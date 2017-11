Da seniorfestivalen ble nedlagt tenkte kommunen nytt

Annonse:

Eldre på bo- og omsorgssentrene i Arendal får nå servert konserter hele året gjennom kommunes nye tiltak, seniorkultur.

Etter at «Oss over 60» ble lagt ned etter fjorårets kulturuke, gikk kommunen selv inn og etablerte et liknende tilbud for de eldre.

Konserter hele året

– De som sto bak kulturuka «Oss over 60» valgte å trekke seg tilbake etter mange år som pådrivere. Vi får fortsatt midler til den kulturelle spaserstokken og valgte derfor å fortsette med kulturtilbud til eldre mennesker som bor hjemme eller på institusjon, som en erstatning for det som før var kulturuka. Forskjellen er at vi har arrangementer gjennom hele året i stedet for å samle det på en uke, forteller Henriette Hoddevik Walbeck, avdelingsleder for dagaktivitetene på aktivitetssentre for eldre i Arendal kommune.

Hoddevik Walbeck understreker at det ligger mye arbeid bak å lage det som før var kulturuke, noe hun også har erfart med seniorkultur.

– Vi trenger jo alltid frivillige, men pensjonistene i dag er veldig travle og ønsker ikke å binde seg opp. Vi bruker derfor våre miljøverter som er ansatt i kommunen til å tilrettelegge og gjennomføre aktivitetene. De hanker også inn frivillige og holder kontakten med dem, sier hun videre.

Nye konsertsteder

Seniorkultur er et rent trivselstiltak som skal glede, forebygge og bidra til at de eldre kan bo lengst mulig hjemme eller i omsorgsboliger i stedet for å flytte på institusjon.

– Seniorkultur bidrar også for de som bor på institusjonene med felleskonserter for alle. Musikk er absolutt en stor del av trivselsmomentet, derfor er det viktig å kunne tilby musikk og konserter, mange gleder seg til dette, sier Hoddevik Walbeck.

Ifølge avdelingslederen er midlene gjennom den kulturelle spaserstokken ment for de eldre som kan nyttegjøre seg tilbudene.

– Vi arrangerer de fleste konsertene på bo- og omsorgssentrene, men vi ønsker også kontakt med frivillige lag og foreninger som har lyst til å lage et arrangement for de eldre, slik som helselag og frivilligsentraler. Vi trenger noen gode ideer og tanker om steder, der frivillige kan bidra med å stille transport, forklarer hun.

Lokale artister

Fram mot jul arrangerer seniorkultur 20 konserter på bo- og omsorgssentrene. Kim Werner Isaksen, Tor Flaa og Jo Eskild, Rebekka Falck og Frode Moltemyr er hyret inn som musikalske trekkplastre og skal bidra til å skape glede gjennom musikk.

-Vi har mange gode artister i vårt eget nærområde, de ønsker vi å ta i bruk. Vi prøver også og presenterer ulike sjangre, alt fra country og klassisk til dansemusikk. Vi har også hatt et musikkteater på menyen, men de var ikke lokale, sier Henriette Hoddevik Walbeck fornøyd.

Miljøvertene Heide Sperre Koch, Susanne Storbråten og Kari Auestad Vikingsdal bekrefter viktigheten av sang og musikk for eldre.

– Det er en viktig trivselseffekt sammen med trim og andre sosiale arrangementer. Nå gleder vi oss til neste konsert som er tirsdag på Solhaug. Da skal Kim Werner Isaksen opptre, dagen etter er det Tor Flaa og Jo Eskild på Myratunet. Rebecca Falck skal spille i desember, sier de blide miljøvertene.