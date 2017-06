Her overraskes hun av kultursjefen

Annonse:

Martine Kristiane Tan (20) ble overrumplet under ungdomskonserten i Bakgården onsdag kveld.

Like før pausen i Bakgården onsdag gikk kultursjefen på scenen. Det var tid for utdeling av Drømmestipendet, en ordning som er et samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. 342 kandidater over hele landet konkurrerer i år om stipendet. Det deles ut 100 stipender på 10.000 kroner hvert år, og i slutten av denne måneden er alle vinnerne kåret. Stipendet har som mål å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge og være til inspirasjon for unge kulturutøveres drømmer.

Musikk og matematikk

På bakgrunn av beskrivelsen av sin egen drøm fikk Martine Kristiane Tan tildelt stipend. 20-åringen studerer i dag matematikk i Oslo. Da hun startet på studiene trodde hun det betød slutten for musikk og visuell kunst som. I stedet kom hun på den gode løsningen – å kombinere matematikk og kunst.

– Da jeg bestemte meg for å at jeg hadde lyst til å studere matematikk trodde jeg at det betydde at musikk og tegning måtte forbli hobbyer. Det var et vanskelig valg, men som jeg fort innså at ikke egentlig hadde trengt å være så vanskelig. Hvorfor skal jeg ikke kunne satse på alt, og hvorfor ikke sette alt sammen? skriver Tan i sin stipendsøknad.

Fortjent

Kultursjef Linda Sætra i Arendal kommune trakk akkurat denne kobling frem som en god grunn for at Tan fortjener å få stipendet. Hun siterte Ole Hamre fra en tekst om at matematikk er tallenes tale og vårt mest presise språk og at det er en grunn for at vi trenger matematikk. Samtidig er kunst vårt minst presise språk og minst like viktig, fordi vi også trenger språk som ikke har et svar man kan sette to streker under. Mellom disse ytterpunktene mener Hamre at innsikt oppstår mellom musikk og matematikk, opplevelse og analyse, intuisjon og presisjon.

– Du er definitivt på vei i en viktig og riktig retning, sa kultursjefen til stipendvinneren.

Allsidig bakgrunn

Tan startet med pianopplæring i Arendal Kulturskole da hun var 7 år gammel. Ved siden av dagens studier spiller hun fortsatt piano, i tillegg trakterer hun gitar og saksofon. I stipendsøknaden skriver hun at gjennom gitarspillingen oppdaget hun sang. Ved siden av den musikalske interessen har Tan stor interesse for visuell kunst og i hovedsak grafittitegning, men også digitale kunstuttrykk har hun glede av. Sju talenter fra Aust-Agder har søkt om støtte fra stipendordningen i år, og du kan lese mer om dem på nettstedet drommestipendet.no

