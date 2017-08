Rekordoppslutning da Solveig fikk drømmen oppfylt

Annonse:

Rundt 1500 mennesker møtte opp da Solveig Andersen spilte på hovedscenen på Canal Street for aller første gang.

– Det føltes stappfullt for meg, sier Solveig Andersen til Arendals Tidende etter at hun for aller første gang fikk stå på Canal Streets hovedscene.

Rundt 1500

Den lokale musikeren ga i februar ut sitt første soloalbum, i funk/soul/pop-landskapet. Låtene på albumet har hun skrevet både tekst og musikk til selv, og at albumet nå er ute til allmenn forlystelse er en drøm hun har båret på i åresvis. Nesten like stor har drømmen om å få spille på Canal Streets hovedscene vært, og da drømmen ble oppfylt hadde Solveig det som plomma i egget.

– Jeg hadde det helt topp og kunne stått der i en evighet til, det er så deilig og gøy. Følelsen rundt hele konserten og backstageområdet er så deilig. Og det å være litt stor for en dag, fortsetter hun.

Konsertene på Canal Streets Hovedscene er som regel lagt opp med fire-til fem artister i løpet av kvelden. De største spiller til slutt og drar flest publikummere. Fredagen under Canal Street var Solveig fulgt av Marte Wulff, Åge Aleksandersen og Sambandet og Al McKay’s Eart Wind & Fire experience. Festivalsjef Mats Aronsen forteller at de ikke har full oversikt over alle førstekonserter som har vært, men at han er ganske sikker på at det ikke har vært flere på åpningskonserten noen sinne.

– Det var påfallende mange. Anslagsvis 1500 publikummere er mye til å være førstekonserten. Oppmøtet på disse går litt opp og ned, men oftest er det rundt 500 tilskuere, sier han.

Til hele verden

Etter at Solveig ga ut plata si i februar har hun solgt 450 eksemplarer, og fått fem av låtene publisert på Spotify og andre strømmetjenester slik at de blir tilgjengelige utenfor Arendal. Nå vil hun jobbe videre og spille på flere store scener.

– Planen nå er å få spilt inn en musikkvideo og alt mulig av linker man kan sende rundt. Jeg kan ikke kreve store scener når jeg ikke er så kjent, men å komme litt ut av byen hadde vært veldig fint. Kanskje Oslo og Stavanger, og kanskje Bergen, funderer hun.

Andersen forteller at hun har fått utrolig mange støtteerklæringer etter konserten, særlig av mennesker som reagerer på at fylkesavisa Agderposten ikke dekket hennes debut på hovedscenen.

– Jeg åpna avisa den dagen og håpte det skulle stå noe. Det er første gang jeg har sunget på den scenen i løpet av 20 år. Jeg syns kanskje jeg hadde fortjent det, så jeg ble litt skuffa, men tenkte at det var ikke så overraskende egentlig. En gjest på Barrique var så sinna som en tyrker. Jeg er gla for all den positive responsen, og så lenge både dere var der og Canal Streets fotograf var på plass så er jeg fornøyd, sier hun.

Vinn-vinn

Festivalsjef Aronsen forteller at han er godt fornøyd med konserten Solveig holdt.

– Det er ofte godt oppmøte, men det går litt opp og ned. Dette var helt spesielt bra og en flott konsert. At det ble så bra er hyggelig for både Solveig og oss, sier han.

Aronsen opplyser at festivalen er opptatt av å få lokale artister inn på scenene.

– Vi har alltid ønsket lokale artister og ungdom velkommen. Ikke bare fra Arendal, men hele Aust-Agder. Vi følger godt med og har også talentscenen med folk fra Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark. Å gi lokale musikere oppmerksomhet synes vi er flott, sier han.

Aronsen opplever at publikummet setter pris på de lokale innslagene, og sier at også mesteparten av konsertgjengerne er lokale.

– 55-60 prosent er fra arendalsområdet eller Stor-Arendal, også er rundt 20 prosent Vest-Agder og Kristiansand. Resten er tilreisende. Mye fra Oslo, Stavanger og Bergen.