Lader opp til konsert med dobbelt korps

Stinta Skolemusikkorps og Arendal guttemusikkorps har slått instrumentene sammen. Nå inviterer de til konserten «»A night at the movies» i filmusikkens tegn.

Med 110 korpsmusikanter i alderen åtte til nitten år skal det skapes magisk stemning i kulturhuset når de onsdag kveld byr på alt fra Flåklypa til Pirates of the Carribian i byens storstue.

Full kontroll

– Vi ser at det er mange lokale voksenkorps og andre voksne ensembler som inviterer til konsert i kulturhuset, nå syns vi det var på tide at de unge musikantene får utfoldet seg med en storslagen konsert, dette kommer til å bli kjempeflott, sier dirigent Lars Bjørnar Strengenes til Arendals Tidende på en av de siste øvelsene før konserten.

Lars Bjørnar er fast dirigent for begge korpsa og kjenner alle musikantene godt. Selv om korpset har doblet besetningen, har han likevel full kontroll og autoritet med seg på øvelsen. Musikantene gir dirigenten full oppmerksomhet når han blidt forklarer treblåsere og messinggrupper hvordan de skal tolke musikken. Konserten er rett rundt hjørnet, og Lars Bjørnar forsikrer at de er i rute.

– Når vi bare får spilt litt til nå, så blir det helt perfekt, sier han til ungene før han teller opp til den kjente musikken fra Ivo Caprino-filmen Flåklypa.

Tonene strømmer i lokalet på Stinta skole. Rytmeseksjonen jobber på spreng og det er full konsentrasjon i alle rekker. Flere foreldre har samlet seg på sidelinjen for å høre sine unge håpefulle, og de svinger foten i takt til musikken og smiler fornøyd av det de hører.

– De er kjempegode, og vi er veldig stolte av hva de får til, forteller Cecilie Ryltoft som er en av foreldrene og leder i Stinta skolemusikkorps.

Fra idé til fremføring

Ideen til korpssamarbeidet oppsto da Stinta var på musikkfestival i Calella, våren 2016.

– Vi ble veldig inspirert av musikken og korpsa vi møtte der og begynte å snakke løst om hvor gøy det hadde vært å gjøre noe i kulturhuset. Vi spant videre med disse tankene og landet på at det hadde vært veldig moro å slå korpsa sammen. Stinta og guttemusikken har en felles dirigent som er veldig engasjert, og han tok heldigvis ideen på strak arm, forteller Cecilie fornøyd.

Temaet filmmusikk ble valgt fordi det er musikk de fleste kjenner igjen, og som ungene syns er gøy å spille. Under øvelsen bekrefter musikantene at de har mye spilleglede innabords. De smiler og viser med et tydelig kroppsspråk at de syns at dette er skikkelig moro. Med 110 glade musikanter blir det mye lyd, og ifølge foreldrene er det fin lyd med mye god musikk.

– Både hovedkorpset, junior- og aspirantkorpset er med, og det er fantastisk hva de får til, sier Cecilie.

Variert

I tillegg til det ekstra store korpset har de også fått med seg gjestesolister, både på sang og instrumenter.

– Vi har fått med oss unge gjestesolister fra Norges musikkhøgskole, Dahlske videregående skole og Arendal kulturskole som sammen med korpset skal fremføre musikk fra filmens verden. Det blir variert og fengende musikk der publikum kan kose seg med musikk fra blant annet Let it go fra Frost, Gabriellas song, My heart will og on og Prates of Carribian for å nevne noen. Noen overraskelser blir det nok også underveis, sier dirigenten.