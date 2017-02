Markerer 95-års jubileum med helaftens show

Det startet med en vill idé for ett år siden. Nå inviterer Arendal Ungdomsmusikkorps til en storslått jubileumsfest i byen storstue søndag 5. mars.

Det er ingen bursdagfest uten gjester, og det har ungdomskorpset i en alder av 95 år selvsagt tatt høyde for. I tillegg til å invitere hele Arendal til den storslåtte festen i Store Torungen har de også med seg et knippe musikalske gjester på scenen.

Ungdommelige toner

Bandet Fatal, Kim Werner Isaksen og Eva Jonassen Tungesvik er blant de spesielt inviterte gjestene. Sammen med korpset og hver for seg skal de bidra til å lage bursdagsfest en 95-åring verdig. For selv om korpset kaller seg for et «ungdomskorps», kan de skrive seg inn i historien som et av de eldste nåværende voksenkorpsa i kommunen med sine snart hundre år på den musikalske baken. Om du skulle tro at navnet «ungdomskorps» betyr at at medlemmene tilhører den yngre garde, ja da tar du feil. For selv om det finnes noen få av dem, så heller nok heller alderssnittet i det øvre sjiktet. De aller fleste har passert både tenåringsstadiet og er nok nærmere middagshøyden enn ungdomskilden. Stemningen på øvelsen bærer imidlertid ikke preg av den høye alderen til jubilanten. Det er en ungdommelig og leken tone blant medlemmer og dirigent, der humor og spilleglede står høyt i kurs.

– En vill idé

Toner fra den kjente melodien til Jan Eggum «En natt forbi» ljomer gjennom lokalene. En ensom trompet høres sammen med gitar og komp fra bandet Fatal. Korpset akkompagnerer med lange harmoniske toner og rytmeseksjonen sørger for å holde driv i melodien. Med taktfast direksjon leder Rune Hansen klarinetter, saksofoner, horn, trompeter, grovmessing og rytmeseksjon gjennom sekstendeler, åttendeler og fjerdedeler uten verken alderstillegg eller synlige pustebesvær. Trompetist og pressekontakt Siri Jørgensen forteller at ideen til jubileumskonserten dukket opp for cirka ett år siden.

– Det var en vill idé som noen av oss bare slang ut. Vi hadde lyst til å gjøre noe annerledes. Vi har jo Byorkesteret i den klassiske sjangeren her i byen, og vi har ikke noe mål om å strebe etter å nå det nivået, vi har derfor satset mer på showmusikk. Vi spiller for å ha det gøy, ikke for at vi skal prestere så himla mye. For å slå på stortromma bestilte vi like godt den store salen i kulturhuset, datoen ble 5. mars for at den ikke skulle kollidere med min sydentur, forteller en sprudlende Siri.

Etter at byens storstue var booket spurte de bandet Fatal og sangerne Kim Isaksen og Eva Jonassen Tungesvik om de ville være med, og alle sa ja.

– De er kjempepositive og sa ja med en gang, og da bestemte vi oss for å servere en musikalsk reise i filmmusikk, sier hun, og legger til at også Bølgen dansestudio skal bidra med dans under konserten.

Variert

På den musikalske menyen får bursdagsgjestene høre kjente og kjære melodier som blant andre «Mambo» fra West side Story, «Send in the Clowns» og «Selections from Chicago».

– Det blir også utdrag fra musikalen Les Miserables der vi skal fremføre «I dreamed a dream», «Master of the house», «Bring him home» og «Do you hear the people» der både Kim Werner Isaksen og Eva Jonassen Tungesvik skal være solister. De skal også være med å synge på låter fra Phantom of the Opera, forteller Siri.

Sammen med Fatal skal korpset fremføre «Vårsøg» og «En natt forbi», og Bølgen dansestudio skal danse til musikk fra Grease, Hairspray og A Chorus Line.

– Det blir mye variert og fin musikk som folk vil kjenne igjen, forsikrer pressekontakten.

Se video fra øvelsen:



Fornøyde

Dirigent Rune Hansen overtok korpset for to år siden. Han har dirigert en rekke korps i distriktet, og Ungdomskorpset er svært fornøyd over å ha fått ham til Arendal.

– Vi her veldig heldige som har fått Rune. Han er nok den eneste dirigenten her i distriktet med høyere utdanning innen direksjon. Han har utdannelse fra Barcelona og musikkonservatoriet i Bergen og har videreutdanning i direksjon på høyere nivå ved Norges Musikkhøgskole, forteller Siri fornøyd.

Han er også utdannet musikkpedagog og har videreutdanning innen komposisjon og arrangering av både klassisk og rytmisk musikk.

– Han har gjort en kjempejobb med arrangementene som vi skal spille på konserten. De vi hadde fra før passet ikke til toneleiet til vokalistene, og han har sittet hjemme og skrevet om alle notene, det er en stor jobb, sier Siri imponert.



Historisk

Arendal Ungdomsmusikkorps ble etablert i 1922. På 80- og 90-tallet var de kjent for å være et av Norges beste marsj- og drillkorps med flere utmerkelser i inn- og utland. Etter en lang marsj- og drillkarriere under ledelse av Børre Amundsen fra Tveit, flyttet korpset fra gata og inn. Tore Heuer overtok som dirigent i 2010 og jobbet jevnt og trutt med korpset fram til 2015. Siri Jørgensen var dirigent i en overgangsperiode før Rune Hansen overtok i oktober 2015.

– Selv om vi har flyttet fra gata og inn, så marsjerer vi fortsatt, og det er det ikke så mange voksenkorps som gjør lenger. På 17. mai stiller vi alltid opp, og vi legger mye sjel og jobb i presisjon, akkurat som i gamle dager, sier Siri.

I dag har korpset litt i overkant av 30 medlemmer, og de ønsker gjerne nye musikanter velkommen.

– Vi er kjent for å ta godt i mot alle nye medlemmer, og har du lyst til å spille og delta i et sosialt fellesskap ikke nøl med å ta kontakt. Her har vi det gøy i et flott musikalsk miljø, sier Siri.