Hisøyfolk med egen revy i Kolbjørnsvik

På selveste St.Hansaften har den aller første Vikarevyen premiere på Moringen. Laget av, for og med Hisøy-folk.

Med lokale tekster og skuespillere fra Hisøy lover gjengen i Vikarevyen at lattermusklene skal blir godt trimmet med en god porsjon hisøyrelatert moro.

– Og bor du i Arendal så skjønner du alt likevel, forsikrer initiativtaker til revyen, Beate Alfsdatter Myhren.

– Første og beste

Når revygjengen i Kolbjørnsvik først har laga en egen revy, byr de på hele tre forestillinger. En på fredag og to på lørdag.

– Det er tidenes første og beste revy til nå. Mens alle skuespillerne har tilknytning til Hisøy kommer jeg fra fastlandet, det kan fort bli et kultursjokk, sier instruktør Bjørg Øygarden skøyeraktig idet avisa tar turen innom en øvelse på Moringen pub i Kolbjørnsvik.

Vika-soss

Inne på Moringen pub terpes det på tekster, sanger, melodier, dansesteg og armbevegelser. Her er ingen ting overlatt til tilfeldighetene. Det synges av fulle halser og danses av livets lyst der både menn og kvinner må forholde seg til nøye planlagte «mooves». Med egen koreograf har skuespillerne nemlig måttet lære seg å danse, noe som ikke har falt like naturlig for alle.

– Det er en skikkelig utfordring for meg. Jeg har ikke rytme i kroppen og kan overhodet ikke danse. Men jeg skal nok få det til, sier Beate med en halvfortvilt, men dog optimistisk mine.

Med energifylte bevegelser gir revygjengen en smakebit på hva publikum kan vente seg på premieren til fredag. Beate gir blant annet en god beskrivelse av Vika-soss og chablis-dame i et humørfylt samspill med Fred Arthur Asdal. I nummeret «Kvinnfolk», med Fredrik Schulze-Krog og Fred Arthur får vi et møte med den single hisøymannen som har store problemer med å forstå seg på kvinnfolka, og Nina Zachariassen spiller i nummeret «På kino» en mindre opplyst dame i rollen som utgått kinogjenger. Alle de fire skuespillerne har tilknytning til Hisøy. Fredrik og Fred Arthur kommer opprinnelig fra Hisøy, men bor ikke der nå, mens Beate og Nina er tilflyttere og bor på Hisøy.



Fra idé til aksjon

Beate forteller at ideen om å lage en egen revy i Kolbjørnsvik oppsto for cirka to år siden, da hun og innehaverne av Moringen pub satt og fablet om hva de kunne gjøre for å skape litt ekstra liv i Kolbjørnsvik. Hun ymtet frempå at det hadde vært utrolig gøy med en revy i Vika, og ideen var dermed plantet og fikk godt grofeste hos hisøydama, som også er aktivt med i Arendal Dramatiske selskab som skuespiller. Det skulle ikke gå så lang tid før den driftige skuespillerdama satt ideen ut i livet. Etter et par runder med pubinnehaverne som gladelig stilte både pub og hage til disposisjon, starta hun jakten på skuespillere, musikere, instruktør, produksjonssjef, kostymefolk og en rekke frivillige hjelpere. I tillegg til seg selv fikk hun med seg Fredrik Shulze-Krogh, Nina Zachariassen og Fred Arthur Asdal, og med disse fire skuespillere, som alle er godt forankra i teatermiljøet, var Vikarevyen et faktum. Med Beate som pådriver og engasjert hisøyboer og skuespiller, har de gjort en formidabel innsats for å bli klare til helgen.

– Vi har det veldig moro under kyndig og ganske streng veiledning fra Bjørg. Nå gleder vi oss veldig til å presentere revyen for publikum. Vi håper den vil falle i smak, denne revyen har liksom blitt min baby, sier Beater.

Hva skjer på do?

Tekstene handler i utgangspunktet mye om hisøyfolk, steder og rariteter fra øya, men ifølge Bjørg og Beate vil også folk fra fastlandet forstå poengene.

– Nesten alle tekstene er spjut nye, de er ganske lokale og noen ganger også interne. Men bor du i Arendal så skjønner du likevel alt, smiler de to damene.

Tekstene er skrevet av flere forskjellige personer, både fra revyen og utenfor, og ifølge den blide gjengen i Vikarevyen blir det garantert morsomt.

– Du vet, Hisøy er jo gnudd med politikere og andre mer eller mindre profilerte folk, og vi har jo ferja som er sentral på øya. Dessuten har vi jo en stor årlig konsert her i Vika, og der skjer det jo litt av hvert, ingen vet for eksempel hva som skjer på do der, det har Vikarevyen gjort seg noen egne tanker om som vi kanskje kommer til å dele med publikum, sier Beate med et lurt glimt, og legger til at i hovedsak så handler alt om kjærligheten ti Hisøy.

Utendørs forestilling

Når revygjengen sparker i gang premiereforestilling fredag kveld gjøres plattingen på utsiden av den lille puben om til revyscene, og det blir satt opp telt på plenen for publikum.

– Det blir forestillinger uansett om det regner, vi spiller under tak og vi dekker på til publikum under tak slik at vi kan inn cirka hundre personer på hver forestilling, forteller Beate.

Puben vil være åpen og det blir servert tapasmat. Premierekvelden legges opp til at det skal bli en hyggelig St.Hansfeiring med mye latter og glede.

– Jeg har inntrykk av at folk ikke er så opptatt av båtliv og bålbrenning på St. Hansaften lenger, og da kan det jo være hyggelig med god lokal underholdning i stedet, sier hun, før hun går tilbake til øvelsen på Moringen pub.

Disse medvirker i Vikarevyen 23. og 24. juni på Moringen:

Skuespillere

Nina Zachariassen

Beate Alfsdatter Myhren

Fred Arthur Asdal

Fredrik Wilhelm Schulze-Krogh

Instruktør

Bjørn Øygarden

Produsent

Trude Jacobsen

Musikere

Oddvar Sæther, saksofoner – kapellmester

Lars Espen Haugan, bass

Rolf Meyer Tallaksen, tangenter

Frode Olsen, trommer

Repetitør

Mette Karlsen

Koreograf

Merethe Blåka

Sufflør og plakatmaker

Anna Loven

Kostymer og rekvisitter

Line Marskar Eek-Jensen

Margerit Berg

Hege Fjeldstad Larsen

Scene

Øyvind Mossing

Frank Gabrielsen

Lyd og lys

Simen Tallaksen

Rigg

Tor-Ivar Karlsen

André Joakimsen

Stig Pedersen

Åsmund Haugsvær

Roald Solberg-Jacobsen

Tore Marskar Eek-Jensen

Moringer

Espen Friisø Orre

Lasse Svendstrup Andersen