Tønes inntar byens storstue

Tønes er fremdeles Frank Tønnesen fra det lille stedet Sokndal, selv om han er i en egen klasse. Fredag kveld opptrer han i Store Torungen i Arendal kulturhus.

Rogalandsartisten har gjort seg landskjent med sine konserter der tekster om alt og ingenting står høyt i fokus.

Han betegnes som en av landets beste låtskrivere, og som tekstforfatter er det mange som hevder at han er i en egen klasse. Han er kjent for sin lune og humoristiske måte å beskrive hverdagen på der han blant annet synger om uanmeldte besøk, fryktelige utslett og klare farger. Tre Spellemannspriser og femmere og seksere på terningkastene forteller at han har klart å fenge både musikkanmeldere og hele det norske folket.

– Ingen skriver så bra, så seriøst, og så morsomt om hverdagen som det Tønes gjør. Det var også derfor han vant Spellemannsprisen i klassen for viser, for sitt siste album «Vindbrest», med sanger om alt fra kordan man koge, til sanger om at han går og legger seg, melder kulturhuset i en pressemelding.