Inviterer til reality-dag på farmengården

Søndag kan du gjeste gården som vises på TV2 tre dager i uka.

Arendal kommune inviterer til familiedag på farmengården i samarbeid med eierne av Sandvika gård.

– Her kan du prøve deg i tvekamper, oppleve stemningen på markedet, teste utedoen og mye mer! Med oss på laget har vi Wannado, som har ansvaret for alle aktivitetene på Farmen, melder konstituert turistsjef Rune Guttormsen og kultursjef Linda Sætra i en pressemelding til Arendals Tidende.

Ordfører Robert Cornels Nordli åpner arrangementet klokka 13.00. Deretter blir det mulighet for å møte deltakerne Camilla og Eunike sammen med mentorene. Dag Ellefsen stiller med trekkspullmusikk, Næs jernverksmuseum demonstrerer smiing og det blir markedsboder for å nevne noe. I tillegg blir det naturligvis mulighet for å prøve seg i noen av tvekamp-grenene.