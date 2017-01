Ungdommens UKM-festival

Ungdommens kulturmønstring 2017 skal få et ordentlig ansiktsløft når de gjør om arrangementet til festival.

Ungdommene selv skal stå for arrangering og gjennomføring av arrangementet når neste års UKM går av stabelen, for første gang i festivalformat.

Arrangørseminar

At ungdommene selv er med å arrangere UKM er for så vidt ingen nyhet, men at de skal bidra i så stor skala er nytt av året. Og de unge arrangørene har ikke lagt på latsiden. Sist helg brukte 15 engasjerte ungdommer fra Aust-Agder hele helgen på et arrangørseminar på Strand hotel, i regi av Aust-Agder fylkeskommune og UKM-Aust-Agder. Med foredrag, workshop og en god dose sosialt samvær ble de kurset gjennom to dager til endes for å bli rustet til å ta hele arrangørpakka selv.

– Vi har samlet en gjeng med ungdommer som virkelig ivrer etter å være med å få dette til. De har jobbet beinhardt og vært veldig gode på å planlegge på et tidlig stadium, forteller kulturrådgiver for Aust-Agder bibliotek og kulturformidling, Tonje Eikrem Jacobsen.

De to foregående åra har hun hatt ansvaret for avviklingen av UKM-Aust-Agder. Nå gleder hun seg til å få god drahjelp av den beste ekspertisen, nemlig ungdommene selv.

Nye høyder

Ungdommene møtte friske og opplagt fram på Strand hotell tidlig lørdags morgen idet som ble starten på en lang helg med planlegging med mål om å løfte UKM Aust-Agder til nye høyder.

– Vi har bygget opp et team som står sterkt sammen og i løpet av denne helgen har vi blitt godt kjent. Derfor var denne samlingen gull verdt, sier Hege Nyhaven, en av de unge arrangørene, i en pressemelding etter seminaret.

Tre personer var hyret inn for å holde foredrag om hvordan håndtere større arrangement, hvordan serve artister og hvordan markedsføre festivalen på best mulig måte.

Dag Tynes som er daglig leder for Stavern-festivalen og tidligere teknisk ansvarlig på Arendal kulturhus fortalte om hvordan man skal planlegge et arrangement. Kristina Daland som har jobbet i mange år som artistkontakt både for Canal Street, Stavern-festivalen og andre større arrangement som blant annet TEDx snakket om artisthåndtering. Undertegnede, kulturredaktør i Arendals Tidende, holdt et innlegg om hvordan skrive nå ut til media.

Effektiv jobbing

Ungdommene fikk i oppgave å lage en fiktiv «case», og gjennom workshop skulle de planlegge og markedsføre et arrangement. I tillegg skulle de lage en reel plan for hvordan gjennomføre UKM-Aust-Agder i april, samt komme med ideer om hvordan friste til deltakelse. For å få dette til må de først og fremst samarbeide med lokalmønstringene som er den kanalen som rekrutterer deltakere på kommuneplan, før de går videre til fylkesmønstringen i april. Arrangørgruppa må jobbe effektivt framover for å markedsføre festivalen, hanke inn deltakere, planlegge gjennomføringen, skrive pressemeldinger og lage kostnadsberegninger og budsjett, og fram mot gjennomføringen av festivalen skal gruppa møtes jevnlig sammen med Jacobsen fra fylkeskommunen, som står som ansvarlig for UKM Aust-Agder.

– Det er viktig at de skal gjøre alt selv. Vi skal selvfølgelig være behjelpelige, men i utgangspunktet skal vi bare fungere som rådgivere, sa Jacobsen, som nå kan titulere seg som festivalsjef.



Vennskap og læring

Ungdommene selv var godt fornøyd med gjennomføringen av samlingen på Fevik, og skriver i en pressemelding at det ble en helg fylt med nye vennskap og ny læring om arrangørarbeid.

– Nå kan vi klappe oss selv på skuldra for å ha kommet godt i gang. Vi gleder oss til å planlegge videre, få nye venner og til å se våren mønstringer. Vi lover at både artister, kunstnere, presse og publikum skal bli godt ivaretatt av UKM Aust-Agders unge arrangører, skriver Jenny Bakke i en pressemelding i etterkant av arrangørseminaret.

Dette er UKM

UKM (Ung Kultur Møtes) er et nettverk av små lokale festivaler hvor ungdom kan delta med alle slags kulturuttrykk. Hver kommune sender ungdommer videre til en fylkesmønstring som representanter for sin kommune. Hvert fylke sender i neste omgang cirka 30 deltakere til den nasjonale UKM-festivalen. UKM er en av landets største offentlige satsninger på ungdomskultur, og har pågått siden 1985. Arrangementet er ingen konkurranse. Juryens utvelgelse skjer på grunnlag av originalitet, kreativitet, publikumskontakt og kvalitet, og de utvalgte deltakerne skal speile bredden i den lokale mønstringen. Premien for de som går videre er å få stå på en enda større scene, og treffe ungdommer fra andre deler av landet. Noen får også mulighet til å representere UKM som ambassadører utenfor landets grenser.