Lokal platedebutant på hovedscenen til Canal Street

Festivalsjef Mats Aronsen melder i en pressemelding torsdag formiddag om to nye artister til sommerens musikkfest med arendalsartist Solveig Andersen og Marte Wulf på fredagens hovedscene.



– Med disse to fantastiske kvinnelige artistene fra Sørlandet er fredagems hovedkonsert på Sam Eyde dekket opp. Fra før har vi Åge Aleksandersen & Sambandet og Al McKays Earth; Wind & Fire, forteller Aronsen.

Lokal stjerne

Solveig Andersen fra Arendal er først ut når hun entrer scenen sammen med bandet sitt. I sitt førtiende år har hun nådd et av de viktigste målene sine når hun i februar debuterte med sitt første album «Satisfied with sensible shoes».

– Hun har skrevet både tekster og melodi selv, og plata ble lansert med en totalt utsolgt lanseringskonsert i Arendal kulturhus til strålende kritikker fra lokale medier, opplyser festivalsjefen.

Solveig har vært fast vokalist i Arendal Big Band siden 2002 og spilt med utallige forskjellige musikere siden slutten av 90-tallet, og hun har været gjennom de fleste sjangere.

– Hvilken sjanger hun skal levere på sommerens festival er hun ikke helt sikker på hva kalles, men hun lover bøtter og spann med følelser og trøkk. Hun har en stor stemme og beveger seg fritt og utvunget i et soul og R’n B-landskap og i en pop-rock-innpakning som sitter som støpt. Det er lett å få assosiasjoner til andre store kvinnelige artister i denne sjangeren, og særlig tenker vi på Joss Stone som tok festivalen med storm for noen år siden. Nå gleder vi oss til å oppleve Solveig i full utfoldelse, beskriver Mats Aronsen.

Synger på dialekt

Marthe Wulf er en komponist og tekstforfatter fra Kristiansand. Hun kunne i 2016 feire ti-års jubileum som artist, det gjorde hun med sin femte albumutgivelse, norgesturné og spellemannsnominasjon. Ifølge Aronsen er hun godt befestet som en av Norges mest troverdige tekstforfattere og formidlere.

– Etter sin siste soloutgivelse gikk hun bort fra bandkonseptet for å utvide sin musikalske og kunstneriske horisont. Hun spesialskrev all musikken til innspilling med fullt symfoniorkester, og hun har rendyrket en særegen og direkte visepop. Singlene «Herje Fritt», «Gå Mæ Vill» og «Si det Sånn» har allerede blitt godt mottatt, opplyser festivalsjefen i pressemeldingen.

Tekstene tar tak i tunge temaer på en poetisk, direkte og leken måte, og ut fra tekstene og musikken lyser et tydelig ønske om å formidle og å treffe mennesker der de er i sine liv. Hun synger på dialekt fordi hun søker direkthet og ikke ønsker å skjule seg bak noe. Hun beskriver hun det slik:

– For meg handler musikk først og fremst om å nå inn. Da føles det mest naturlig å skrive og synge på norsk, som jo unektelig er det språket jeg behersker best, uttaler Wulf via pressemeldingen.