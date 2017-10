Annonse:

Med Arendal Byorkester som kveldens musikalske vert og en rekke gjesteartister på plakaten inviteres det til «Den store høstkonserten», søndag kveld.

Arendal kulturhus, Arendal Byorkester og pianist Leif Rino Müller har lagt hodene i bløt. Nå inviterer de til en storslagen musikalsk fest i kulturhusets storsal som et helt nytt konsept med lokale artister i fokus.

Variert program

– Vi starter opp en forhåpentligvis lang tradisjon med «Den store høstkonserten», som vi satser på skal fylle kulturhuset hver høst i mange år fremover. Tanken er å presentere både etablerte og «up and coming»-artister fra distriktet vårt, og at disse sammen med vårt eget Arendal Byorkester under ledelse av Britt Hilde Våge og et band bestående av Leif Rino Muller på piano, Kristian Vågsnes på bass og Harald Nyland på trommer skal presentere et variert program for publikum, skriver kulturhuset i en pressemelding.

Unge og gamle

Kveldens gjesteartister er kjent for de fleste i Arendals musikkmiljø. Her blir det både unge fremadstormende og den godt etablerte artist som sammen med orkesteret skal sørge for å skape magiske øyeblikk i Store Torungen.

– Eva Jonassen og Arendals eldste boyband; Haraldsguttene har begge lang fartstid og samler ofte fulle hus hvor de enn setter sine ben. Sammen med det unge talentet Caroline Kristiansen fra Tromøy skal de sørge for en kveld med god musikk for enhver smak, melder arrangørene.

– Det beste fra byen

Kultursjef i Arendal kommune, Linda Sætra, skal være kveldens konferansier hvor hun skal lede både musikere og publikum gjennom forestillingen.

Arrangørene gleder seg til den første av forhåpentligvis mange utgaver av «Den store høstkonserten».

– Vi ønsker alle hjertelig velkommen til byens storstue med noe av det beste byen har å by på av musikalske krefter, sier Elise Hannaas fra kulturhuset.