Slik blir høstens klassiske program

Annonse:

Musikkens venner i Arendal byr på et variert klassisk program utover høsten.

Argentinsk tango, fiolinsonater, folketoner fra Valdres, arier og klassiske perler fra Beethoven og Edvard Grieg er noe av som står på høstens musikalske meny til Musikkens venner.

Folkemusikk

– Vi har satt sammen et variert program som vi mener kan favne de fleste, forteller leder av foreningen, Vidar Kristensen, på programslippet torsdag ettermiddag.

Som en appetittvekkende forrett serverer foreningen den svenske duoen «Haga duo» med konserten «Footprints» førstkommende lørdag.

– Dette blir en spennende konsert basert på folkemusikk hvor vi får høre alt fra indisk, argentinsk, fransk og svenske folketoner, beskriver Vidar.

Duoen består av Joakim Lundstrøm på gitar og Saeidah Hildebrand på fløyte.

– Det er ikke så vanlige med gitar og fløyte på våre klassiske konserter. De er kjent sin lune humor og sin gode formidlingsevne, og vi gleder oss til å presentere dem for vårt publikum, sier styrelederen.

Verdensklasse

I slutten av september får foreningen celebert besøk av fiolinist Ragnhild Hemsing og Ingrid Andsnes på klaver.

– Vi føler oss veldig heldige med denne sammensetningen. Hemsing tok selv kontakt med oss fordi hun hadde en ønske om å spille på Sørlandet, og det ble vi selvfølgelig veldig glad for. Hun er en ung fiolinist i verdensklasse, og sammen med Ingrid Andsnes, som har besøkt foreningen ved flere anledning, kan det ikke slå feil, mener Kristensen.

Sammen skal de to servere Fiolinsontate nr. 1, den første av Edvard Grieg, den siste av Johannes Brahms.

– Mellom disse får vi også høre folketoner fra Valdres og musikk av Johan Svendsen. Dette er en konsert der vi anbefaler folk å være tidlig ute med å bestille billetter, her kommer det garantert mye folk, sier Paula Gjennestad.

Lokale komponister

Videre utover høstmånedene blir det solokonsert med pianist Vebjørn Anvik, kjent fra Grieg Trio, som skal fremføre nyere verk av Lasse Thoresen ved siden av verk av Maurice Ravel og Ludwig van Beethoven. Det blir konsert med Agder Camerata i samarbeid med Aust-Agder musikkråd med musikk komponert av blant annet Anna Jastrzebska bosatt i Arendal og fra foreningens egen Vidar Kristensen, som både er komponist, pianist og ansatt som lærer i Arendal kulturskole. Begge disse to komponistene skal skrive hvert sitt bestillingsverk i forbindelse med foreningens 60-årsjubileum neste år.

– Anna Jastrzebska skal skrive bestillingsverket til jubileumskonserten 21. april, som skal fremføres av Ragin Wenk-Wolff og Sveinung Bjelland. I tillegg skal jeg skrive et verk som skal fremføres neste høst. Jeg syns det er viktig å sette fokus på den klassiske musikken å bidra til å skape ny musikk i sjangeren samt å trekke fram lokale musikere, sier Kristensen.

Sesongavslutning

Den regionale trioen bestående av sopran Benedikte Sofie Ribe, tenor Ørjan Bruskeland Hinna og pianist Trygve Trædal avslutter sesongen for Musikkens venner 25. november.

– De ønsker å presentere «Den gode melodi» og gir oss duetter og arier fra operater og operatter,samt kjente romanser av blant annet Edvard Grieg. Det blir en flott avslutning for en variert høst før vi starter på jubileumsåret, sier styrelederen fornøyd.

Napoleon

Alle konsertene til Musikkens venner skjer på lørdag ettermiddag i Lille Torungen. Som en del av konsertopplevelsen der musikken er hovedretten, servers desserten i pausen, en tradisjon de ikke har tenkt å slutte med.

– Alle som kommer på våres konserter får servert Napoleonskake med kaffe i pausen, det har blitt en del av vårt konsept som vi vet at vårt publikum er veldig glad i. Det blir Napoleonskake også i høst, forsikret Kristensen.

Foreningen har cirka 350 medlemmer, og er godt fornøyd med det, selv om de gjerne skulle hatt flere.

– Vi vil gjerne ha flere medlemmer og publikummere på våres konserter. Selv om vi har et jevnt godt besøk, er det likevel noe variabel oppslutning. Vi har et ganske voksent publikum, og skulle nok ønske å få folk i flere aldersgrupper til å ta sjansen på å komme på noen av våres konserter. Vi har veldig bra kvalitet på musikerne, og vi mener det er noe for enhver smak, sier Arild Furuholt som en oppfordring til å få flere til å komme.

– Vi vil gjerne rekruttere flere, men det er litt vanskelig å vite hvordan vi skal gjøre det. Vi vet jo at det er mange som går på kulturskolen og på Dahlske videregående skole på musikklinja som kanskje kunne hatt glede av å høre på noen av disse konsertene. Men det er kanskje sånn at mange ikke begynner og like klassisk før de har passert 50 år, supplerer styrelederen i en spøkefull tone.