Den vakreste julesangen jeg vet…

Glade jul, Et barn er født i Betlehem, På låven sitter nissen eller Wish you a merry Christmas? Det finnes et hav av julesanger å velge mellom, og det er ikke like lett å skulle velge seg en favoritt.

De fleste av oss har en favorittjulesang eller flere. Sanger som enten får oss i en spesiell stemning, gir gode minner eller som vi bare syns er fine. Sjekk ut hvilke julesanger som står nærmest hjertet til noen av byens kulturpersonligheter.



Kultursjef Linda Sætra

Jeg må si to sanger, men skulle gjerne trukket frem flere, for det er mange julesanger jeg er veldig glad i. Jeg blir glad av «Vi tenner våre lykter», spesielt versjonen til Katzenjammer. Den gir meg så gode assosiasjoner til barndommens knitrende kalde vintre og desember måned med lys i alle krinkler og kroker.

En annen vakker julesang er «Tenn lys». Den har blitt en del av julesangtradisjonen vår gjennom at barna har sunget den på juleavslutninger og dermed også mye hjemme. Jeg blir alltid så rørt av den sangen. Jeg forbinder den spesielt med Stinta skoles lysmesse. Jeg er ikke religiøs, men jeg satt veldig stor pris på lysmessen i kirken hvert år. «Tenn lys» får jeg så klump i halsen av at jeg nesten ikke klarer å synge den. Juletiden er en følsom tid på mange måter, og tanken på alle som lever i krig, konflikt, i fattigdom og på flukt er spesielt tung i desember når så mange av oss har så mye å glede oss over. «Tenn lys» er en vond men samtidig varm påminnelse om at vi ikke kan tillate oss å ha nok med oss selv.



Musiker Espen Larsen

Jeg må si at først og fremst så er det tolkningen av musikken som avgjør om sangen blir bra, det kan være mange versjoner av en julesang, og det finnes både skrekkelige og de helt ultimate versjonene. For meg som har et stort jazzhjerte så må jeg si at Mel Tormés «The Christmas Song» absolutt er en av mine favoritter. Den bringer fram de barnslige forventningene til jul, og som barn kunne en lett få den gode disney-følelsen. Mel Tormé har skrevet veldig mye bra, den sangen er ikke lett å spille, det kan jeg love. Det er mange som har gjort litt «skrikete» versjoner av denne, men når jeg hører Nat King Coles versjon for eksempel så gleder det meg. En annen julesang av nyere tid som jeg kanskje er enda mer glad i er «Nordnorsk julesalme» av Trygve Hoff. Jeg hørte en gang den nordnorske artisten «Moddi» sin tolkning, og det var vakkert. Den handler om fiskerne som reiser fra havet og fangsten for å komme hjem til jul. Den har for meg et sterkt budskap som snakker veldig til meg. Jula handler jo om å komme hjem og samles.



Låtskriver og artist Solveig Andersen

Silent Night med Mahaila Jackson spilte vi alltid hjemme på platespilleren da jeg var liten. Den var den eneste svarte musikken jeg fikk høre, og den vekker minner om den gode jula hjemme som jeg ofte lengter etter. Pappa hadde også en kassett med The Torero Band – Tijuana Christmas – med blant annet Hark the Herald som jeg er veldig glad i. Den danset jeg etter og det var masse blåsere, og det er vel den sjangeren jeg er mest glad i. Det er gøy og festlig musikk som jeg blir veldig glad av, og jeg tror det er der jeg ble så glad i storband. Når jeg hører på denne musikken, da er det jul for meg.



Countryartist Steffen Jacobsen

Det er veldig mange å velge mellom, og hvis jeg skal velge en låt så måtte det bli «Blue Christmas». Sangen handler ikke akkurat om en glad jul, men for min del bringer den mange minner ifra da jeg var liten og var Elvis-fan på høyt nivå.