Anmeldelse: Skolekorpskonsert med dobbelt trøkk og sjarm

Med 110 skolekorpsmusikanter samlet på en scene blir det mye lyd. Og lyd ble det definitivt i Store Torungen onsdag kveld da Stinta skolemusikkorps og Arendal guttemusikkorps hadde slått seg sammen til en konsertaften i filmens tegn.

Det var imidlertid ingen ulyder å høre da de to korpsa fremførte konserten «A night at the Movies». Lyden var både balansert og dynamisk og musikantene overbeviste publikum fra første strofe som var fra åpningssporet til filmen «Mission Impossible».

Hardtslående

Begge korpsa har hevdet seg godt hver for seg i korpskonkurranser og andre sammenheng. Vi kan herved fastslå at sammen så er de både krutt og dynamitt, og kanskje de bør tenke på en varig sammenslåing i fremtiden? Små og store musikanter har tydeligvis lagt både tid og sjel i å perfeksjonere seg og tekniske utfordring satt som bestilt med kjappe løp fra fløyter og klarinetter, hardtslående messing med skikkelig trøkk og en rytmeseksjon som stødig holdt takta gjennom hele konserten.

Solister

Etter korpsets pangstart med tittelmelodien fra Mission Impossible fortsatte de inn i sjørøvernes verden med musikk fra Pirates of the Carribian. I bakgrunnen kunne vi se flotte naturfotografier tatt av fotograf May Elin Aunli som bidro til å skape ekstra stemning under konserten. Fra korpsets egne rekker opptrådte Maren og Lea som solovokalister på sangen «Let it go» fra filmen Frost, og de høstet stor jubel og applaus fra publikum. Det var flere som opptrådte som solister på sang, både fra musikklinja på Dahlske Videregående skole og fra Musikkhøgskolen i Oslo. Solistene imponerte stort med sine fremførelser der vi fikk høre Anne Gundersen synge «My heart will go on» fra Titanic, Elisabeth Lunde fremførte «Gabriellas song» og Johanna, som tidligere spilte fløyte i Stinta men nå går på musikkhøgskolen, fremførte to sanger fra James Bond, deriblant «Gold finger». Alle solistene imponerte stort og ga opp til flere gåsehudopplevelser underveis.

Gamle og kjente

Kveldens ekstra store korps serverte flere godbiter fra filmens verden gjennom kvelden til stor glede og gjenkjennelse fra tilhørerne. Dirigenten, som også fungerte som kveldens konferansier, var både fornøyd, og samtidig litt overrasket, over at så mange av musikantene kjente til musikken fra gamle filmer som blant annet Indiana Jones, som var en av hans favorittfilmer da han selv var barn.

– Jeg husker spesielt da de spiste apehjerner. Jeg lurte fælt på hvordan de smakte og tenkte mye på det i en periode, fortalte han før han satt korpset i gang filmens innledningslåt «Raiders March».

Stående applaus

Stolte foreldre, søsken, besteforeldre og venner applauderte høylydt sammen med et hav av blitzregn gjennom den drøye timeslange konserten. De aller yngste i aspirant- og juniorkorpset fikk også vist fram hva de har lært, og lekte seg gjennom kjente sanger som Mamma Mia, Tordenskjoldmarsj, Chips og popcorn, Flåklypa, Olsenbanden og Rocasaurus Rex for å nevne noen. Korpset avsluttet konserten med en medley fra Flåklypa, der flere av de kjente og kjære sangene ble presentert i en glad og humoristisk innpakning. Publikum ga musikantene stående applaus og fikk til slutt servert «Thank you for the music» som ekstranummer med Johanna, Elisabeth og Anne som solister. Dirigent, korpsmedlemmer, gjestesolister og publikum kan se tilbake på en flott musikalsk kveld med unge musikanter i fokus.