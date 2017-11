Høstkonsert med veteranene

Annonse:

Tromøy veterankorps holder tradisjonen ved like og inviterer til høstkonsert i Tromøy kirke, søndag kveld.

Veterankorset fra Tromøy har gjennom årenes løp etablert tradisjon for å gjennomføre konserter både i høst- og vårsemesteret, og det har de ikke tenkt å slutte med.

Ny musikk

– Selv om veteranmusikantene er blitt aldri så gamle, er likevel musikkrepertoaret desto nyere for korpset. Denne kombinasjonen vil gi en uforglemmelig konsertopplevelse under søndagens konsert i Tromøy kirke, med vår dirigent Siri Jørgensen i spissen, står det i en pressemelding fra korpset.

Ifølge Sven Magne Larsen fra korpset får publikum høre mange kjente melodier.

– Vi har som nevn mye ny musikk på repertoaret, og det blir absolutt en god opplevelse å kunne ta innover seg denne musikken i den ærverdige gamle kirken, sier han.

Tradisjonell

Veteranene har tradisjon for å holde konserter på utradisjonelle steder. De har spilt på toppen av Vardåsen, ut mot Tromøysund på Sofienlund og på kirkegården til Tromøy kirke for å nevne noe. Når de nå inviterer til høstkonsert blir det mer i den tradisjonelle formen.

– Kirka ligger mellom Hove og Brekka på yttersiden av Tromøy. Her er det lett framkommelig og det bør ikke være noe problem for publikum verken om de er langveisfarende eller lokale å finne fram til årets høstkonsert, opplyser veterankorpset.