Nå er det jul igjen!

Annonse:

Nok en gang gjestet gråtass’ juleshow Arendal i førjulstida.

Søndag kveld ble Store Torungen i Arendal kulturhus nærmest fylt til randen av gutter og jenter i traktorgensere og med gråtass-kosebamser under armen. Spenningen var stor før teppet gikk opp for det tradisjonelle juleshowet, og akkurat som før kom både Gråtass, Grynet, Goggen og Gamlefar på scenen for å avverge et tyveri av traktoren av to frekke bilopphøggere.

SE BILDENE FRA SHOWET VED Å SCROLLE DEG NEDOVER I SAKEN