Kulturfestival i barnehøyde

Onsdag går startskuddet for «Den fantastiske barnekunstfestivalen» med lekelaboratorium, ni huskunstnere , konserter og underholdning fra festivalscenen.

Barnekunstfestivalen ble første gang arrangert i fjor i de tomme lokalene i Torvgata. Nå har hele festivalen flyttet inn i Bankgården der de har skapt et nytt og spennende kunstnerisk festivalunivers de to neste ukene.

Venter storinnrykk

Festivalen blir arrangert av Blåsen Kunsthavn med Kristine Norberg og Kirsti Kobbeltvedt i spissen som selvutnevnte festivalsjefer. Gjennom hele høsten har de planlagt barnekunstfestivalen ned til minste detalj, nå er de klare for storinnrykk av barnehager, skoler og familier. «Den fantastiske barnekunstfestivalen» går over åtte dager og strekker seg fra 18. oktober til 28. oktober hvor besøkende kan være med å utarbeide kunst på ulike nivåer. Målet er at barna selv skal bidra og være med å lage installasjoner, billedkunst og tekstilkunst.

– Vi har lagt opp til seks ulike soner og installasjoner med steder du kan utforske, leke, skape, forme og bidra til felles kunstverk og kulturopplevelser. Barna kan gjøre dypdykk eller få kunstneriske smakebiter innen både lyd, musikk, tegning, tekstilkunst, videokunst, skulptur og teater, beskriver Kristine i forkant av festivalen.

Heklet spindelsvev

Ifølge de to festivalsjefene er Bankgården et perfekt sted å arrangere barnefestival. Med to etasjer spekket med ulike aktiviteter og opplevelser har de skapt et helt nytt univers som skal fange barnas interesse for ulike kunstformer gjennom lek og moro.

– Vi har fått god hjel og støtte fra flere hold, blant annet fra Signe Line Lundstrøm fra kultur i Arendal kommune. Hun gjør at kommunen ikke bare er en finansiell støttepartner, men også en viktig bidragsyter når det kommer til å lage effekter. Signe Line har laga ti bier, hekla spindelsvev og laga blide og sure tenåringsedderkopper, forteller festivallederne.

Bier og spindelsvev møter barna ved inngangen i bakgården i andre etasje.

– De kommer rett inn i en fantasiverden med en stor nistelounge med edderkopper, nett og bier. Her kan barna leke og spise nista, forklarer Kristine.

Konserter og teater

Med lekelaboratorium og egen festivalscene får barna nok å henge fingrene i. Kristine og Kirsti er svært glade over den gode responsen de har fått fra kommunens barnehager og skoler, og kan fortelle at flere av dagene allerede er utsolgt.

– Rundt 700 barn fra ulike barnehager og skoler skal besøke festivalen på ukedagene, noe som betyr at det er helt utsolgt, mens begge lørdagene, 21. oktober og 28. oktober er åpne for alle, sier de to.

Festivalsjefene lover at de besøkende får mye igjen for pengene, og frister med et spennende program på scenen, som de kaller for «Den fantastiske festivalscenen».

– Her blir det teater og konserter i fleng. Førstkommende lørdag blir det blant annet en improvisasjonsforestilling med stjernelaget Eldbjørg Raknes på vokal og effekter sammen med skuespiller frode Eggen. I denne forestillingen får barna selv bli med å bestemme hva som skal skje, forklarer Kristine.

Neste lørdag blir det et energisk sceneshow, dansekalas og sirkusrockefest for kidsa med «Lady Moscow».

– Det blir garantert et fyrverkeri som ungene vil elske. Lady Moscow er et forrykende orkester med mange spennende instrumenter, og kanskje barna til og med kan få prøve dem, sier festivalsjefene.

Denne konserten er et samarbeid med Canal Street, og på kvelden vil orkesteret holde konsert for den mer voksne generasjoen.

Lekelaboratorium

Gjennom de seks ulike sonene i banklokalene blir det flere skapende aktiviteter fra kunstnere med lokal tilknytning. Barna kan være med på å skape en voksende vevevegg, teste ut stemme, rytme, bevegelser og lyd, lage egen mynt med selvportrett til bankhvelvet, utforske film, lys, skygge og speil, utforske bøkenes verden og lage en eventyrskog hvor du kan sette ditt personlige avtrykk. Døra inn til bankes gamle bankhvelv skal dekkes med bladgull, og festivaldeltakerne får bli med inn i hvelvet og se hvordan det ser ut der.

– Vi skaper et festivalunivers i et annerledes rom med en ny måte å være sammen på. Barna får møte kunst på en ny måte hvor de kan ta, føle, kjenne og lage, beskriver Kristine og Kirsti.

Støttespillere

Den fantastiske barnekunstfestivalen produseres av Blåsen Kunsthavn og gjennomføres i samarbeid med Arendal kommune, Canal Street, Bankgården og Med hjerte for Arendal. De har fått økonomisk støtte fra Norsk kulturråd, Fløystad Stiftelse, Arendal kommune og Aust-Agder fylkeskommune.

– Vi håper at vi kan arrangere festivalen som en årlig greie. Vi har særlig fått god økonomisk støtte fra kulturrådet, og vi har allerede sendt inn en søknad for 2018. Det koster mye penger å arrangere en slik festival med så mange involverte, og vi er hundre prosent avhengig av å få tilskudd. Nå krysser vi fingrene for positivt svar på søknaden for neste år, sier de to kreative damene før de fortsetter med de siste forberedelsene før festivalstart.