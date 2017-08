Annonse:

Hva er vel mer naturlig enn å åpne en politisk kunstutstilling enn under Arendalsuka? Torsdag inviterer Bomuldsfabriken ARTendal til åpningsfest og utstillingen MAADTOE i lokalene på Torvet.

Utstillingen består av verk av dokumentarfotografen Michiel Brouwer og aktivisten og kunstneren Anders Sunna som begge har vært opptatt av samme problemstilling når det gjelder statens utnyttelse av naturressursene, det samiske samfunnet og den rasismen og makten den utøver.

Sammen har de to laget utstillingen MAADTOE hvor de synliggjør problemstillingene fra et historisk og samtidig perspektiv.

– Sunnas personlige bakgrunn som same og Brouwers kliniske dokumentasj skaper både en god kontrast og balanse i verkene, melder Harald Solberg fra Bomuldsfabriken Kunsthall i en pressemelding.

Under åpningen vil det bli konsert med gruppen Vassvik som kombinerer strykemusikk med joik, strupesang og rammetromme. Gruppen består av Torgeir Vassvik, Hans P. Kjorstad, Rasmus Kjorstad og Audun Strype.

– Det vil bli åpningstale ved kunststudent og leder av den samiske ungdomsorganisasjonen Noereh, Dávvet Bruun-Solbakk, og vi serverer samisk tradisjonsmat som Bidos og Ghakko, opplyser Solberg.