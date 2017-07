Totenstemning på tjukkeste Sørlandet

Annonse:

Publikum sang, klappet og nynnet med da Eldar Vågan inntok Bakgården onsdag kveld.

Med seg på scenen hadde han Tor Welo, fast pianist i Vazelina Bilopphøggers og angivelig tidligere pianist på “Fugl Phøniks”, nå Thon hotell.

Advart mot nakenhet

De oppmøtte i bakgården onsdag kveld fikk servert duoens egen versjon av kjente klassikere, låter fra Vågans repertoar, kjente låter fra Vazelina bilopphøggers og komiske innslag. Vågan startet showet sitt med å advare damene i sin beste alder mot å storme scenen.

– Det vil jeg ikke anbefale. For da må jeg kaste klærne og hive meg utpå hos publikum. Og det er ikke for alle å få en naken toting imot seg, sa han på tykkeste totendialekt før de to serverte noen strofer fra den kjente låta “Det beste i livet er gratis”.

Publikum var dermed advart og det kan for ordens skyld nevnes at alle beholdt klærne på gjennom hele forestillingen.

Sørlandskjæreste

Om historien var sann eller ikke vites ikke, Vågan advarte nemlig publikummerne om at det aller meste han sa var fjas. Han fortalte imidlertid om en gamlekjæreste han en gang hadde fra Gjerstad.

– Gamlekjæresten min kommer fra Sørlandet. Åshild Kristiansen. Hun visste ikke alltid at hun var kjæresten min, men hun var det. Hun bodde på Gjøvik og abonnerte på Agderposten som var gitt ut i Arendal. Hun fikk den en uke etter alle andre, men det gjorde ikke noe, spøkte han før han fortalte om hvordan Åshild forlot både Vågan og Gjøvik.

– Hun leste i avisa at en direktør søkte kvinnebekjentskap. Det bar gjennom Sørlandsborten også var hun borte. Jeg husker dagen hun reiste. Annen i ellevte. Også viste det seg at det bare var en fyllik som het Birger Vestbakken som søkte kvinnebekjentskap, lo Vågan før han dro i gang låta “Je kan itte kjøre Scooter”.

Arendalspublikummet som naturligvis er gla i båtlivet fikk også høre historien om da det kom motorvei rundt Mjøsa og ble slutt på båttrafikken, frem til noen fant opp den smarte ideen å starte Mjøscruise. For de som foretrakk bilhistorier falt trolig historien og den første turen i Welos Volvo i smak.

– I gamledager hadde vi nordens største Volvoforhandler på Gjøvik. Ja, sørlendinger til og med kom dit for å kjøpe Volvo. Welo kjøpte seg en Volvo 220 med GT-pakke hvor det var lys i hele dashbordet. Sånnen hadde de ikke sett på Vegårdshei før engang

Da de to hadde testet varene fra et Nora-syltetøyglass bar det avgårde på kjøretur til Hamar. En kjøretur som endte med at politisjefen på Toten sto på døra og konfiskerte lappen.

Steinrøysa nedi bakken, Blåklokkevikua, Cortina, Cortina og Jeg Har Ikke Bruk For Gifte Ring var også blant låtene publikum fikk med seg.