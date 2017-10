Annonse:

I Geir Thorsdahs bok «Quislings biskoper» avdekker han historien om de elleve prestene som viet seg til Hitler og ble NS-biskoper under krigen, derav de to brødrene Ludvig og Dagfinn Zwilgmeyer fra Arendal.

Historikeren fra Arendal har alltid hatt stor interesse for ytterliggående bevegelser med vekt på fascisme og nasjonalsosialisme. I 2013 skrev han en masteroppgave temaet, der han også tok for seg de elleve NS-biskopene som ble dømt for landssvik.

Unntatt offentlighet

Det eneste opposisjonen ikke klarte å ta knekken på var kirken, til tross for at Hitlers mål var å utslette den. Historikeren understreker at selve kirkestriden har vært godt belyst, mens historien om NS-biskopene, en norsk kirke i nazismens tjeneste, har vært svært lite belyst. Det ønsker historikeren å gjøre noe med. Han mener at kunnskapen om prester som støttet Quisling under krigen er mangelfull, og han har derfor valgt å gå inn på de prestene som lot seg utnevne til biskoper, de såkalte NS-biskopene.

– Så vidt jeg vet foreligger det ikke noen samlet fremstilling om disse prestene. Det henger antakeligvis sammen med at dokumentene har vært unntatt offentligheten, noe jeg syns er veldig rart, jeg kan nesten ikke skjønne det, sier han med en undrende tone idet han tar turen innom redaksjonen for å fortelle om boka.

I 2015 valgte Riksarkivet å frigjøre dokumentene, og alle landssvikdommene ble offentlige for allmennheten.

Nazikirken

Quislings biskoper er historien om de prestene som urettmessig lot seg utnevne til biskoper og som forble lojale til Nasjonal Samling under okkupasjonsårene. Det er en fortelling om tro og tvil, men også om kirkens frykt for kommunismen. Etter at boka kom ut 21. september har den fått nasjonal oppmerksomhet med omtale i VG, Vårt Land og Vi Menn for å nevne noen. Forfatteren ønsker å belyse hva som egentlig hendte da prestene valgte å følge Hitlers regime. Hvem var de elleve biskopene som ledet kirken i nasjonalsosialismens tegn under krigen, og hvordan kunne de forkynne Guds ord og samtidig støtte nasjonalsosialismen og Det tredje riket?

– Det er ingen som har skrevet om de dømte biskopene før, og målet med boka er å tette dette kunnskapshullet. I boka presenterer jeg alle prestene, jeg går innpå hver enkelt person og prøver å få en forståelse og å finne årsaken til at de gjorde det de gjorde. Jeg tror det har vært et tabubelagt tema. De ble forhatt og foraktet i samfunnet, men selv har de en begrunnelse for det de gjorde, forklarer forfatteren.

Styrt av penger

Ifølge arendalsmannen var de fleste av de elleve biskopene i utgangspunktet helt vanlige sokneprester, og det var ingen av dem som hadde gjort det stort karrieremessig.

– Høsten 1940 hadde tyskerne et grep om hele Europa, og det så ut som de kunne få et varig maktgrep. Jeg tror noen av disse prestene så sitt snitt til å gjøre en lynkarriere embetsmessig, de fikk også et lønnsmessig kjempehopp, det kan være forklaringer på motivasjonen til enkelte. Alle NS-biskopene begrunnet støtten til NS-regimet med henvisning til den såkalte to-regimentlæren fra Martin Luthers tid, som blant annet i Paulus brev til romerne der det står at hvert menneske skal underordne seg de styrende myndigheter, og at de myndighetene som finnes er av Gud, forklarer han.

Landssvik

De elleve biskopene var ifølge forfatteren svært forskjellige, og det var ingen av dem som utmerket seg særlig teologisk. Noen var aggressive i møte med motstandsprester, mens andre prøvde å overse dem. Flere profilerte seg sterkt politisk som ordførere eller tingmenn og to gikk til anskaffelse av hirduniform, deriblant Einar Lothe, som fikk den strengeste dommen på ti år.

– Han var konstituert biskop i Nidaros bispedømme. I 1944, da Hitler ble forsøkt myrdet, sto han på talerstolen og lovpriste Adolf Hitler. Det var flere som forkynte fra prekestolen at Vidkun Quisling og Adolf Hitler var send fra Gud, forteller Thorsdahl.

Arendalsbrødre

De to brødrene, Dagfinn og Ludvig Zwilgmeyer var opprinnelig fra Hisøy i Arendal. Begge ble NS-biskoper. Ludvig ble idømt fengselsstraff på fire år, mens Dagfinn fikk fengselsstraff på 3,5 år.

– Dagfinn ble idømt den laveste landssvikdommen av alle NS-biskopene. Han var først NS-biskop i Bergen, så på Hamar. I august 1943 trakk han seg tilbake. Han brøyt tvert med kirka i protest og trakk seg ut av NS, vendte tilbake til Arendal og fikk seg en lærerstilling på Arendal gymnas, forteller Geir.

På tross av at han trakk seg ut ble det reist sak mot ham. Han var den eneste av de elleve biskopene som hadde fulle presterettigheter, og deler av borgerskapet støttet ham da han søkte om benådning. Han ble likevel dømt og satt i fengsel, det ble vist liten nåde for dem som hadde jobbet i nazismens tjeneste.

– Lut lei

Forfatteren er født og oppvokst i Arendal. Han ble først utdannet til sykepleier og har jobbet i helsevesenet i hjemmesykepleien i en årrekke, fram til han, som mange andre innen helsevesenet, til slutt møtte den berømte veggen. Derfra var veien kort tilbake til universitet igjen, der han tok historiefag, et fag han har hatt interesse for så lenge han kan huske. Han har skrevet en rekke innlegg, og han har også produsert teksten til Arendal kommunes historiske hjemmeside «arendal2023» i forbindelse med Arendals 300-års jubileum. Boka «Quislings biskoper» er historikerens første bok, og han håper den vil skape en større interesse for temaet.

– Det er mye som er uutforska, og jeg håper boka vil skape en større interesse og at historikere vil jobbe videre med temaet, sier han.

Boka er basert på dokumenter der han kronologs har beskrevet livet og hendelsene fra krigsår til krigsår. For å gjøre boka mer lettlest har han ispedd små historier og fortellinger.

– For historiske interesserte er dette veldig spennende lesing, men kanskje ikke den letteste boka for de som ikke er så engasjert i historien, derfor har jeg skrevet noen små fortellinger underveis, forklarer han.

På spørsmål om han har planer om bok nummer to, utelukker han det ikke:

– Først vil jeg ha litt fri. Jeg har jobbet intenst i to år med denne boka. Etterhvert har jeg planer om å jobbe videre med mellomkrigstiden og fascisme, men har ikke bestemt meg for tid jeg skal gå i gang med det ennå. Akkurat nå er jeg lut lei av det, sier han med et smil før han forlater redaksjonen.