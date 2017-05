Anmeldelse: Morsom Pinocchio i Lille Torungen

Annonse:

Onsdag kveld inviterte Arendals Dramatiske Selskab til premierekveld. Cirka 80 små og store fant veien inn i byens minste storstue på premieren, og alle frydet seg underveis med godt og morsomt skuespill på scenen.

Skuespillet Pinocchio er like aktuelt i dag som da det ble skrevet i 1883. Moralen i stykket er at man blir et menneske bare dersom man oppfører seg som et menneske, – og som alle vet ender det bra til slutt!

Teaterstykket handler om Pinocchios liv etter at den snille Geppetto har skåret ham ut av et trestykke. Det finnes nok fristelser å falle i, og nok av dem som vil lure ham. Men heldigvis finnes det også en ivrig gresshoppe som tar jobben som Pinocchios samvittighet, og en far som elsker ham.

God som Pinocchio

I rollen som selveste Pinocchio strålte Heidrun Sangvik. Hennes tolkning av rollen var ikke bare morsom gjennom replikkene. De stive bevegelsene fra å være en tre-dukke til å bli et levende menneske fremkalte koselig barnelatter fra de store sitteputene som var plassert helt foran scenen. Mimikken i ansiktet hennes var også veldig god, og dette er en rolle hun svært gjerne kan spille igjen.

I rollen som Pinocchios far møtte vi Håvard Næss Thomassen. Også han gjorde en svært god figur på scenen, og selv om mange av barna var litt skeptiske til at han hadde «dødd» i magen til haien underveis i stykket, livnet han heldigvis til mot slutten.

Spilte samvittighet

Selv om det var mange gode skuespillerprestasjoner i stykket må vi få lov å fremheve noen få andre. Stian Spanne Iversen hadde æren av å spille Gregers Gresshoppe i stykket. Denne rollefiguren er å være Pinocchios samvittighet. Denne oppgaven løste han på en helt ypperlig og snill måte, og det er tydelig at det skal pugges mye tekst for å klare denne rollen.

I tillegg må han beundres for kostymet. – Det må jo kreve litt mot av en voksen mann å iføre seg en irrgrønn trikot og se ut som en gresshoppe! Men han var et syn, og han var svært morsom i rollen.

Rollebytte

Sentralt i oppsettingen til Arendal Dramatiske Selskab var Bjørg Øygarden som Erling Rev og Hilde Sveen Sanden i rollen som Sussi katt. Disse to går igjen i stykket, og samspillet mellom disse to var også veldig vellykket. Begge viste at de hører hjemme på en scene, og fikk publikum til å le mange ganger i løpet av den drøye timen stykket varte.

Øygarden har for øvrig vært med på dette teaterstykket tidligere, men da som instruktør. Det var i 2009, og tilfeldighetene ville det slik at nåværende instruktør Øyvind Henriksen da hadde hennes rolle som Erling Rev.

Slaraffenland og sirkus

I løpet av teaterstykket blir vi tatt med både på sirkus og til slaraffenland. I Slaraffenland lever ungene det glade liv uten skole og med fri tilgang på snop. Alle skuespillerne i disse scenene spiller bra, men aller best likte undertegnede Adele Agnette Johnsen i rollen som kusk. Hun beviste virkelig at hun har noe på en scene å gjøre!

I sirkuset møter vi Pinocchio som nå har blitt til et esel, og som blir solgt videre til en trommeslager for å bli trommeskinn til trommerekkene på 17. mai. I rollen som trommeslager var Jane Jane Dolonen vittig, og kanskje kommer barna til å tenke på døde esler når de hører trommene på nasjonaldagen i neste uke?!

Totalt er det 20 skuespillere på scenen i løpet av forestillingen. Men også bak scenen er det mange som fortjener ros. Både kostymer og sminke var mer enn bra, og lyden og lys fungerte som det skulle.

Ungene var fornøyd

Å fremføre et teaterstykke for barn må være noe av det vanskeligste som finnes. De ler ikke om de ikke synes det er vittig, og de gir ingen applaus om de ikke er fornøyd.

Noen som både lo og klappet var venninnegjengen Oline (8), Jenny (8), Helene (7) og Olava (8).

– vi synes det var et veldig morsomt stykke, og den morsomste av alle var gresshoppen! Fniser jentene.

På spørsmål om de noen gang har fått lang nese fordi de ikke har snakket sant, er svaret unisont nei.

Tok med barnebarna

Det var mange av barna som hadde med seg besteforeldrene i Lille Torungen. Men noen stilte jammen med hele tre generasjoner.

Nils Ingebretsen hadde med seg både sønnen og to barnebarn på teater. Og akkurat det er kanskje ikke så rart, for han selv er aktiv i Arendal Musikkteater.

– Jeg begynte ikke med å stå på scenen før jeg var langt over førti, og skal disse lære å like det, må en begynne tidlig! Sier han og ser kjærlig bort på barnebarna sine Liam (6), og Mia (3) Bruun Lindstrøm.

Han var for øvrig imponert over hvor flinke skuespillerne var denne kvelden.