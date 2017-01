Platedebuterte på vinyl

30 år skulle gå før låtene på albumet «I Died For Beauty» ble utgitt.

Allerede i 1986 hadde arendalskomponisten og musikeren Lawrence Scott Weiby låtene til albumet klare til innspilling. Musikk han har komponert til tekster av den kvinnelige amerikanske 1800-tallspoeten Emily Dickinson. Likevel skulle det gå 30 år før komposisjonene var innspilt og mangfoldiggjort på CD og god gammeldags vinyl. Like før jul i fjor kom forsendelsen fra platetrykkeriet i hus. 300 svarte, ripefrie vinylplater og 500 sølvskinnende CD-er. Opplaget er er ikke stort, men målet er heller ikke å selge i bøtter og spann. Ved hjelp av stort sett lokale krefter til både produksjon og innspilling ble platedrømmen endelig en realitet. I mai i år planlegges det slippkonsert for plata på Munkehaugen kultursenter.

Musikerdrømmen

Huset Weiby bor i med samboer og barn ligger litt for seg selv i Engekjærdalen. Like over hustaket ruver de store boligblokkene i Hesthagen. Huset hans ligger med hagen vendt ut mot verden. Weiby sitter ved kjøkkenbordet. I den blå keramiske kaffekoppen er kaffen svart. 58-åringen har huset for seg selv denne januarformiddagen. Tre ipader står linjet opp på kjøkkenøya midt i rommet. Avslått. De tre barna på 10, 7 og 4 år er på skolen og i barnehagen. Ett grått parkeringsavtrykk i det hvite snølaget forteller at samboeren har kjørt til jobben. Gjennom 20 år har Lawrence Scott Weiby jobbet som musikklærer ved en ungdomsskole i distriktet. Det er han ferdig med nå. Siste g-nøkkel er skrevet med tavlekritt. For tiden er han hjemmearbeidene far og musiker. Drømmen er å finne noe annet å gjøre enn å undervise. Det ultimate er å kunne leve av musikken. Artistnavnet er klart allerede. Musikermiljøet i Arendal kjenner han som Larry Weiby.

Arven fra Amerika

Innspillingen av albumet startet i januar 2014. Hovedprodusent er arendalsmusikeren Rasmus Solem. I hjemmestudioet hans i Barbu er all musikk og vokal innspilt, mikset og klargjort for masseproduksjon.

Det var en arv etter en tante i Amerika som gjorde at jeg satte i gang

Om det er en ting Weiby er veldig fornøyd med er det lydkvaliteten, og ikke minst de mange lokale musikernes innsats. Noen har fått betalt, andre har levert vennetjenester. Kjente og mindre kjente arendalsnavn som Dag Lothar Kanestrøm, Ole Kelly Kvamme, Lars Andreas Haug, Geir Rørbakken, Øyvind Bjørnsen, Jørund Vålandsmyr, Einar Krafft Myhren, Linda Dyrholm, Sebastian Gruchot og Oddvar Sætre deltar på plateinnspillingen. Et sju personer stort kort bestående av sangerne Ingrid Anne Simonsen, Jon Halvor Lindset, Nina Birgitte Noer Runde, Unni Saulnier Lyngstad, Hege Lynghaug, Liv Evelyn Lindal under ledelse av Dag Lothar Kanestrøm har også bidratt på flere av sporene. Hvor mye den årelange produksjonen har kostet i kroner og øre har ikke Weiby egentlig et tall på. Det er et tall han helst ikke vil tenke på. Mens mange kjenner klisjeen om den rike onkelen i Amerika, var det arven etter en tante i Amerika som imidlertid satte fart i innspillingsplanene. I tillegg har Weiby fått økonomisk støtte fra kulturenheten i Arendal kommune.

–Jeg ville jo helst ha gjort dette allerede i 1986, men det var en arv etter en tante i Amerika som gjorde at jeg satte i gang, sier han.

Utallige søknader har gått til offentlige kilder for støtte. Utallige avslag har han fått i retur. Hvis en ikke allerede er en etablert musiker i Norge er det mye som skal til for å overbevise saksbehandlere og styrer med tilgang til pengesekkene.

Man møter litt motstand når man leser de, og jeg liker at ikke alt sklir rett inn

Amerikansk poesi

Weiby ser på seg selv som komponist og har gjennom livet komponert mye instrumentalt. Da han etterhvert hadde lyst å ha utvide repertoaret med vokal og tekst, og slett ikke ser seg selv som tekstforfatter, begynte jakten på tekst. Han kjente ingen tekstforfattere heller. Løsningen fant han i Amerika. Mens det finnes mange engelske poeter som har fått tonesatt sine dikt, mener Weiby at det ikke er så mange amerikanske. Å sette ord på hva slags plate han har endt opp med, synes han er vrient.

–Det er vanskelig, men jeg skal prøve, sier han.

Musikeren ser litt ned i kaffekoppen. Unnskylder at han må samle tankene sine. Etter noen sekunders stillhet over kaffekoppen kommer beskrivelsen.

–Jeg har prøvd å skrive musikk for å utdype tekstene hennes. Jeg ble fascinert av hennes dikt. Man møter litt motstand når man leser de, og jeg liker at ikke alt sklir rett inn. Disse tekstene passet min måte å skrive musikk på. Det er ingen fasit på hva tekstene betyr, slik at jeg kan gi min tolkning til hennes dikt, sier han.

