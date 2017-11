Annonse:

På Bomuldsfabriken blir det i disse dager installert en helt ny teknologi. Gyri Nordal Kaldestad står for lyden som flytter seg i rommet.

Lydinstallasjonen er utviklet spesielt for dette prosjektet, og er et samarbeid mellom Kaldestad og Notam, Norsk senter for teknologi i musikk og kunst.

– Jeg spurte Notam om det var mulig at lyden kunne endres ut i fra hvor man er i rommet, og det fikk vi til, sier Kaldestad.

Hun har headset tilgjengelig, så ni mennesker kan være i samme rom og høre forskjellige lyder på samme tid. Lydene er en sammensetning av ulike tekster og musikk som framstilles sammen med videoer som blir vist på to av veggene.

– Det var en som sa at han begynte å gå saktere med en gang han hørte lyden. Det synes jeg passet ganske bra, sier Kaldestad.

Kaldestad er komponist, utdannet i musikkteknologi ved NTNU i Trondheim og har siden 2004 arbeidet med musikk i ulike fora. Hun arbeider bland annet med lydinstallasjoner, danseforestillinger og teater.

Under åpningen 18.november kommer Anne Hytta, som spiller hardingfele, og Kaldestad til å spille utdrag fra et nytt prosjekt i trioen Kaldestad. Komponisten tenker på opptakene som lydminner, et slags teater uten skuespillere.

– Dette er veldig spennende. Det er første gang jeg har gjort akkurat dette, så jeg vet jo ikke hvordan det vil bli til slutt, sier Kaldestad. Hun har hatt et lignende prosjekt i 2007 som heter «nynorsk nynorsk». Det er en installasjon som er beregnet på barn der de gjennom hodetelefoner kan høre på nynorske barnedikt.

– Det var veldig koselig når jeg fikk se barna som gikk og lyttet, noen danset til og med, ler Kaldestad. Nå er hun veldig klar for Bomuldsfabriken, og gleder seg stort til å se hvordan publikum vil tolke lydene hennes, og om de klarer å koble ut fra den ellers hektiske hverdagen til mange.

Installasjonen har åpent hver tirsdag til onsdag fra kl 12-16 i perioden 18.november til 17.desember i Bomuldsfabriken Kunsthall.