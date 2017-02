Natt på museet i Arendal

Hva skjer egentlig på museet etter stengetid, og hva skjer hvis dukkene våkner til liv? Det fikk 120 barn være med å utforske torsdag kveld på Kuben i Arendal.

Etter inspirasjon av den amerikanske filmen «Night at the Museum» der nattevakten opplever at både voksdukker og utstillingsobjekter våkner til liv, inviterte KUBEN i Arendal til en omvisning for barn, etter stengetid torsdag kveld.



Rampestreker

Barna ble fordelt inn i åtte grupper som etter tur fikk bli med på en spennende og litt skummel tur i mørke ganger og skumle rom. Spenningen var til å ta og føle på idet de ble geleidet inn i vareheisen, som var så stor at en hel varebil kunne få plass der. På ferden opp til sjuende etasje bygget forventningsnivået seg enda ett hakk opp før heisdøra åpnet seg og de kunne starte vandringen for alvor. Og det ble en spennende reise gjennom tre etasjer på museet. Noe av det første barna oppdaget var ei dame som var blitt stengt inne i et glassmonter, men hvem hadde gjort dette? I utstillingen «Barndom» hadde mange av skikkelsen fått liv. Her møtte de blant annet mormor til de åtte ungene og Karlsson på taket – som slettes ikke ville sitte på taket. De levende dukkeskikkelsene mente det var Peter Pan som hadde stengt damen inn i glasskapet, men han var sporløst forsvunnet, dermed startet barna en jakt gjennom museet for å finne den grønnkledde skikkelsen.

Skrekkblandet fryd

Gjennom trange korridorer og mørke rom møtte barna på både spøkelser og syngende skjeletter. Barna trykket seg tett sammen og holdt hverandre i hendene når det ble litt for skummelt, og de hvinte av skrekkblandet fryd av skumle lyder og opplevelser på veien. Hver gang de traff noen av museets skikkelser spurte de forventningsfullt etter Peter Pan, som de til slutt fant sovende i et rom i femte etasje. Barna sørget for at han kom seg tilbake til utstillingen «Barndom» der han hørte hjemme, og ferden ble avsluttet med nattmat i kafeen ved resepsjonen.



Egen vri

Markedsansvarlig på museet, Hilde Jomaas, forteller responsen på arrangementet var så stor at de måtte sette opp to ekstraforestillinger.

– Mange har nok sett filmen med Ben Stiller i hovedrollen. Vi har hentet litt inspirasjon herfra, med vår egne vri. Dette er første gang vi arrangerer «Natt på museet» i det nye bygget på KUBEN, og responsen er over all forventning. Vi vill jo ikke si nei til noen, derfor satt vi opp ekstraforestillinger så alle kunne få bli med på omvisningen, sier hun.