Stjernespekket talentshow på Sandnes skole

Elevene på Sandnes skole fikk skinne i rampelyset under årets populære «talentiade».

Talentiaden ble avholdt torsdag 2. mars, og det var svært spente elever som i lang tid hadde forberedt seg til den store dagen.

Elevene fikk fremføre sitt talent foran resten av skolens elever i gymsalen. Det ble vist fram alt fra dans, sang til akrobatikk og skuespill, og både elever og lærere bidro til å skape stjernestemning i gymsalen. Jubelen nærmest sto i taket og alle fikk like mye applaus for sine opptredener. Da showet var ferdig fikk alle deltakerne utdelt et diplom som bevis på sin deltakelse og strålende opptreden.

Se bildene fra «Talentiaden» på Sandnes skole her, eller klikk deg inn på hovedbildet for å bla deg igjennom.

Alle foto: Rawad Ajameah