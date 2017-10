Arendalskorpsa høstet fem pokaler i regionmesterskap

Annonse:

Regionmesterskapet for skolekorps ble avviklet om søndag i Arendal kulturhus hvor hundrevis av barn og unge deltok i den gjeve konkurransen i regi av Norges musikkorpsforbund (NMF).

Sju aspirantkorps og ni hovedkorps deltok i konkurransen der skolekorpsa kjempet om heder og ære i tillegg til pengepremier.

Lang dag

Allerede klokka åtte om morgenen var de første på plass i kulturhuset for å forberede seg til konkurransen. Den første konsertopptredenen starta klokka ti og så gikk det slag i slag utover hele søndagen fram til festkonsert med Indre Torungen Brass Ensemble og premieutdeling som siste post på programmet. Klokka fem var siste pokal delt ut, og musikanter, dirigenter og stolte foreldre kunne vende nesa hjemover etter en hel søndag i skolekorpsas tegn.

Spilleglede

Regionmesterskapet har en avdeling for aspirantkorps, og tre divisjoner for hovedkorpsa. Både Stinta skolemusikkorps, Arendal guttemusikkorps og

Øyestad skolekorps stilte mannsterke med deltakere i alle klasser. Tilsammen tok de med seg hjem fem pokaler med to førsteplasser, to andreplasser og en tredjeplass. I aspirantklassen gikk Stintas juniorkorps av med førstepremien og juniorkorpset til Øyestad skolemusikkorps ble nummer to. Begge kunne sole seg i glansen av gratulasjoner fra foreldre, besteforeldre, tanter, onkler og ikke minst fra alle korpsvennene. Kriteriene for bedømming i aspirantklassen var korpsets tekniske kvalitet, musikalsk framføring og at repertoaret var tilpasset korpsets nivå. I tillegg ble elementer som spilleglede, engasjement og kreativitet tatt med i vurderingen. Kun to korps rangeres i denne klassen.

Hard kamp

I de tre divisjonsklassene for hovedkorpsa kjempes det hvert år om å vinne førstepremie, og helst rykke opp en divisjon om det er mulig. I år stilte to korps i tredje divisjon, fire korps i andredivisjon og tre korps i førstedivisjon.

I tredje divisjon kjempet Øyestad skolemusikkorps og Songdalen skolekorps om den gjeve førsteprisen, og Songdalen skolekorps trakk det lengste strået og ble vinner av klassen med 89 poeng, mens Øyestad skolemusikkorps lå hakk i hel med 86 poeng. I andre divisjon deltok Flekkerøy skolekorps og Vågsbygd skolekorps, Stathelle skolemusikkorps, Arendal guttemusikkorps og Randesund skolekorps. Arendal guttemusikkorps vant klassen med 89 poeng, Stathelle skolemusikkorps ble nummer to med 86 poeng og Flekkerøy skolekorps en god nummer tre hakk i hel på 85 poeng.

Spennende

Spenningen var ekstra stor når premieutdelingen kom til 1.divsjonsklassen hvor det sto mellom Skien skolemusikkorps, Eidanger pike- og guttekorps og Stinta skolemusikkorps. Kulturhusets storstue, Store Torungen, sydet av stemning med høye heiarop og plystring før resultatene ble lest opp. Stinta skolemusikkorps endte her med en god tredjeplass med hele 89 poeng, mens det var Eidanger pike- og guttekorps som gikk av gårde med førsteplassen med 94 poeng foran Skien skolemusikkorps med 91 poeng.

Med to førsteplasser, to andreplasser og en tredjeplass har arendalskorpsa all grunn til å være fornøyde og stolte av sine prestasjoner i årets konkurranse, hvor den viktigste essensen er spilleglede og samhold. Mens andre kommuner sliter med å holde korpsa i gang, er korpsbevegelsen fortsatt stor og levende i Arendal.

