blir det smått med tilskuere på de grove trebenkene på det gamle klubb­huset. Frem til det blir aktuelt med et byggetrinn 2 av stadion, forblir de nedslitte trebenkene tomme. Utsikten er borte til fordel for pressecontainerne- og tribunen som er plassert foran. Den siste tilskuer har sett sin fotballkamp fra det som engang var tidsriktige fasiliteter.

– Her oppe kan vi utvide både til venstre og høyre om pressen behøver mer plass, fortsetter han mens han skuer utover et anlegg som har tatt form noe senere enn opprinnelig plan.

Upåaktet

For det har ikke gått upåakten hen i medienes kommentarfelt, blant deler av politikermiljøet og i kulturmiljøer at den relativt ferske fotballsatsingen krever noe annet enn midlertidige pølseboder og betong fra 1954. Bystyret vedtok i november i fjor stadion-prosjektet med en kostnadsramme på ca. 29 millioner kroner. Bidraget fra Otterlei lå som nevnt da på 12 millioner. 10 måneder etter bystyrevedtaket ligger sprekken an til samlet å bli 23 millioner kroner.

I sum blir dekker Otterlei og kommune­budsjettet i praksis rundt halve regningen for gildet hver. Totalt kommer prisen på rundt 60 millioner kroner når stadion overleveres kommunen som anleggseier. Ikke uventet har kritikerne stått i kø, ettersom kostnadssprekken har vokst seg større utover i prosjektet. Forkjempere for en rekke formål har naturlig nok ytret seg kritisk til både NFFs utopiske anleggs­krav og pålegg overfor kommunen, samt millionbruken som politikerne har vedtatt. Michelsen har stor forståelse for at det er mange som brenner for egne prosjekter som ønsker flere kroner til deres tilbud.

– Nye Norac stadion er rigget for frem­tiden og ikke bare for spill i 1.divisjon. Under de midlertidige ­tribunene er det lagt asfalt, noe som ikke er påkrevd i 1.divisjon. Om vi skulle huse en landskamp på et eller annet nivå i frem­tiden, kreves det fast dekke under midlertidige tribuner. Slike eksempler er det mange av på denne arenaen. Dette blir en arena som enkelt kan utvides ettersom behovene utvikles i tråd med den sportslige satsingen klubben ønsker fremover. Det er billigere å legge til rette for fremtiden allerede nå. Vi har tenkt på to og tre skritt fremover. Det gjør også at prosjektet i fremtiden fremstår som solid, selv om sprekken er større enn alle som er involvert ønsker seg. Selvsagt, mener Michelsen.

Kapasitet

De midlertidige tribunene i idrettsparken på Myra ble flyttet ned til Bjønnes for tre uker siden. Disse utgjør kortsidene av det nye anlegget. Den ene kortsiden byr på 450 ståplasser til bortelagets ­supportere og rundt 500 ordinære sitteplasser. Nærmest hovedveien er klubbens nye administrasjonslokaler plassert, med VIP-fasiliteter i øverste etasje med tilhørende terrasse samt ordinære sitte­tribuner i forkant ut mot fotballbanen. Lokalene er satt sammen av brakker i to etasjer. Den flyttbare tribunen på nord­siden får en kapasitet på cirka 800 plasser.

– Vinduene ut fra VIP-lokalitetene var de største som var mulig å sette inn. Om det regner skal utsikten være av beste kvalitet, smiler han mens arbeidet med å ferdigstille fotballfiffens nye lekegrind er i sluttfasen.

For det er liten tvil om at toppfotballen krever et næringsliv som bidrar raust med engasjement og midler. Daglig leder Bård Sterk-Hansen kan fortelle om en økende velvillighet i næringslivet utover klubbens hovedsponsors millionbidrag. To hundre skilt er allerede solgt og skal være på skrudd opp når Mjøndalen venter i åpningsfesten i morgen, lørdag.

– Sponsorpleie, markedsmuligheter og kampdagsinntekter vil også gå inn i en ny tid med dette anlegget. Dette er et sinnsykt kult anlegg, stråler han der han tester et av setene på hovedtribunen.

– Komforten er ikke så gæren. Alle plassene er under tak, så regnværet kan bare komme, gliser Per Carsten Michelsen.

Rosinen

Den gamle betongtribunen er erstattet med en moderne tribuneseksjon. I byggetrinn 1 som må være ferdig til i morgen, er 1180 seter skrudd fast. Sesongkortinnehavere har allerede sikret seg muligheten for å «eie» sitt sete på denne tribunen til evig tid. Potensialet for hovedtribunen er rundt 3000 seter. Det samme potensialet ligger på motsatt side, der klubbhuset fremdeles minner om gamle Bjønnes – i alle fall bare noen få år til om klubben får viljen sin i fremtiden.

Supporterne i Forza Arendal har fått eget område helt i hjørnet nærmest hovedveien. Der er det ikke montert seter. Det blir det heller ikke gjort i fremtiden. Ekte supportere står på stadion. Kapasiteten vil i første omgang ligge på rundt 4500 tilskuere.

– Prosessen fra idé til gjennomføring har vært preget av mye arbeid for oss i klubben. Den viktigste erfaringen er at alle som er involvert har vært lettvinne og løsningsorienterte, helt fra politikere, kommune, supporterklubben og til fotballforbundets representanter.

– Overrasket?

– Jeg må erkjenne at jeg hadde sett for meg at fotballforbundets rolle ville ha vært mer tunggrodd. Der tok jeg feil. Personlig er prosessen i seg selv det som er mest givende. Å skape gode produkter sammen med andre er min beste motivasjon for å være klubbens ansvarlige for dette prosjektet – samtidig som jeg er arrangementsleder i ØIF Arendal. At vi også har bygget opp en ny, midlertidig arena på Myra gjennom vinteren har vært krevende. Nå er vi snart i mål og det har vært så som så med jevnlig nattesøvn for min del det siste halvåret, erkjenner han.

Fremtid

Foruten den ruvende hovedtribunen og Norac-navnet som er integrert i setene, blir også poenget med oppgraderingen av stadion – selve fotballbanen – større enn gamle Bjønnes. Her ligger internasjonale krav til grunn. Undervarme er også påkrevd for å få NFFs godkjentstempel.

Totalt skal 18 lysmaster sørge for en lyskapasitet på 1200 lux. Kravet for elite­serie og internasjonale kamper ligger på 1500 lux. Eventuelle oppgraderinger er allerede lagt til rette for. Mastene på hoved­tribunen er integrert i taket.

– Alternativet var å gå for fire mer tradisjonelle gigantmaster, men vi kommer nok ikke til å angre når vi ser resultatet. Lydanlegget blir også av en helt annen kvalitet enn hva vi er vante med. Hele dalen er skapt for god lyd og intim fotballstemning, mener han videre.

Selv om millionene har fått fotballsko å gå på, er det ikke bare profesjonelle fotballspillere som får gleden av anlegget. Fremtidens seniorspillere har i hele bygge­perioden trent og spilt på den andre banen på anlegget. Kunstgresset på Norac stadion vil også være tilgjengelig for trening for aldersbestemte lag fremover.

– Det er en gevinst som kanskje kan øke fotballinteressen for satsingen vår ytterligere. Å trene og spille kamper med disse rammene rundt, kommer ikke til å gjøre interessen mindre blant de minste fotballspillerne i byen, avslutter anleggssjef i Arendal Fotball, Per Carsten Michelsen.

Arendal Fotball åpner byens nye fotball­katedral med kamp mot Mjøndalen i morgen lørdag 16. september.