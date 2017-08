Programslipp: 20 lokale aktører på kulturhusscenen i høst

Annonse:

Torsdag slapp Arendal kulturhus høstens program med servering av flere lokale godbiter fra scenen i Lille Torungen.

Nærmere 20 lokale aktører skal opptre i kulturhuset i løpet av høsten, og tar vi med lokale arrangører i tillegg, utgjør det lokale engasjement rundt 30 artister og arrangører tilsammen.

Dedikert

Med 60 forestillinger på plakaten fra august til desember ligger det an til en variert kulturell høstsesong for ivrige kulturhusgjengere.

– Det er mye å velge i, alt fra pop, rock, jazz, klassisk, country, musikal, disco, folkemusikk, elektronika, teater, standup, cabaret, familieshow, dans, korps og feelgoodshow står på høstens program, sa kulturhusets salgs- og markedsansvarlig Elise Hannaas under programslippet.

Låtskriver og vokalist Caroline Kristiansen åpnet programslippet med låta «Welcome to the jungle» sammen med Leif Rino Müller på piano i forbindelse med arrangementet «Den store høstkonserten», før styremedlem i Arendal kulturhus, Marianne Løge, ønsket velkommen. Hun hadde på kort varsel steppet inn for Anne Moe Rasmussen som måtte reise bort på grunn av sykdom i familien. Sammen med Elise Hannaas presenterte de to høstens program med å vise flere godbiter både fra scenen og storskjerm foran et dedikert publikum bestående av inviterte gjester fra Arendals kulturliv og lokal presse.

Se video:

Høstfest

Flere av de lokale artistene og arrangørene ble invitert opp i de røde stolene på scenen til et intervju med Løge. Først ut var Leif Rino Müller og Caroline Kristiansen, som begge medvirker i «Den store høstkonserten» 15. oktober i Store Torungen i regi av Arendal byorkester, Leif Rino Müller og kulturhuset.

– Dette er et nytt konsept med lokale artister i et større show. Vi har tidligere prøvd å lage et julearrangement, men nå har vi valgt å legge showet til høsten i oktober som en årlig happening. Det blir mange lokale artister på scenen som Arendal byorkester, Caroline Kristiansen som vi nettopp hørte, Eva Tungesvik Jonassen og Haraldsguttene for å nevne noen. Harald Nyland og Kristian Vågsnes skal bidra på trommer i bass i bandet, forklarte Müller.

Gamle revyviser

Publikum fikk også en smakebit fra Ole Bjørn Gullbring på trekkspill og Kjell Morka på revysang i forbindelse med forestillingen «Viser, trekkspill, humor i førjulstid» i regi av Arendal trekkspillklubb 19. november.

– «Kommunal middag» er en revyvise fra Granerevyen på 60-tallet, forklarte Morka før han fremførte den humoristiske visa.

De to kunne videre fortelle at det er andre gang trekkspillklubben inviterer til eget show i kulturhuset.

– Det blir mye trekkspill, humor og glad visesang med stor variasjon. Vi har blant annet med oss gjester som vokalist Gunn Mariann Arnesen, Hans Christian (Basse) Andersen på trommer og trompetist Odd Bjørn Jensen, fortalte Gullbring fra scenen.

Variert

Andre forestillinger som ble trukket fram var showet «Dracula – Swing of Death» i november, der det lokale bandet «Underwing» skal bidra som supportband før hovedforestillingen, julebordet 2. desember med mat, musikk og humor, standupforestillingen «Familiegreier» med Dora Thorallsdottir, Riksteateret «Alberg & Anna» der blant annet skuespiller Kari Simonsen spiller en stor rolle, musikalske høydepunkter fra Herborg Kråkevik med forestillingen «til Arendal for å frelsa levande og døde», foredraget «Russisk Rabalder» med NRK-korrespondent Hans Wilhelm Steinfeld og barne- og familieforestillingen «Molly & Partner» med Marianne Krogness og Karoline G. Herlofsen.

Også noen av vårens forestillinger ble presentert, deriblant Rotarys veldedige festaften «Gi drømmen en sjansen» i februar, der blant andre nasjonalskatten Ole Paus og lokale Torine Michelle skal opptre.

– Nedenes Rotaryklubb inviterer til denne forstillingen til inntekt for gatebarna på Zanzibar. Vi gjorde det første gang i fjor og fikk et lite overskudd slik at vi er godt i gang med å bygge hus i en landsby for gatebarna der. Det blir en festaften fra ende til annen med blant annet Lisa Børud som er en av årets deltakere i NRKs Stjernekamp, talenter fra kulturskolen og Ung klassisk i tillegg til Ole Paus og Torine Michelle, fortalte primus motor og arrangør Thor-Egil Eik.



Godt salg

Elise Hannaas og billettansvarlig Kristin Lindal sa til avisa etter programslippet at de er svært godt fornøy med høstens program.

– Det er mange gode grunner til å glede seg, og det er bare å plukke ut godbitene som faller i smak, sa Hannaas fornøyd.

Ifølge de to er det stort sett større pågang på høstens forestillinger enn vårens, men ifølge Hannaas har også første halvår av 2017 vært et bra salgsår.

– Vi ser at det kommer mer folk om høsten, de fleste har litt bedre tid da, men vi er fornøyd med vårens billettsalg og ligger godt i rute med tanke på budsjett, fortalte hun.

– Har folk begynt å kjøpe billetter til høstens forestillinger?

– Ja, det har allerede vært stor pågang på billettsalget fremover i høst, opplyste Lindal.

– Har dere noen personlige favoritter som dere vil anbefale i høst?

– Det er jo så mye bra, og det er vanskelig å plukke ut enkelte forestillinger. Jeg personlig gleder meg kanskje mest til Rockeopera og Faulty Towers the Dining Experince samt de lokale forestillingene, sa Hannaas.

Se video: