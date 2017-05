Korps – mer enn 17.mai

Annonse:

Arendal Byorkester byr på vårlige toner når de inviterer til mai-konsert i forkant av nasjonaldagen, på Buen i Arendal kulturhus lørdag ettermiddag.

For de fleste henger korps og 17.mai tett sammen.

– Vi husker oppstandelsen og diskusjonen i pressen da noen kommuner måtte hente korps fra våre naboland til feiringen av vår nasjonaldag. For dem som spiller i korps er denne dagen svært travel med spilling på institusjoner, i barne- og borgertog samt på skoler i nærmiljøet, skriver Dag Johnsen fra byorkesteret i en pressemelding.

Utfordrende

For Arendal Byorkester byr dagen på store utfordringer siden både dirigent og mange av de øvrige medlemmene er engasjert i skolekorps som dirigenter, ledere og støttespillere. Ifølge orkesteret har det derfor vært vanskelig og selv stille med full besetning og kunne vise seg fra sin beste side på den store korps- og nasjonaldagen.

– Vi har derfor bestemt oss for å gjøre noe med dette, og holder i stedet en konsert på Buen midt mellom de to nasjonale markeringsdagene, 8. og 17.mai. Der vil korpset presentere bare norsk musikk og forhåpentligvis sette publikum i mai-stemning, sier Johnsen.

Norsk musikk

Korpset faste dirigent gjennom en årrekke, Britt Hilde Våge, har funnet fram et knippe kjente og ukjent melodier til konserten.

– Det blir Valdresmarsj, Seterjentens søndag og Flåklypa-medley, musikk som er kjent for de fleste. Vi vil også fremføre mer ukjente komposisjoner som Skogstrollet av Hans Petter Nilsen med Dignora Lise Løddestøl som solist på fagott og Canzonetta for Flute av Helge Hurum med Ann-Kristin Olsen som solist på fløyte, melder byorkesteret.

Korpset gleder seg spesielt til å framføre Kjempevise-slåtten av Harald Sæverud arrangert for janitsjar av Edgar Nilsen. Kjempevise-slåtten er Sæveruds mest kjente musikkstykke og ble skrevet under krigen som en hyllest til hjemmefrontens kamp mot den tyske okkupasjonen.

– Disse musikkstykkene bør kunne sette tilhørerne i riktig godstemning fram mot nasjonaldagen, og vi gleder oss til å skape ekte maiglede i korpsets tegn, sier Johnsen.