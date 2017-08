Ola debuterte som betalt skuespiller på Arendalsuka

Annonse:

10-åringen fra Tromøy debuterte som lønnet skuespiller under Arendalsuka hvor han i samtale med YS-lederen snakket om skatt og hva skattepenger brukes til.

Under fanen «Den store skattejakten» ble alle barn invitert til å være med på en spennende skattejakt i sentrum, tirsdag ettermiddag. Men før skattejakten startet var det et kort show på utescenen på Torvet, der Ola Holm Eskelund bidro som en av aktørene på scenen.

Hva er skatt?

I øs pøs regnvær entret tromøygutten scenen sammen med Jorunn Berland, leder for YS (Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund) for å snakke om skatt, og hva skattepengene brukes til.

– Hva vet du om skatt? spurte YS-lederen Ola.

– Først så får du lønn, og så går noe av lønna går til staten som bruker pengene på veier, sykehus, skoler, barnehager og sånn ting, forklarte han.

Berland ga Ola en liten skattekiste full av gullpenger, og ba ham om å passe godt på den så ingen tyver kunne stjele den. De to tyvene Tiril og Tom var imidlertid ute blant publikum og siklet etter gullpengene i kista. Med et hopp og et vips sto de plutselig på scenen hvor de sang og danset i noen sekunder før de nappet skattekista ut av Olas hender. Og så var skattejakten i gang. Alle barna ble engasjert til å delta på å få tilbake skatten gjennom et rebusløp i sentrum.

Aller første lønn

Den store skattejakten er et samarbeid mot svart økonomi gjennom KS, LO, NHO, YS, Unio og Skatteetaten i regi av Arendalsuka Ung for å gi barn et barnevennlig innblikk i Norges økonomi på en morsom og leken måte. Hvor kommer skatten fra? Hva bruker vi skatten til? Hva skjer når tyven ikke vil dele? Hvem deler du skatten med? Dette var noen av spørsmålene barna fikk svar på underveis i skattejakten, med god hjelp fra Ola som på forhånd hadde satt seg godt inn i hva skatt er.

Etter forestillingen fortalte han til avisa at han syns det var veldig morsomt å være med på forestillingen.

– Har du øvd lenge på hva du skulle si?

– Nei, bare en time i dag, men det meste var egentlig improvisasjon, fortalte han fornøyd.

10-åringen har stått på scenen mange ganger, blant annet gjennom barneteatergruppa på Kulturskolen.

Det er imidlertid første gang han har fått lønn for å stå på scenen, og han var ekstra stolt over å være den første i familien som har fått lønn for å være skuespiller.

– Pappa er også skuespiller, men han har aldri fått lønn for det, så jeg er den første som har fått betalt for å stå på scenen, fortalte han ikke så rent lite stolt.

Den unge skuespilleren ble gjenstand for mye oppmerksomhet, og ble blant annet intervjuet av NRK Sørlandet, der han fortalte alt han visste om skatt og hva skattepengene brukes til. Ifølge pappa Esben ble sønnen spurt om denne jobben fordi noen hadde tipset arrangøren om at han har et skuespillertalent.

– Er du stolt?

– Ja gjett om, alle foreldre hadde vel vært det, sa han stolt etter sønnens sceneopptreden.