Med unntak av å gjenta noen av setningene for å få komposisjonene og tekstene til å følge hverandre har Weiby vært tro mot tekstforfatteren. Ingenting er endret for å tekkes notene. Weiby er selv født i San Fransisco i California av amerikanske foreldre. Besteforeldrenes røtter dro familien til Norge da han var fire år gammel. Gjennom de 54 årene som er gått siden da er det ikke fritt for at han har tenkt på hvordan livet kunne ha vært om han hadde blitt værende på den amerikanske solkysten.

–Jeg har tenkt noen ganger på hvordan det ville ha vært. Hvilke muligheter jeg ville hatt der og slikt, og om jeg hadde skrevet musikk. Jeg liker godt å bo i Norge altså, sier han.

West Side Story

Weiby forsøker å beskrive sjangeren musikken de tolv låtene går i. Han er inspirert av både pop, klassisk, jazz og samtidsmusikk. Innflytelsene er mange.

–Noen sier at jeg har skapt en egen sjanger, sier han fornøyd.

I ungdomsårene var inspirasjonene The Beatles, Elton John og Bob Dylan. Etter hvert har Weiby fått ørene opp for samtidsmusikere. John Cage trekkes frem. Til sommeren skal han gjenoppleve musikerforbildet Elton John på konsert i Kristiansand. Billetten er allerede reservert. I de senere årene har moderne jazz gjort inntrykk på komponisten i Engekjærveien. Ikke tradisjonell jazz, men jazz han mener er på vei over i en samtidsaktig uttrykksform. Albumet hans er ikke jazz. Det er helt sikkert, men en sammensmelting av flere sjangere. Ingen av låtene tar på noen måte av underveis, men musikerne fremfører komposisjonene med presisjon. Undertegnedes første innskytelse når platen settes på er musikalen «West Side Story», der musikken er komponert av Leonard Bernstein. Det er noe med bruken av fiolin, piano, alt som kan krype og gå av saxofon-formater og måten lydbildet er skrudd på som sender tankene strake veien til Broadway. Likevel, albumet «I Died For Beauty» er et godt stykke unna å kunne kalles en musikalproduksjon. Weiby selv tror ikke at albumet vil føre til vidstrakt berømmelse.

–Jeg tviler litt på det. Det er litt vanskelig tilgjengelig musikk, men det hadde vært gøy om folk liker musikken min, sier han.

Kunne skrive, gi det ut og leve av det, det kunne vært gøy

Ønsker kontrakt

Mens mange artister i dag dropper alle fordyrende og kompliserte mellomledd, som et plateselskap kan være, har Weiby et ønske om å få en kontrakt med et selskap som kan hjelpe han frem med musikken. Å ha tilgang til studio døgnet rundt og kunne plukke hvilke musikere man vil ha med seg til enhver tid står på ønskelisten. Albumet «I Died For Beauty» er gitt ut på egenhånd.

–Jeg vil jo gjerne leve av musikken. Kunne skrive, gi det ut og leve av det, det kunne vært gøy, forteller han.

Ut på veien har han også lyst til, selv om han har hørt historiene om at det kan være både svingete, ulendt og ugreit etter hvert som turnébussen kjører.

–Å dra på turné i Norge hadde vært gøy. Samle musikere i en buss og kjøre avgårde til ulike steder, møte ulike mennesker og å komme ut og spille.

Sceneerfaring har Weiby godt med gjennom å ha spilt i band som Draumey, Blimp og det nåværende Luverce Hayers Extett. Ekstetten ble til fordi musikere kommer og går. Noen har holdt ut lenger enn andre, mener han. Faste spillevenner er Øyvind Bjørnsen, Dag Lothar Kanestrøm, Einar Krafft Myhren, Geir Rørbakken, Kevin Miller, Jørund Vålandsmyr og Linda Dyrholm de siste årene. Flere konserter har vært spilt på Lindvedske kafé, Barrique og han har stått to ganger på scenen under Canal Street. Kristiansanderne har også fått oppleve Weibys komposisjoner i Dickinsons språkdrakt og i fjor var han med som kulturinnslag på Arendal bibliotek under Arendalsuka. Musikernes møteplass Social Club i Arendal er også en scene Weiby trives på. Hagefesten han pleier å arrangere hvert år hjemme er også viden kjent i musikkmiljøet. I fjor var det rundt 50 mennesker som fikk gratis konsert med fullt band fra terrassescenen i Engekjærveien.

Jeg orket ikke å vente så lenge

Mer musikk på vei

Opprinnelig var ideen å slippe et dobbeltalbum med tekster av Dickinson. Økonomien og rastløsheten rundt å bli ferdig førte til et album med tolv låter. Det kunne ha vært 21. Mye er allerede ferdig innspilt til album nummer to, som han har et klart ønske om skal bli en realitet. Det er nok derfor også det første albumet forventningsfullt har fått undertittelen «Poems by Emily Dickinson Volume 1».

–Det er nesten ferdig allerede. Det må bare finpusses litt mer. Det er en tre-fire sanger jeg ikke er helt fornøyd med, men jeg orket ikke å vente så lenge. Da kunne det fort ha tatt ett år til, sier han.

Foreløpig er albumet bare tilgjengelig i fysisk format, som CD og plate for platespiller. Møtet med en komplisert digital musikkbransje gjorde at han mistet litt trøkket med å få musikken ut på strømmetjenester som Spotify og Itunes. Bransjeaktørenes innvendinger mot å slippe musikken til i digitale kanaler skal ha vært at han ikke er kjent nok og ikke har han et plateselskap i ryggen.

–Det kommer etter hvert. Jeg mistet litt motet i møte med aktører digitalt, sier han.