Hedrer lokale komponister med konsertturné

Agder Camerata turnerer i disse dager med norsk kammermusikk i Agder-fylkene. Lørdag 4. november avsluttes turneen i Arendal kulturhus.

Med ni konserter i løpet av ti dager har kammerorkesteret Agder Camerata turnert i Agderfylkene, Buskerud, Hedmark og Oslo.

Ny musikk

Konsertturnéen er i regi av Aust-Agder musikkråd og har som mål å vise fram musikk skapt av komponister fra, eller bosatt på Sørlandet.

– Komponistene har hatt ufortjent liten oppmerksomhet både blant publikum og musikere. Det er en spennende og rikholdig skattekiste å hente fra, vi er heldige som har flere komponister som er aktive med å skape ny musikk, skriver Inger Haugan Aasland fra musikkrådet i en pressemelding.

Årets utgave av Agder Camerata består av en utradisjonell besetning, som ifølge arrangøren skaper stor klangrikdom og variasjon. Ensemblet består av fiolin, cello, saksofon, gitar og piano, og åtte komponister har fått plass i programmet.

– Det blir to urfremføringer i løpet av turneen, som også er en flott markering av Norsk Komponistforenings 100-års jubileum, sier Haugan Aasland.

Stor bredde

Publikum får høre verk av Mark R. Candasamy, Hans Magne Græsvold, Anna Jastrzebska, Espen Jensen, Egil Kapstad, Vidar Kristensen, Kjell Marcussen og Konrad Mikal Øhrn. De presenterer både nye og eldre verk, og representerer en stor bredde i sine musikalske uttrykk. Utøverne er profesjonelle frilansemusikere fra Agder og viser noe av bredden som rører seg innen klassisk- og samtidsmusikk i regionen. Agder Camerata består av Randi Catarina P. Birkeland på cello, Espen Jensen på gitar, Tove Nylund på saxofon, Olga Rakvåg på fiolin og Erik Haugan Aasland på klaver.

– De formidler nyskapende og spennende musikk til publikum, nå ser de fram til å avslutte konserten her i Arendal, sier Haugan Aasland.

Arrangørene vil at flest mulig skal få ta del i konsertene, særlig ønsker de at ungdom og musikkelever møter fram for og på denne måten bli kjent med ny musikk. Derfor er det lagt innen en skolekonsert samt at ungdom får fri inngang på de fleste offentlige konsertene på turneen.

Komponistene:

Mark Rayen Candasamy er fra Søgne, og er utdannet som pianist og komponist. I 2014 ble han nominert til en “International Film Critics Award” (IFMCA) for sin musikk til dokudramaet «Anne & Alet».

Hans Magne Græsvold er utdannet fløytist og musikkviter, og underviste i mange år ved Agder Musikkonservatorium. Som komponist har Græsvold hatt stort utbytte av å studere folkemusikk, ikke minst Setesdalsmusikken, og det bærer enkelte av hans verker preg av

Anna Jastrzebska er fra Polen, men bosatt i Arendal. Hun er utdannet i Wroclaw, Warszawa og Oslo. Anna har komponert alt for solo-, kammer- og orkestermusikk, til teater- og ballettmusikk. Musikken hennes har blitt fremført blant annet i Paris, Berlin, Tokyo, Warszawa, København og Oslo

Espen Jensen er oppvokst i Arendal. I 1998 avsluttet han studier i Kristiansand og flyttet samme år til USA. I tillegg til å være en aktiv utøver og komponist, jobber han til daglig ved Indiana University Jacobs School of Music.

Egil Omar Kapstad som gikk bort sommeren 2017, var norsk jazzpianist, komponist og arrangør. Gjennom over 40 år som profesjonell musiker fikk Kapstad status som en av våre fremste jazzpianister gjennom tidene.

Vidar Kristensen er fra Arendal. Han er utdannet på klaver i Kristiansand og komposisjon i Birmingham, England. Hans mange reiser til Taiwan har gitt ham et lite innblikk i fremmede musikk- og kunsttradisjoner, noe som har gitt Kristensen nye impulser som har vært til stor inspirasjon i hans kompositoriske virke.

Kjell Marcussen er fra Arendal. Han er utdannet gitarist og komponist fra Kristiansand og London. Han har en omfattende verkliste der både instrumentalmusikk, vokalmusikk og musikk skrevet for mennesker med spesielle behov står sentralt.

Konrad Mikal Øhrn er opprinnelig fra Tromsø og har utdanning fra Oslo og Bergen i både klaver, komposisjon og direksjon. Han har studert komposisjon med både Ketil Hvoslef, Johan Kvandal og Egil Hovland. I 1995 vant han Kjærulfprisen for beste mannskorkomposisjon.