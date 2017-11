Jubileumskonsert med røtter fra Froland

Annonse:

Torsdag kveld inviterer Arendal jazzklubb til jubileumskonsert hvor musikken til Peggy Lee blir gjort levende gjennom jazzvokalist Majken Christiansen.

– Bestemoren til Peggy Lee, Berte Gurine Olsdatter Ruhaven, var fra Froland, derfor syns vi det var på sin plass og hedre jazzvokalisten som har satt dype spor både som sanger og låtskriver, heter det i en pressemelding fra jazzklubben.

Nattklubbsangerinne

Berte Gurine Olsdatter Ruhaven, født i 1847, utvandret til Amerika i ung alder. Berte Gurine ble bestemor til Peggy Lee.

– Peggy Lee gikk opp nye stier, ikke bare som utøvende vokalist men også som låtskriver, og det på en tid da det ikke var vanlig for vokalister å skrive deres egne sanger. Hun var også den ultimate nattklubbsangerinne som stadfestet en gang for alle hvordan lyssettingen skal være. Hennes forstand på jazz blendet Ray Charles, Duke Ellington og Louis Armstrong. Hun var stemmen bak swing og blues og hun skapte fire av stemmene i Walt Disney’s Lady og landstrykeren, sanger som hun var med å skrive, melder klubben.

Fortellerevne

Det var ingen tilfeldighet at akkurat Majken Christiansen ble spurt om å tonesette Peggy Lees liv, hun er kjent for sin evne til å formidle og synger revitalisert jazz i tradisjonen etter de store jazzdivaene. Hun har blant annet turnert med Rikskonsertene i oppsetningen «Ella Fitzgerald, the first lady of song», en forestilling som i musikalsk og muntlig form formidlet livet til Ella.

– Vi som hørte dette fikk oppleve en Majken som holdt forestillingen sammen ikke minst på grunn av hennes fortelleregenskaper. Dette er grunnen til at Arendal jazzklubb har valgt å spørre Majken om å gjøre det samme relatert til Peggy Lees liv og virke, sier Frank Kvarstein fra jazzklubben.

Med seg har hun sin samspilte kvartett bestående av Frode Kjekstad på gitar, David Skinner på piano, Stig Hvalryg på bass og Hermund Nygård på trommer.