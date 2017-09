Annonse:

HØSTKONSERT: Fredag kveld byr Munkehaugen på nordisk pop med det kristiansandsbaserte bandet Vian. Foto: Martin Bremnes

Nordisk pop i sørlandsk format

Munkebusiness byr på nordisk pop i høsten første konsert på Munkehaugen scene, fredag kveld. Bandet «Vian», frontet av vokalist og låtskriver Elisabeth Mjanger fra Kristiansand, ga ut singelen «Heilt te du Dør» i 2016. Fredag inntar kvartetten scenen på Munkehaugen. Ulik bakgrunn

Bandet består av produsent og bassist Vegard Kummen, Kristofer Spangen på gitar og Tobias Øymo Solbakk på trommer og synth i tillegg til Mjanger på vokal.

– Med bandmedlemmenes ulike bakgrunner skapes et uttrykk som henter inspirasjon fra mange forskjellige sjangere. Musikken er innovativ, sfærisk og nær med et vakkert og tidløst lydbilde, står det i en pressemelding fra arrangøren. Nordisk pop

«Heil te du Dør» var ukas singel hos NPS Music og ble lagt til i «40 låter du ikke vil gå glipp av fra 2016». I oktober kommer bandet ut med albumet «Diafon», og kanskje vil publikum i Arendal få noen eksklusive smakebiter fra denne. Bandet blir beskrevet som kjølig, distinkt nordisk pop, og de har høstet gode konsertanmeldelser fra blant andre Fedrelandsvennen som sier at kvartetten klarer kunststykket å høres skjør og storslått ut på en og samme tid.

