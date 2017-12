Hyllest til jazzens mester

Annonse:

Arendal jazzklubb serverer årets nest siste konsert med musikalsk hyllest til Chet Baker, servert av gruppa med det treffende navnet Baker Hansen, onsdag kveld.

Baker Hansen serverer verken wienerbrød eller kanelboller fra scenen i Lille Torungen. Derimot er menyen fylt av musikk fra Chet Baker som i Baker Hansens versjon serveres på nynorsk.

Ekstra bonus

Den norske gruppa består av unge norske jazzmusikere som gjenskaper og fornyer Bakers musikk.

– Chet Baker var en av de fremste eksponentene for den såkalte cool-jazzen og hans udødelige jazzstandarder som «My funny valenine» og «I fall in love too easily». Baker Hansen har omdiktet låtene til nynorsk, slik alle låtene de tolker har blitt. At de til denne konserten også har fått med seg en gjesteartist i baritonsaksofonisten Jon Pål Inderberg er en ekstra bonus. Inderberg har nemlig spilt med Chet Baker, forteller Pål Koren Pedersen fra jazzklubben i en pressemelding.

Sorg og ensomhet

Chet Baker har nærmest fått en ikonisk posisjon i jazzhistorien. Hans omsvevende liv var preget av tungt narkotikamisbruk, og han døde en brå og tragisk død. Likevel er det hans musikalske ettermæle som skinner sterkest.

– Hans musikalske uttrykk bar sterkt preg av et menneske som levde hardt og i lange tider på livets skyggeside. Det er sagt om Chet Baker at sjelden har en musiker uttrykt sorg og ensomhet sterkere enn hans trompet. Arendal jazzklubb er sikker på at konserten med Baker Hansen og På Inderberg ikke vil bli sorgtung og ensom, men at publikum vil bli hensatt til en stemning av melankoli med musikk som treffer midt i hjertet, sier Koren Pedersen.

Bandet består av Sigurd Rotvik Tunestveit på vokal og gjendikting, Thomas Husmo Litleskare -på trompet, Kjetil Jerve på piano, Stian Andreas Andersen på kontrabass og Tore Flatjord på trommer.

Gjesteartist: Jon Pål Inderberg på baritonsaksofon